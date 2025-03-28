تواجه منصة السحابة الهجينة لشركة IBM تحديًا معقدًا وهو: استضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة في ظل وجود ما يقرب من 2000 من أحمال التشغيل الداخلية التي تشمل عمليات الأعمال في IBM.1 عند استضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على منصة سحابة هجينة، فينبغي مراعاة المتطلبات التالية:
في البداية، كانت مجموعة إدارة تقنية المعلومات في شركة IBM تستضيف قاعدة بيانات المتجهات ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تستخدم وحدات معالجة الرسومات (GPU) المجهزة عالية التكلفة. على الرغم من أن هذا الخيار كان فعالاً، إلا إنه لم يكن الخيار الأمثل. خلال ساعات الذروة، أدى التنافس على الموارد بين فريقي التطوير والإنتاج إلى الحصول على وحدات معالجة رسومات إضافية، والتي ظلت معطلة في غير ساعات الذروة.
كما أن هذه البيئة المعقدة تتطلب من فريق العمليات تخصيص وقت إضافي لإدارة مجموعات الذكاء الاصطناعي. وتتضمن ذلك توفير الموارد، وإصلاح الأعطال، والتحكم في المرونة.
بيانات تطبيقات IBM للسحابة الهجينة مكتسبة من لوحة معلومات ServiceNow لمجموعة إدارة التطبيقات (APM) الشاملة في IBM بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
لقد كانت الحاجة إلى تبسيط بيئة مجموعة إدارة تقنية المعلومات جليّة. ومن ثَمَّ، نُقل نموذج الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات وأحمال التشغيل الخاصة بالتطوير والإنتاج إلى ™IBM watsonx كخدمة على ®IBM Cloud.
وحاليًا، أصبحت الأدوات والموارد التي تحتاجها فرق التطبيق لدعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها مدعومة بمساعد watsonx. حتى عملية نشر نماذج الذكاء الاصطناعي لمعرفة نتائج التطبيقات تُجرى من خلال بيئة watsonx المتكاملة.
يتيح التكامل بين ™IBM® watsonx.data و™IBM watsonx.ai على IBM Cloud لمجموعة إدارة تقنية المعلومات إدارة البيانات الخاصة بالمجال وخدمات الذكاء الاصطناعي بكفاءة.
كما يوفر سلسلة من المزايا المهمة للأعمال، منها ما يلي:
تُحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي تغييرًا جذريًا في طريقة عمل شركة IBM من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمتها وعملياتها. أصبحت التطبيقات مثل تطبيق AskIBM، المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يعمل على أتمتة مهام العمل اليومية، قيد الإنتاج. من خلال الاستفادة من عروض منصة IBM Cloud، تتمتع مجموعة إدارة تقنية المعلومات بالقدرة على توسيع نطاق الحلول حسب احتياجاتها الخاصة.
تقود مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) في إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات الداخلية لدى IBM وتتحمل مسؤولية توفير حلول تكنولوجيا المعلومات وتأمينها وتحديثها ودعمها التي يستخدمها الموظفون والعملاء والشركاء في IBM لأداء وظائفهم اليومية. تشمل إستراتيجية مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) إنشاء منصة تكنولوجيا معلومات قابلة للتكيف تجعل الوصول إلى أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها وأنظمتها أسهل عبر المؤسسة، وتسرّع حل المشكلات وتعمل كمحرك ابتكار لشركة IBM لتحفيز ازدهار الأعمال.
نجحت مجموعة إدارة تقنية المعلومات في نقل إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي وأحمال التشغيل الخاصة بالتطوير والإنتاج إلى watsonx على IBM Cloud للمساعدة على تعزيز كفاءة إدارة البيانات الخاصة بالمجال وخدمات الذكاء الاصطناعي.
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يتم تقديم أمثلة العملاء كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي ربما حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.