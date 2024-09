Las empresas implementan controles internos de la SOX para evitar que los actores internos y externos alteren fraudulentamente los datos financieros o los utilicen con fines ilícitos.

La SOX no enumera explícitamente todos los controles que las empresas deben implementar. Las organizaciones a menudo confían en marcos de gobernanza corporativa, como el marco de objetivos de control para la información y tecnologías relacionadas que pertenece a la Information Systems Audit and Control Association.

El marco de Sponsoring Organizations of the Treadway Commission también es popular. Si bien estos marcos no se desarrollaron específicamente para la SOX, los esquemas de control que presentan generalmente cumplen con los requisitos de la SOX.

Las organizaciones implementan controles tanto a nivel de los procesos de negocio como de la infraestructura de tecnología de la información.