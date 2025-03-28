في عمليات مراكز الاتصالات، يؤدي الموظفون دورًا مهمًا في تمثيل الشركات ويمثلون نقطة التواصل الأولى مع عملائها. إلا إنهم يواجهون صعوبات متعلقة بالعمل مثل التوظيف والتدريب والاحتفاظ بالموظفين، نظرًا إلى الدعوات الأخيرة التي تنادي بزيادة أجور العمال ونقص العمالة الناجم عن تراجع القوى العاملة.

تحتاج عمليات مراكز الاتصالات إلى تحسين إنتاجية الموظفين، والتخلص من الاعتماد على الأشخاص في المعرفة التقنية، وضمان وجود كفاءة موحدة للعمليات في ظل وجود عدد قليل من الموظفين.