يتمثل أحد التحديات الشائعة في مجال التصنيع في القدرة على فهم العمليات المعقدة والمترابطة للغاية بطريقة مجدية. للمساعدة على حل هذه المشكلة، يقدم حل ABB Ability Knowledge Manager نظام إدارة معلومات الإنتاج (PIMS) المصمم لتحسين العمليات والأداء وإدارة الأصول وتقارير الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد المعارف المستمدة من هذا الحل شركات التصنيع على تحسين الكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.

لتلبية المتطلبات عالية التخصص الفريدة لصناعة الإسمنت، تقدم شركة ABB برنامج Cement Production Scheduler (CPS) كميزة إضافية لحل ABB Ability Knowledge Manager. يساعد برنامج CPS على تحسين خطط الإنتاج لمواكبة طلب السوق وتقلب أسعار الطاقة، ومن ثَم تقليل تكاليف الطاقة وتقليل التأثير البيئي. جرى تطوير برنامج CPS بتعاون وثيق مع واحدة من كبرى شركات الإسمنت العالمية، وهو يتناسب تمامًا مع احتياجات الصناعة الفعلية.

يمنح حل CPS أيضًا شركات تصنيع الإسمنت خيار نمذجة سيناريوهات متعددة في أثناء سعيهم نحو وضع خطة الإنتاج المثلى.

يوضح Rajesh Nandakumar Nair، مدير الإنتاج العالمي في شركة ABB، قائلاً: "أردنا تقليل التبعيات حتى لا تواجه الشركات التي تستخدم تقنيات أخرى أي حواجز محتملة أمام عملية التبني. وقد دفعنا ذلك إلى البحث عن محرك تحسين لا يعتمد على قواعد البيانات -وDCS- والذي من شأنه أن يوفر أداءً ومرونة كافيين لتلبية المتطلبات القصوى لصناعة الإسمنت".