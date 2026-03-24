Securely transfer data of any size across any distance 100x faster
One of Germany’s largest and most prestigious film festivals needed a fast, reliable way to transfer large, last‑minute movie files. IBM Aspera enabled high‑speed, security‑rich digital transfers, reducing workload and ensuring films arrived safely and on time.
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