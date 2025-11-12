في عام 1965، وبعد سنوات قليلة من ظهور صناعة أشباه الموصلات، قام المهندس ورجل الأعمال Gordon Moore بتنبؤ. قال إنه يتوقع أن يتضاعف عدد الترانزستورات المعبأة على شريحة واحدة كل عامين على مدار العقد المقبل.

لقد كان هذا ادعاءً جريئًا، ورؤية للمستقبل جريئة مثل تلك التي يعبر عنها رواد حوسبة Quantum اليوم. يعتقد Moore أن المهندسين سيتمكنون من تحقيق إنجازات مذهلة خلال عشر سنوات. ولكنه لم يذهب إلى أبعد من عام 1975 - فقد بدا واضحًا أنه عند نقطة ما سوف ينفد السحر وسوف تتباطأ الأمور.

تنبؤ Moore، الذي أصبح يعرف باسم قانون Moore، استمر لأكثر من عقد من الزمان. كل سنتين أو ثلاث سنوات منذ منتصف الستينيات، تمكن المهندسون من مضاعفة كثافة الترانزستور للرقائق الدقيقة. تقلصت الترانزستورات التي كانت بعرض ألياف الصوف (20 ميكرومتر) في أواخر الستينيات إلى مقاييس مجهرية. في عام 2021، ابتكرت شركة IBM شريحة بأصغر عناصر، بعرض نانومترين فقط، أي أضيق من خيط من الحمض النووي البشري.

للحفاظ على قانون Moore على قيد الحياة على مدى العقود العديدة الماضية، اعتمد المهندسون على خدعة الكيمياء.

في الثمانينيات، اكتشف فريق في IBM طريقة جديدة لطباعة الترانزستورات على الرقائق. قاموا بخلط جزيئات متفرعة تشبه الخيوط في محلول، ثم قاموا بطلاء هذا المحلول - المعروف باسم المقاومة الضوئية - كطبقة رقيقة على سطح رقاقة فارغة.

بمجرد أن يجف المحلول، تلتصق الجزيئات بالسطح. بعد ذلك، أضاء الفريق ضوءًا فوق بنفسجي على هذا السطح من خلال شاشة منقوشة. وتحققت الشاشة من تعرض بعض الجزيئات فقط للضوء، في حين تركت الجزيئات الأخرى في الظل.

تفاعلت الفروع الموجودة على تلك الخيوط الكيميائية تحت الضوء. عندما تفاعلوا، قاموا بتغيير كيفية تصرف المادة المقاومة للضوء، مما جعلها أكثر أو أقل لزوجة. وقام الباحثون بغسل المادة المقاومة للضوء المعرضة للأشعة فوق البنفسجية بالماء. وقد شكلت الجزيئات المتبقية أنماطًا معقدة على رقاقة السيليكون.

اليوم، تعمل هذه الأنماط كدليل لتوصيلات الشريحة الدقيقة. يقوم المصنعون بطباعة الترانزستورات فوق هذه الأنماط، واستخدامها كأدلة لهياكل الحوسبة الدقيقة.

تقول Jeannette Garcia، مديرة أبحاث التطبيقات الكمية والبرمجيات في شركة IBM Quantum: "عندما تنظر إلى هذه الأنماط تحت المجهر، ترى أنه من المذهل مدى أناقة هذه الخطوط، مع حواف واضحة".

إن أهمية الدقة أمر بالغ الأهمية - فأي عدم دقة قد يؤدي إلى أخطاء في عملية التصنيع وينتج عنه رقائق دقيقة عديمة الفائدة.

وقد عملت شركة IBM بشكل وثيق مع شركاء مثل JSR لتحسين هذه العملية، من خلال هندسة المقاومات الضوئية للتحكم الدقيق في شكل الأنماط على مقياس النانومتر.

قال Garcia: "بفضل الكيمياء الدقيقة، يمكنك الوصول إلى أحجام صغيرة بشكل لا يصدق، لا يزيد عرضها عن حجم البوليمرات المقاومة للضوء". "بهذه الطريقة وصلنا إلى عنصر بعرض نانومترين. إنه يعزز قانون Moore."