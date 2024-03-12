Los fenómenos meteorológicos extremos pueden ser catastróficos tanto para las personas como para el medio ambiente. Pero las inundaciones repentinas, los huracanes y las tormentas invernales también afectan profundamente a las empresas de servicios públicos. Dado que la electricidad es la columna vertebral de la vida moderna y las operaciones comerciales, una pérdida de energía puede tener consecuencias desastrosas que requieren más que una linterna y una radio a batería para resolverse. Hoy en día, las empresas de servicios públicos están enfrentando estos desafíos y riesgos con innovación apoyándose en datos e IA para prepararse para el próximo evento.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
En 2023, EE. UU. experimentó 28 desastres meteorológicos y climáticos distintos (enlace externo a ibm.com), que van desde tormentas eléctricas severas hasta incendios forestales, que causaron alrededor de 92 mil millones de dólares en daños. Sin embargo, en los últimos 12 años, EE. UU. se ha encontrado con al menos cinco eventos en los que el clima helado imprevisto causó interrupciones y planteó amenazas para la confiabilidad de la red.
En 2021, la tormenta de invierno Uri (enlace externo a ibm.com) causó estragos en Texas, dejando a más de 4.5 millones de personas sin electricidad y causando pérdidas económicas de entre 80 mil millones y 130 mil millones de dólares. A medida que las temperaturas caían en picada, las centrales eléctricas que dependían de varios tipos de combustible comenzaron a fallar. Se hizo evidente que todo el sistema no estaba preparado para condiciones de congelación tan extremas y las empresas de servicios públicos comenzaron a “arrojar carga”, lo que provocó un apagón en toda la ciudad. Y en diciembre de 2022, la tormenta invernal Elliott (enlace externo a ibm.com) golpeó la red de la Interconexión Este de EE. UU., provocando apagones no previstos de 90.500 megavatios (MW) de generación.
La raíz de los daños monetarios, interrupciones y la falta de confiabilidad de la red se puede encontrar en estos desafíos clave que actualmente afectan a las empresas de servicios públicos de EE. UU.
Además de estos desafíos, las pérdidas no planificadas de unidades generadoras y una reducción en la producción de gas natural son factores contribuyentes significativos.
Aunque los desastres naturales son inevitables, el poder de los datos, la IA, insights meteorológicos inteligentes, el IoT, la tecnología geoespacial y las tecnologías de gestión de activos pueden mejorar significativamente la gestión de desastres y fortalecer la red.
La combinación de IBM Maximo Application Suite (MAS) y IBM Environmental Intelligence Suite ofrece una herramienta robusta para ayudar a las empresas de servicios públicos a prepararse mejor para condiciones climáticas extremas:
El envejecimiento de los activos combinado con la incapacidad de identificar previamente los activos en riesgo crea un entorno complejo y peligroso para las empresas de servicios públicos. IBM está resolviendo estos desafíos combinando las capacidades de mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM), gestión de activos empresariales (EAM) y gestión del rendimiento de activos (APM) en una única plataforma. La aplicación IBM Maximo Reliability Strategies permite procesos integrales para iniciar, completar y desplegar estudios de RCM y realizar un seguimiento de los resultados. Estas capacidades avanzadas permiten a las organizaciones tomar decisiones de mantenimiento basadas en datos, centrarse en activos críticos y en riesgo, y asignar estratégicamente el nivel exacto de mantenimiento que las organizaciones requieren para preservar sus funciones. Las empresas de servicios públicos también pueden desarrollar estrategias para establecer normas de confiabilidad en climas fríos que se adapten a cada activo en particular.
Profundizando más, la gestión del rendimiento de activos (APM) con MAS ayuda a las organizaciones a determinar cómo y cuándo van a fallar los activos e identifica los activos en riesgo con anticipación para que puedan tomar medidas inmediatas. Empleando herramientas de impulsado por IA como IBM Maximo Monitor, IBM Maximo Health y IBM Maximo Predict, las empresas de servicios públicos pueden optimizar las estrategias de mantenimiento reducir costos de mantenimiento y prolongar la vida activa al comprender proactivamente su estado y los riesgos asociados. Las características de esta plataforma pueden mejorar el rendimiento de los activos en situaciones extremas, minimizando el tiempo de inactividad no planeado.
MAS, junto con IBM Environmental Intelligence Suite Forefall Prediction, permite a las empresas de servicios públicos predecir y monitorizar las interrupciones por ubicación con mayor confianza empleando datos de inteligencia meteorológica y tomando acciones relevantes. Este enfoque mejora la respuesta a la demanda, permitiendo arreglos avanzados de activos, la preparación y la rápida integración de plantas de generación de respaldo en la red. A modo de ejemplo, descubra cómo IBM implementó con éxito IBM Environmental Intelligence Suite Outage Prediction para Hydro One, lo que se tradujo en una mejora del 33% o en el restablecimiento del suministro eléctrico durante una tormenta de hielo.
Para superar los desafíos de la demora en la respuesta de la tripulación y las inspecciones en papel, las empresas de servicios públicos pueden aprovechar la potencia de IBM Maximo Mobile y MAS. Estos productos proporcionan una gestión eficiente de los activos, programación y despacho inteligentes, lo que da como resultado una movilización más rápida de la tripulación y una mejor preparación para emergencias.
IBM Maximo Mobile también permite optimizar los procesos de inspección y mantenimiento de listas de verificación. Por ejemplo, las inspecciones móviles se pueden integrar con IBM Maximo Visual Inspection, que utiliza IA para detectar automáticamente problemas de inspección visual.
La plataforma IBM Environmental Intelligence Suite Vegetation Management ofrece insights impulsados por IA sobre el crecimiento de la vegetación mediante el uso de datos satelitales y LiDAR en modo Geiger combinados con insights meteorológicos para ayudar a las empresas de servicios públicos a tomar decisiones más informadas. Por ejemplo, decidir dónde podar los árboles antes de una tormenta podría priorizarse en función de la criticidad.
A medida que el clima extremo y los eventos climáticos continúan aumentando en severidad, las empresas de servicios públicos necesitan las herramientas para superar los desafíos omnipresentes de la industria y aumentar su preparación para el clima severo. Con datos, IA, inteligencia y más, las soluciones de resiliencia del cliente de IBM pueden ser una opción eficaz para mantener las luces encendidas hoy y la red resiliente mañana.
Obtenga insights únicos del panorama en evolución de las soluciones ABI, en el que se destaquen las principales conclusiones, suposiciones y recomendaciones para los líderes de datos y analytics.
Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobernanza. Descubra el poder de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costos de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analytics, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de analytics e IA.
Vincule su estrategia de datos y analytics a los objetivos empresariales al seguir estos 4 pasos clave.
Con el fin de prosperar, las empresas deben utilizar los datos para fidelizar a sus clientes, automatizar los procesos empresariales e innovar con soluciones impulsadas por IA.
Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting y cree una organización impulsada por insights que ofrezca ventajas empresariales.
Presentamos Cognos Analytics 12.0: insights impulsados por IA para una mejor toma de decisiones.
Con el fin de prosperar, las empresas deben utilizar los datos para fidelizar a sus clientes, automatizar los procesos empresariales e innovar con soluciones impulsadas por IA.