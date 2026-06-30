Continuously monitor compliance posture, collect evidence, and maintain audit-ready records across a library of 200+ global compliance frameworks.
Compliance is embedded into the sovereign software stack through integrated governance frameworks, policy controls and automated guardrails. Continuously monitored controls, evidence collection, validation and audit-ready reporting inputs help demonstrate alignment with ISO 27001, NIST, SOC 2, GDPR and regional sovereignty requirements while simplifying audits.
Monitor compliance posture, collect evidence and maintain records required for audits, assessments and regulatory reporting.
Compliance center
Manage compliance posture, controls and evidence from a central location. Maintain visibility across compliance operations and evidence management activities.
Compliance framework library
Access 200+ preloaded global regulatory and industry frameworks. Apply common compliance requirements across environments by using a centralized framework library.
Framework mapping
Automated mapping of regulations and policies to common controls. Reduce duplication by aligning multiple requirements to shared controls.
Continuous compliance monitoring
Continuously assess workloads and environments against compliance requirements. Identify compliance gaps, monitor remediation activities, and automatically generate audit-ready evidence.
Reduce manual compliance activities through automated monitoring and evidence collection.
Maintain visibility into compliance posture, controls and evidence used to support compliance activities.
Maintain records and evidence to support audits, assessments and compliance reviews.
Identify compliance gaps and track remediation activities before audits and assessments.
Deploy and scale AI with the controls, transparency and oversight your organization requires
Establish and operate sovereign environments under your authority.