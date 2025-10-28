تشرع مؤسسة IBM CIO في رحلة توحيد بياناتها التشغيلية
تخيل محيطًا شاسعًا من البيانات، مليئًا بالمعارف المحتملة، ولكنه غير مستغل بالكامل بسبب حالته المضطربة. واجهت مؤسسة المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) لدى IBM تحديًا مشابهًا. تخزّن مؤسسة المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) كميات هائلة من بيانات تكنولوجيا المعلومات التشغيلية المتعلقة بالتطبيقات والأجهزة والشبكات والبنية التحتية والأدوات المؤسسية. كانت هذه البيانات متفرقة عبر مصادر بيانات متباينة، بما في ذلك سبع بحيرات بيانات مختلفة مبنية على تقنيات مختلفة.
لقد تسبب هذا التقسيم في عدة مشكلات. أولاً، لم يتمكن فريق المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) من الوصول إلى كميات كبيرة من البيانات، ما أعاق قدرتهم على اكتساب معارف قيمة واتخاذ قرارات إستراتيجية. ثانيًا، كانت الحوكمة وضوابط الوصول والعمليات غير متسقة عبر المستودعات، ما يعرض أمن البيانات للخطر. وأخيرًا، لم يؤدِ انتشار تكرار البيانات والاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) إلى تقويض جودة البيانات فحسب، بل أدى أيضًا إلى زيادة التكاليف التشغيلية واستنزاف الموارد وإعاقة الابتكار.
أدرك الفريق الحاجة الملحة إلى إحداث تحول جذري في إستراتيجيتهم لإدارة البيانات. فقد وضعوا تصورًا لمنصة بيانات مركزية موحدة مصممة لإزالة صوامع البيانات الحالية وإنشاء حوكمة فائقة وتمكين المستخدمين من خلال إمكانات الخدمة الذاتية. هذه المنصة من شأنها إتاحة الوصول إلى البيانات للجميع، ما يجعل الوصول إليها أسهل ويُسهل دمجها لأغراض التحليل، ما يعزز في النهاية توفير التكاليف والكفاءة والميزة التنافسية.
بعد نقل البيانات من الأنظمة القديمة وتقليل التكرار
بعد إزالة البيانات المتكررة
ما يبرز القدرة على استيعاب البيانات على نطاق واسع
لمواجهة تحديات البيانات المتفرقة وغير المنظمة، أجرت مؤسسة IBM CIO عملية تحول في تكنولوجيا المعلومات في الربع الثالث من عام 2024، حيث نفذت منصة بيانات التكنولوجيا والابتكار المدعومة من IBM watsonx.data، جنبًا إلى جنب مع IBM watsonx.ai، وIBM Cognos Analytics وIBM Knowledge Catalog. هذه الأدوات مجتمعة ساعدت على إنشاء محور موحد يحل محل الصوامع غير المتصلة بتحكم مركزي وإمكانية وصول مبسطة. مكنت منصة IBM watsonx.ai التعلم الآلي المتقدم والمعارف القائمة على الذكاء الاصطناعي، وسهلت IBM Cognos Analytics إعداد التقارير وإنشاء لوحات المعلومات الديناميكية، كما ضمن IBM Knowledge Catalog حوكمة فائقة وإمكانية اكتشاف البيانات.
وقد كان الإدراك المحوري خلال عملية التحول هذه هو كيفية تمكّن watsonx.data من تقليل التعقيد بشكل كبير. كان المستخدمون في السابق يستخرجون البيانات بشق الأنفس من بيئات متباينة—بما في ذلك مصادر مثل AskIdentity (DB2)، ومنصة المطورين (PostgreSQL)، وآراء الموظفين (PostgreSQL)، ومخزون البنية التحتية (MongoDB). والآن، بفضل البنية الموحدة المدعومة من watsonx.data، يستخرج استعلام واحد البيانات بسلاسة من هذه الأنظمة المتنوعة، ما يغنينا عن الحاجة إلى الجهد اليدوي الكبير. تتكيف المنصة مع قواعد البيانات والتنسيقات المختلفة، ولا تتطلب سوى إجراء مراجعات من حين لآخر.
ولتحسين إمكانية وصول المستخدمين، استخدم الفريق طبقات تجريدية لتوحيد صيغة SQL واستفاد من IBM Knowledge Catalog لتعزيز اتساق البيانات والثقة بها. وقد أسهمت مسارات التكامل المستمر/التسليم المستمر وتكامل GitHub في تبسيط عملية التطوير، ما جعل المنصة أكثر تعاونية وقابلية للتوسع. ونتيجة لذلك، أصبحت مؤسسة IBM CIO تدير الآن نظامًا مركزيًا ذكيًا للبيانات يعزز الكفاءة والابتكار.
لقد أثمر تنفيذ منصة بيانات التكنولوجيا والابتكار عن نتائج إيجابية هائلة لمؤسسة IBM CIO. ومن خلال نقل البيانات من الأنظمة القديمة وتقليل تكرار البيانات، أتاحت المنصة توفير 5.3 ملايين دولار أمريكي في التكاليف في الربع الأول من عام 2025. وقد أدى ذلك أيضًا إلى نشر watsonx.data كخدمة بنسبة 100% على IBM Cloud، ما قلل من البصمة المحلية والتعقيد.
بالإضافة إلى ذلك، حسنت المنصة إدارة البيانات، حيث وفرت مصدرًا واحدًا للحقيقة ومكنت إستراتيجيات بيانات أكثر أمانًا. قل تكرار البيانات بمتوسط 26% للهوية و7.7% لتجربة المطورين، حيث إن المنصة تلغي ضرورة تكرار البيانات عبر الأنظمة المتعددة. أدى هذا التحسين أيضًا إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لإجراء عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل.
ومع دمج المنصة لمزيد من مصادر البيانات، لاحظ الفريق زيادة كبيرة في أحجام البيانات، تتمثل في زيادة قدرها 219 جيجابايت يُجرى جمعها يوميًا من الأجهزة وحالات استخدام الشبكة الداخلية لشركة IBM. وعلى مدى الأيام الأربعة الماضية، نجح الفريق في تحميل أكثر من 1.25 مليار صف من بيانات الشبكة الداخلية لشركة IBM، وهو ما يبرز قدرة المنصة على استيعاب البيانات بكفاءة وعلى نطاق واسع.
بالنظر إلى المستقبل، يعمل الفريق على استكشف سبل زيادة تحسين منصة بيانات التكنولوجيا والابتكار (I&T) لتقليل تكرار البيانات وتحسين جودة البيانات. ويتمثل الهدف في دمج جميع مصادر بيانات تكنولوجيا المعلومات التشغيلية في المنصة بحلول نهاية العام والاستفادة من مزايا بيئة البيانات الموحدة والمحكومة بشكل كامل.
تقود مؤسسة المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) من IBM إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات الداخلية وتعمل على توفير حلول تكنولوجيا المعلومات التي يستخدمها الموظفون والعملاء والشركاء في IBM لأداء مهام وظائفهم اليومية وتأمينها وتحديثها ودعمها.
تهدف مؤسسة المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) إلى إنشاء منصة تكيفية لتكنولوجيا المعلومات تجعل الوصول إلى الأدوات والتطبيقات والأنظمة أسهل عبر المؤسسة. ومن خلال مهمة تحفيز نمو الأعمال، تعمل مؤسسة المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) على تسريع عملية حل المشكلات وتعمل كمحرك للابتكار في شركة IBM.
