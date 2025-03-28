لمساعدة طلابه، دخل معهد Istituto Secoli في شراكة مع شركة IBM Client Engineering لاستكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز العملية الإبداعية. معًا، قاموا بإجراء إثبات القيمة (POV)، مستفيدين من ™IBM® watsonx.ai استوديو الذكاء الاصطناعي، ™IBM watsonx.data تخزين البيانات و IBM Cloud® Code Engine.

طوّر الفريق أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تسمى CreativIA، مصممة لدعم الطلاب في مرحلتين رئيسيتين من تطوير مفهوم جديد للمجموعة:

تضمنت المرحلة الأولى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوسيع وتحسين الفكرة الأولية التي قدمها الطالب. بدءاً من جملة أدخلها الطالب، قامت CreativIA بإعادة صياغة المفهوم وإثرائه من خلال التوسع في الفكرة الأصلية، مع تقديم وجهات نظر إضافية وبدائل تكميلية. ساعدت هذه العملية الطلاب على تجاوز الأفكار المجردة واستكشاف وجهات نظر متنوعة.





تضمنت المرحلة الثانية محرك بحث ذكي مستمد من قاعدة بيانات منسقة من الموارد التي اختارها الأساتذة، بما في ذلك المقالات والصور. من خلال تفسير استعلامات اللغة الطبيعية ، حددت CreativIA المقالات ذات الصلة دلاليًا، مما ساعد الطلاب في العثور على مراجع لإثراء مفاهيمهم وتعميقها.

لم يكن الهدف من CreativIA هو استبدال إبداع الطلاب ولكن تعزيزه من خلال تقديم ميزات توفر استكشافًا أعمق لمفهومهم الأولي.

لضمان فعاليتها، قامت شركة IBM و Istituto Secoli بإشراك مجموعة من الطلاب في مرحلة اختبار المستخدم. تم منح الطلاب إمكانية الوصول إلى البيئة التجريبية حيث قاموا بتقييم قدرة الأداة على تلبية احتياجاتهم وقدموا تعليقات قيّمة حول الميزات وتجربة المستخدم بشكل عام لمزيد من التحسين.