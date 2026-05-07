التعاون لتقديم حلول سحابة هجينة جديدة

Netrix Global هي شركة عالمية للخدمات والحلول التكنولوجية تركز على تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات الآمنة والقابلة للتوسع والقائمة على النتائج. وتدعم Netrix Global، التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، مؤسسات السوق المتوسطة والمؤسسات من خلال خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتمكين مكان العمل الرقمي.

في عام 2025، استحوذت Netrix Global على شركة Ricoh ITS، مما أدى إلى توسيع البصمة العالمية لخدماتها المدارة بشكل كبير وتعميق خبرتها في مجال IBM Power وIBM i والاستضافة على السحابة والخدمات المدارة. وقد عزز هذا الاستحواذ قدرة Netrix على دعم بيئات سحابية هجينة معقدة للعملاء في جميع أنحاء العالم مع استمرار شراكة التسليم طويلة الأمد التي أقامتها شركة Ricoh ITS مع شركة IBM.

يقول Nick Mattera، نائب الرئيس لعمليات الاستضافة في Netrix Global: "لقد ساهم الاستحواذ على شركة Ricoh ITS في تسريع قدرتنا على تقديم خدمات مُدارة على مستوى المؤسسات على نطاق عالمي". "لقد سمح لنا ذلك أيضًا بالبناء على ما يقرب من عقد من التعاون مع IBM".

العلاقة بين Netrix وIBM مبنية على الثقة المتبادلة والتعاون طويل الأمد.

ويضيف Mattera "لدينا علاقة رائعة مع IBM". "لسنا مجرد شركاء؛ نحن أيضا بائعون لحلول بعضنا البعض، حيث تشتري IBM وعملائها الحلول التي ندعمها وتستخدمها، ونعتمد على تقنيات IBM لتقديم خدمات عالية القيمة لعملائنا، ومن ثم، فالعلاقة بيننا عميقة جدًا".

"بصفتها مقدم خدمات مُدارة لبيئات IBM Power، تدعم Netrix عملاء IBM Cloud من خلال لوحة مخصصة متاحة في كتالوج IBM Cloud. وهذا يسمح للعملاء بالانتقال والنشر إلى حل مستضاف مدار بالكامل مع ما يسميه Deepak Kohli، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Netrix Global، "يد واحدة للمصافحة" لكامل البنية التحتية لديهم".

لكل عميل من عملاء Netrix متطلبات تجارية وتنظيمية فريدة من نوعها. في عام 2020، اتصلت شركة تأمين متعددة الجنسيات، وهي عميل طويل الأمد، بطلب كبير من Netrix.

كانت شركة التأمين تدير مركزيّ بيانات في أوروبا حيث كانت Netrix تتولى إدارة تطبيقات IBM i الخاصة بها والتي تعمل على خوادم IBM Power. ولتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، خططت شركة التأمين لإغلاق مركز البيانات ونقل أحمال التشغيل إلى السحابة.

تم تكليف شركة Netrix بتصميم هذا التحول وتنفيذه،

وبينما لم تكن Netrix تدير مراكز بياناتها الخاصة في المناطق الأوروبية المطلوبة، فإن شراكتها الوثيقة مع IBM جعلت IBM Cloud ملاءمة طبيعية. كانت IBM قد أنشأت بالفعل مراكز بيانات سحابية في أوروبا وقدمت IBM Power Virtual Server، مما مكّن العملاء من نقل أحمال تشغيل IBM i دون إعادة هيكلة.

يقول Deepak Kohli، مدير التقنية الميداني في Netrix Global "أكبر ميزة تتحلى بها IBM Cloud كانت هي أنها كانت مبنية بالفعل". "لم يكن علينا أن نبدأ من الصفر. يمكننا إضافة خدماتنا المُدارة وتوفير تغطية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كانت سحابة IBM Cloud منطقية تمامًا".

تم تمهيد الطريق. والآن حان الوقت لبدء العمل الحقيقي.