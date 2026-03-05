بالنسبة إلى صناعة الكيماويات، قد يُسهم تحويل هذه النظرية إلى منتج تجاري في إنشاء مركز أرباح مزدهر يمتد لعقود، مع تطبيقات تشمل كل شيء من الأجهزة المحمولة إلى السيارات ووصولًا إلى أشكال مستقبلية غير متوقعة من وسائل النقل. وهذا أحد الأسباب التي جعلت Jamie Garcia، المدير الأول لخوارزميات الحوسبة الكمّية والتطبيقات والنظرية في IBM، وفريقها من الكيميائيين المتخصصين في الحوسبة الكمّية يقضون وقتًا طويلًا في اجتماعات فيديو مع زملائهم الباحثين في Mitsubishi Chemical في اليابان.

وقد تواصل فريق IBM Quantum مع Qi Gao في Mitsubishi Chemical وNaoki Yamamoto في Keio University لنمذجة ودراسة الآلية المعقدة لإعادة ترتيب جزيء فوق أكسيد الليثيوم، وهي خطوة كيميائية أساسية في بطاريات الليثيوم-أكسجين. ويضع هذا التعاون الأساس لمحاكاة هذه المشكلة ودراستها على الحواسيب الكمّية تمهيدًا لاستكشاف تطبيقات مرتبطة بمشكلة واقعية في المستقبل.

تُعَد هذه المهمة شديدة الصعوبة بحيث لا يمكن تنفيذها بكفاءة حتى باستخدام أقوى أجهزة الكمبيوتر الفائقة المتاحة اليوم. بالنسبة إلى فريق البحث والتطوير في Mitsubishi Chemical، أثبتت نمذجة هذا التفاعل الكهروكيميائي المعقد على أجهزة الكمبيوتر التقليدية أنها بالغة الصعوبة. من خلال التعاون بين فِرق IBM وIBM Q Hub at Keio University، تستكشف Mitsubishi Chemical كيفية استخدام الحوسبة الكمّية لإنشاء محاكاة دقيقة لما يحدث داخل التفاعل الكيميائي على المستوى الجزيئي.