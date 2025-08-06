Mitsui & Co., Ltd.

لقد وضعت شركة Mitsui & Co. الاستدامة كقضية إدارية رئيسية، وتواصل معالجتها من خلال أنشطة تجارية متنوعة. تقدم الشركة "farmers 360° link،" والتي تخلق تجربة مستدامة جديدة من خلال ربط مزارعي القطن (المنتجين) في زامبيا، أفريقيا بالمستهلكين في اليابان. يستخدم هذا النظام تقنية سلسلة الكتل لتصوير رحلة المواد الخام المستخدمة في المنتجات، ويعزز أيضًا قيمة المنتج من خلال إيصال أفكار المنتجين وقصصهم إلى المستهلكين. كما يتيح للمستهلكين دعم المنتجين مباشرة من خلال المنصة. كان مفتاح تحقيق هذا النجاح هو تطوير تطبيقات أجهزة محمولة مناسبة لكل من المنتجين، الذين غالبًا ما يكونون غير مطلعين إلى حد كبير على الهواتف الذكية بسبب بيئات الاتصال الضعيفة، والمستهلكين، الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المنتجات، وربط كلا الجانبين. اختارت الشركة IBM كشريك لها في الإبداع المشترك لتطوير التطبيقات. إن النظام، الذي تحقق بفضل اختبارات المستخدم الشاملة والخبرة الواسعة لخبراء IBM® Garage، استقطب قدرًا كبيرًا من الاهتمام، ويُستخدم الآن من قبل عدد من العلامات التجارية الرائدة للملابس.