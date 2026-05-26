كيفية استخدام مركز بيانات IBM Montpellier لأتمتة تكنولوجيا المعلومات بهدف تحقيق أهداف الاستدامة
هل يمكن أن تقلل تكنولوجيا المعلومات من تأثيرها البيئي من دون المساس بأداء التطبيقات أو الابتكار؟
يوضح Gauthier Siri، مهندس التكنولوجيا في IBM Client Engineering قائلاً: “هنا في Montpellier، نستضيف أحدث تقنيات البنية التحتية—IBM Z، وIBM® LinuxONE، وIBM Power، وIBM Storage—والتي يمكن دمجها في بيئات هجينة مع IBM Cloud، بالإضافة إلى Amazon Web Services (AWS)، وMicrosoft Azure Google Cloud Platform (GCP).” ويضيف Siri: “يستخدم مركز بياناتنا مجموعة واسعة من موظفي IBM الذين يدعمون العملاء وينفذون أحمال تشغيل قصيرة الأمد مثل إثبات المفهوم (POC)، والعروض التوضيحية، وتصميم العديد من البُنى المخصصة بشدة.”
ومع اعتماد العديد من المستخدمين على مركز بيانات Montpellier، يركز فريق البنية التحتية بشكل كبير على ضمان أداء التطبيقات—لكن هذه ليست الأولوية الإستراتيجية الوحيدة للفريق. يركز الفريق أيضًا على أداء دوره في تعزيز أهداف IBM المتعلقة بالحفاظ على الطاقة.
منذ أوائل التسعينيات، تلتزم IBM بالتصدي لتغير المناخ من خلال برامج الحفاظ على الطاقة وحماية المناخ. في عام 2021، وضعت IBM هدفًا جديدًا لتحقيق صافي صفري من انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) بحلول عام 2030. تتمثل مهمة مركز بيانات Montpellier في تحقيق أقل تأثير بيئي ممكن، مع الاستمرار في تقديم خدمة استثنائية لمستخدميه النهائيين. ولهذا السبب، ينفذ الفريق IBM Turbonomic وIBM Instana، وكلاهما الآن جزء من منصة Concert.
ويوضح Siri قائلاً: "نحن، كمهندسين، نبحث دائمًا عن طرق جديدة لنكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وتقليل تأثير الكربون في مركز البيانات". يتمثل هدف فريق مركز بيانات Montpellier في الاستفادة القصوى من البنية التحتية مع الاستمرار في ضمان الموثوقية وكفاءة الأداء وتوافر تطبيقاته.
يقول Siri: "نحن لا نزال في المراحل الأولى من رحلة التنفيذ، لكننا سعداء بما نشهده حتى الآن. نحن نستخدم حاليًا Instana لمراقبة تطبيقات العرض التوضيحي." وذلك يساعد الفريق على رصد مخاطر أداء التطبيقات بشكل أكثر استباقية قبل أن تؤثر في تجربة العملاء.
"تقدم Turbonomic توصيات بشأن توفير الموارد للمساعدة على تعزيز سلامة تطبيقاتنا وكذلك كفاءة مركز بياناتنا. فعلى سبيل المثال، يمكن لمنصة Turbonomic أن توضح لنا متى يزداد زمن الانتقال بشكل كبير، وتوصي باتخاذ إجراءات توفير الموارد لحل هذه المشكلة،" كما يقول Siri. كما اختبر الفريق واحدة من أحدث الإمكانات التي أصدرتها IBM Turbonomic: وهي لوحة تكنولوجيا المعلومات المستدامة.
توفر لوحات تكنولوجيا المعلومات المستدامة في IBM Turbonomic رؤية لحجم استهلاك الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى تقدير تأثير الكربون، في كل من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الأعمال. رؤية الاستهلاك ليست سوى الخطوة الأولى. توفر Turbonomic أيضًا توصيات بشأن الموارد مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإجراءات آلية، والتي يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات استخدامها لتصبح أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة والمساعدة على ضمان كفاءة أداء التطبيقات. علاوة على ذلك، تقدم Turbonomic تقريرًا يوضح النتائج المتوقعة لاتخاذ إجراءات Turbonomic بهدف تقليل استهلاك الطاقة بأمان (من حيث عدد الكيلوواط في الساعة) والتأثير الكربوني المقدر (من حيث الأطنان المترية من ثاني أكسيد الكربون، أو ما يعادلها مثل عدد الأسر أو عدد شتلات الأشجار).
منذ تنفيذ لوحات تكنولوجيا المعلومات المستدامة، بدأ Siri والفريق في مراقبة التطبيقات والمشاريع الأكثر استهلاكًا للطاقة. ونظرًا إلى أن مركز بيانات Montpellier يدعم العديد من أحمال التشغيل قصيرة الأمد، فمن المهم جدًا أن يتمكن الفريق من متابعة تقلبات حجم الطلب واستهلاك الطاقة، واتخاذ إجراءات تصحيحية لتحسين الكفاءة عند الضرورة. يقول Siri: "من خلال لوحة تكنولوجيا المعلومات المستدامة الجديدة هذه، يمكننا أن نرى مدى تأثير تطبيقات أعمالنا في استهلاك الطاقة في مركز بياناتنا، ومعرفة الإجراءات المباشرة التي يمكننا اتخاذها لتقليلها من دون التضحية بأداء التطبيقات. نحن نعمل دائمًا على أن نصبح أكثر استدامة. ولا يزال هناك عمل يجب القيام به ولكننا في طريقنا الصحيح. ميزة إعداد التقارير الجديدة هذه في Turbonomic هي مجرد خطوة إلى الأمام بالنسبة إلينا".
يقدم مركز بيانات IBM Montpellier، موطن مجموعة IBM Client Engineering EMEA، بنية سحابة متعددة هجينة وخبرة تقنية عميقة لمساعدة الفرق عبر IBM على الابتكار وسرعة إثبات الحلول لدعم احتياجات أعمال العملاء. تتمثل مهمة الفريق في توفير سرعة الوصول إلى القيمة والابتكار من خلال المشاركة في الإنشاء مع العملاء.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2023. IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
تم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، أغسطس 2023.
IBM وشعار IBM وIBM Cloud، وIBM Z، وInstana، وPower، وTurbonomic هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة International Business Machines Corporation في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى. قد تكون أسماء منتجات وخدمات أخرى علامات تجارية تابعة لشركة IBM أو لشركات أخرى. تتوفر قائمة حالية بعلامات IBM التجارية على ibm.com/legal/copyright-trademark.
Microsoft وWindows وWindows NT وشعار Windows هي علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة أو دول أخرى أو في كليهما.
يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر كل العروض في كل البلدان التي تعمل فيها IBM.
جميع أمثلة العملاء المذكورة أو الواردة هنا هي أمثلة توضح الطريقة التي استخدم بها بعض العملاء منتجات IBM، والنتائج التي قد حققوها. وستختلف التكاليف البيئية الفعلية وخصائص الأداء وفقًا لتكوينات كل عميل وظروفه. لا يمكننا تقديم نتائج متوقعة بشكل عام؛ لأنها ستختلف باختلاف أنظمة العميل وطبيعة الخدمات المطلوبة. المعلومات الواردة في هذا المستند تُقدم "كما هي" ومن دون أي ضمان، سواء كان صريحًا أم ضمنيًا، بما في ذلك ضمانات قابلية التسويق والملاءمة لغرض معين أو الضمانات والشروط الخاصة بعدم انتهاك حقوق الأطراف الأخرى. تخضع منتجات IBM للضمان بموجب شروط وأحكام الاتفاقيات التي تُوفَّر بموجبها.