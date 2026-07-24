يوضح Nikunj Thaker، المدير العام لتكنولوجيا المعلومات في شركة Intas، قائلاً: "مثل العديد من مصنعي الأدوية العالميين، شهدنا زيادة في اضطراب سلاسل التوريد في أعقاب جائحة كوفيد-19. لتقليل هذه المخاطر وتسليم المخزون لعملائنا في الوقت المحدد، من الضروري الحفاظ على مستويات المخزون المثالية."

لأغراض تخطيط الإنتاج، تعتمد Intas على الوصول إلى بيانات المبيعات في الوقت المناسب. على مدى 11 عامًا، اعتمدت جميع الشركات التابعة لشركة Intas البالغ عددها 48 شركة على نسخة واحدة من نظام SAP ERP لإدارة هذه المعلومات. على الرغم من أن العديد من عمليات الأعمال عبر الشركات التابعة كانت متكاملة، إلا أن كل كيان كان لديه مخطط حسابات خاص به، واستغرق دمج بيانات المبيعات في نهاية الشهر ما بين 10 و 15 يومًا، مما أدى إلى تأخيرات في التخطيط.

يؤكد Thaker: "إذا تمكنا من تسريع عملية التخطيط، فنحن نعلم أننا قادرون على تقليل تراكم الطلبات والتسليم للعملاء العالميين بشكل أسرع في المستقبل. أول ، كان من الضروري تقليل المهلة الزمنية لإغلاق حساباتنا في نهاية كل شهر."