تسعى Nelen & Schuurmans، وهي شركة استشارية ومزود خدمات تقنية معلومات متخصصة في إدارة المياه، إلى توفير حلول مبتكرة لعملائها. ومن خلال الاهتمام الشديد بالبحث والتطوير، تهدف الشركة إلى البقاء في الصدارة في مجالها من خلال الالتزام بتقديم منتجات وخدمات فائقة الجودة تلبي احتياجات عملائها المتطورة.

وانطلاقًا من هذا الهدف، سعت شركة Nelen & Schuurmans إلى تطوير أحدث حلولها البرمجية، وهو منصة Rana Water Intelligence. صُممت المنصة لجعل تحليل المياه القائم على البيانات أكثر سهولة للمستخدمين غير التقنيين وتبسيط الأدوات المعقدة مثل برامج المحاكاة الهيدروديناميكية للمستخدمين المبتدئين والأقل خبرة.

عمليات إدارة المياه هي عمليات معقدة بطبيعتها، ما يؤدي إلى اعتماد المتخصصين على مجموعة متنوعة من الأدوات والبرامج لأجيال عديدة. بيد أن هذه الأدوات غالبًا ما تعكس هذا التعقيد، ما يؤدي إلى جعل منحنيات التعلم حادة. ليس أمام المستخدمين خيار سوى الاعتماد على الزملاء الكبار أو الخبرات السابقة الواسعة لإجراء تحليل المياه القائم على البيانات بشكل فعال، بدلاً من الاعتماد على المستندات الفنية أو قواعد معرفية أخرى.

أدت هذه الفجوة إلى مواجهة صعوبات عند توسيع نطاق المعرفة والمهارات عبر مؤسسة العميل. ولهذا السبب قررت شركة Nelen & Schuurmans الاستفادة من مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي ®IBM ®watsonx لتطوير مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكان الهدف من ذلك هو تقريب تجربة مستخدم Rana من كيفية تطوير المستخدمين للمهارات عمليًا على أرض الواقع.