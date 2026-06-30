Continuous compliance

Continuously monitor compliance posture, collect evidence, and maintain audit-ready records across a library of 200+ global compliance frameworks.

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Continuous evidence for provable compliance

Compliance is embedded into the sovereign software stack through integrated governance frameworks, policy controls and automated guardrails. Continuously monitored controls, evidence collection, validation and audit-ready reporting inputs help demonstrate alignment with ISO 27001, NIST, SOC 2, GDPR and regional sovereignty requirements while simplifying audits.

Feature spotlights

Monitor compliance posture, collect evidence and maintain records required for audits, assessments and regulatory reporting.
IBM Sovereign Core compliance centre

Compliance center

Manage compliance posture, controls and evidence from a central location. Maintain visibility across compliance operations and evidence management activities.

Compliance framework library

Access 200+ preloaded global regulatory and industry frameworks. Apply common compliance requirements across environments by using a centralized framework library.

 

Compliance Framework library
Automated mapping of regulations and policies to common controls. Reduce duplication by aligning multiple requirements to shared controls.

Framework mapping

Automated mapping of regulations and policies to common controls. Reduce duplication by aligning multiple requirements to shared controls.

Continuous compliance monitoring

Continuously assess workloads and environments against compliance requirements. Identify compliance gaps, monitor remediation activities, and automatically generate audit-ready evidence.

IBM Sovereign Core Continuous Compliance Monitoring

Benefits

Lower compliance overhead

Reduce manual compliance activities through automated monitoring and evidence collection.
Compliance confidence

Maintain visibility into compliance posture, controls and evidence used to support compliance activities.
Audit readiness

Maintain records and evidence to support audits, assessments and compliance reviews.     
Reduced regulatory risk

Identify compliance gaps and track remediation activities before audits and assessments.

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Discover how IBM Sovereign Core helps organizations continuously monitor compliance, collect evidence and maintain records that support governance, audits and regulatory reporting.

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