IBM Aspera

Securely transfer data of any size across any distance 100x faster

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FILMFEST MÜNCHEN

One of Germany’s largest and most prestigious film festivals needed a fast, reliable way to transfer large, last‑minute movie files. IBM Aspera enabled high‑speed, security‑rich digital transfers, reducing workload and ensuring films arrived safely and on time.

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150
films transferred digitally
0
cancellations due to effortless transfer, even with last-minute updates
Several people walking around a large FILMFEST MÜNCHEN sign © Ronny Heine / FILMFEST MÜNCHEN
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Row Title

Row Subtitle

Rich Text Field

  • Simple list
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  • Simple list

Rich Text Field

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  • Simple list
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Rich Text Field

  • Simple list
  • Simple list
  • Simple list

Rich Text Field

  • Simple list
  • Simple list
  • Simple list

Prices shown are per month, are indicative, may vary by country, exclude any applicable taxes and duties, and are subject to product offering availability in a locale. The subscription model provides flexible payment plans (buy monthly, quarterly or annually). A Base plan plus three add-on options is available for Windows or macOS. The subscription model does not require an authorization code. Base plan purchase is required before purchasing one or more add-ons.
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Row title

Row subtitle

Rich Text

  1. Simple list
  2. Simple list
  3. Simple list

Rich Text

  1. Simple list
  2. Simple list
  3. Simple list
 Checkmark text

Prices shown are per month, are indicative, may vary by country, exclude any applicable taxes and duties, and are subject to product offering availability in a locale. The subscription model provides flexible payment plans (buy monthly, quarterly or annually). A Base plan plus three add-on options is available for Windows or macOS. The subscription model does not require an authorization code. Base plan purchase is required before purchasing one or more add-ons.

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