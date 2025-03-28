واجهت شركة BlueSky Creations، التي تتمتع بأكثر من 30 عاماً من التميز في حلول إدارة القوى العاملة، تحدياً كبيراً في تحسين الكفاءات التشغيلية عبر قطاعات متعددة. وعلى الرغم من عملها الرائد، أصبحت الحاجة إلى تسخير قوة اتخاذ القرارات القائمة على البيانات أكثر وضوحًا، لا سيما في الصناعات المعقدة مثل سلسلة التوريد والنقل والصحة والعمليات. وعلى الرغم من قوة حلولهم الحالية، إلا أنها كانت تتطلب نهجًا أكثر ديناميكية وقابلية للتوسع لتلبية المتطلبات المتطورة باستمرار للشركات الحديثة. لم تعد العمليات اليدوية والأساليب التقليدية كافية للتعامل مع مشكلات التحسين المعقدة وواسعة النطاق بكفاءة. وجاءت نقطة التحول عندما تعاونت شركة BlueSky Creations مع شركة تعدين كبيرة في كوينزلاند لتقليل الوقت اللازم لإعادة تدريب 1500 موظف في المنجم بأكمله على الاستعداد للحفارات ذاتية التشغيل بنسبة 28%. على الرغم من النجاح في البداية، واجه المشروع عقبات في مجال المشتريات، ما أدى إلى تأخير الحصول على الفوائد الملموسة من الابتكار. وقد سلط هذا الضوء على ضرورة وجود منصة تحسين أكثر سهولة ورشاقة ويمكن الوصول إليها بشكل أكبر، منصة يمكنها توفير رؤى وحلول في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى مهل زمنية طويلة مرتبطة بنماذج النشر التقليدية.
واستجابةً لهذه التحديات، طورت BlueSky Creations منصة AiSolved، وهي منصة ثورية تستفيد من تقنيات IBM لتحويل عمليات اتخاذ القرارات القائمة على البيانات. تدمج AiSolution الذكاء الاصطناعي المتطور ونماذج تحسين IBM ILOG CPLEX على IBM Cloudلتقديم حل قابل للتوسع عند الطلب يتناسب مع المجالات المختلفة.
تلبي IBM Cloud أعلى المعايير المتعلقة باللوائح التنظيمية والأمن والامتثال، ما يعزز المرونة والأداء مع تقليل التكاليف. وتدعم بنيتها التحتية القوية أحمال التشغيل للذكاء الاصطناعي، مما يضمن قابلية التوسع السلس والذكاء الاصطناعي المسؤول.
من خلال الاستفادة من قدرات IBM Watson على IBM Cloud، يعمل حل AiSolve على تمكين الشركات من اتخاذ قرارات ذكية بسرعة، وتحسين كل شيء بدءًا من لوجستيات سلسلة التوريد إلى جداول التدريب للعمليات المستقلة. وقد مكّن التعاون مع شركة IBM شركة BlueSky Creations من إنشاء النظام البنائي السلس حيث يمكن لجميع الشركات الوصول إلى النماذج الرياضية المعقدة بغض النظر عن حجمها. وقد سمح هذا التحول لشركة BlueSky Creations ليس فقط بمواجهة التحديات التشغيلية التي تواجهها بل أيضاً بتعزيز مكانتها كرائدة في مجال التحسين القائم على الذكاء الاصطناعي. ويجسد حل AiSolved كيف يمكن للشراكات الإستراتيجية والتقنية المبتكرة أن تُحدث ثورة في عمليات الأعمال التقليدية، ما يوفر ميزة تنافسية في عالم اليوم الذي يركز على البيانات.
أدى تنفيذ AiSolved إلى نتائج رائعة لشركة BlueSky Creations وعملائها. من خلال دمج تقنيات IBM المتقدمة، تمكن AiSolved من خفض التكاليف التشغيلية بشكل كبير وتحسين الكفاءة في مختلف القطاعات. لقد مكّنت واجهة AiSolved سهلة الاستخدام وقدرات معالجة البيانات في الوقت الفعلي الشركات من معالجة مشاكل التحسين المعقدة بسهولة ودقة غير مسبوقة. علاوة على ذلك ، فإن قدرة المنصة على توفير حلول مصممة خصيصًا لمختلف الصناعات قد فتحت آفاقًا جديدة للنمو والابتكار. وتتمتع الشركات الآن بالمرونة اللازمة لنشر نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة دون استثمارات كبيرة في البداية، وهو ما يضمن عائدًا سريعًا على الاستثمار.
وقد لاحظت شركة BlueSky Creations تحسناً في الإنتاجية بنسبة 6%، وهو ما يصل إلى أكثر من 600 مليون دولار أمريكي في الإنفاق السنوي. بالإضافة إلى ذلك، فقد لاحظت انخفاضًا بنسبة 28% في ساعات التدريب، وإكمال التدريب قبل ثلاثة أشهر من موعده وتوفير آلاف الدولارات.
يؤكد نجاح AiSolved على قدرة التحسين القائم على الذكاء الاصطناعي على تحويل ممارسات الأعمال التقليدية، مما يمهد الطريق لمستقبل يكون فيه اتخاذ القرارات الذكية هو القاعدة. لم تكتفِ شركة BlueSky Creations، من خلال تعاونها مع شركة IBM، بتعزيز عروض خدماتها فحسب، بل وضعت أيضاً معياراً جديداً في هذا المجال للتميز التشغيلي والابتكار.
تُعد شركة BlueSky Creations، التي تأسست في عام 2016 ومقرها أستراليا، هي شركة رائدة في تقديم حلول إدارة القوى العاملة. على مدار ثلاثين عامًا الماضية، وضع مؤسس شركة Bluesky Creations، دونالد هاستي، معايير الصناعة من خلال منتجات مبتكرة تُحدث تحولاً في الكفاءة التشغيلية في مجالات مثل التمويل والصُلب والبيع بالتجزئة والخدمات المصرفية والشحن. تقدم الشركة خدماتها لعملاء متنوعين، وتركز على التحسين المستند إلى الذكاء الاصطناعي لتمكين الشركات من اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2024. IBM وشعار IBM و IBM Cloud و IBM Watson و IBM ILOG CPLEX هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة IBM Corp.، في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى. يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر كل العروض في كل البلدان التي تعمل فيها IBM.
نماذج العملاء معروضة كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي من المحتمل أن يكونوا قد حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.