Aunque los desastres naturales son inevitables, el poder de los datos, la IA, insights meteorológicos inteligentes, el IoT, la tecnología geoespacial y las tecnologías de gestión de activos pueden mejorar significativamente la gestión de desastres y fortalecer la red.

La combinación de IBM Maximo Application Suite (MAS) y IBM Environmental Intelligence Suite ofrece una herramienta robusta para ayudar a las empresas de servicios públicos a prepararse mejor para condiciones climáticas extremas:

1. Mantenimiento centrado en la confiabilidad:

El envejecimiento de los activos combinado con la incapacidad de identificar previamente los activos en riesgo crea un entorno complejo y peligroso para las empresas de servicios públicos. IBM está resolviendo estos desafíos combinando las capacidades de mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM), gestión de activos empresariales (EAM) y gestión del rendimiento de activos (APM) en una única plataforma. La aplicación IBM Maximo Reliability Strategies permite procesos integrales para iniciar, completar y desplegar estudios de RCM y realizar un seguimiento de los resultados. Estas capacidades avanzadas permiten a las organizaciones tomar decisiones de mantenimiento basadas en datos, centrarse en activos críticos y en riesgo, y asignar estratégicamente el nivel exacto de mantenimiento que las organizaciones requieren para preservar sus funciones. Las empresas de servicios públicos también pueden desarrollar estrategias para establecer normas de confiabilidad en climas fríos que se adapten a cada activo en particular.



Profundizando más, la gestión del rendimiento de activos (APM) con MAS ayuda a las organizaciones a determinar cómo y cuándo van a fallar los activos e identifica los activos en riesgo con anticipación para que puedan tomar medidas inmediatas. Empleando herramientas de impulsado por IA como IBM Maximo Monitor, IBM Maximo Health y IBM Maximo Predict, las empresas de servicios públicos pueden optimizar las estrategias de mantenimiento reducir costos de mantenimiento y prolongar la vida activa al comprender proactivamente su estado y los riesgos asociados. Las características de esta plataforma pueden mejorar el rendimiento de los activos en situaciones extremas, minimizando el tiempo de inactividad no planeado.

2. Predicción de interrupciones:

MAS, junto con IBM Environmental Intelligence Suite Forefall Prediction, permite a las empresas de servicios públicos predecir y monitorizar las interrupciones por ubicación con mayor confianza empleando datos de inteligencia meteorológica y tomando acciones relevantes. Este enfoque mejora la respuesta a la demanda, permitiendo arreglos avanzados de activos, la preparación y la rápida integración de plantas de generación de respaldo en la red. A modo de ejemplo, descubra cómo IBM implementó con éxito IBM Environmental Intelligence Suite Outage Prediction para Hydro One, lo que se tradujo en una mejora del 33% o en el restablecimiento del suministro eléctrico durante una tormenta de hielo.

3. Gestión de servicios de campo:

Para superar los desafíos de la demora en la respuesta de la tripulación y las inspecciones en papel, las empresas de servicios públicos pueden aprovechar la potencia de IBM Maximo Mobile y MAS. Estos productos proporcionan una gestión eficiente de los activos, programación y despacho inteligentes, lo que da como resultado una movilización más rápida de la tripulación y una mejor preparación para emergencias.

IBM Maximo Mobile también permite optimizar los procesos de inspección y mantenimiento de listas de verificación. Por ejemplo, las inspecciones móviles se pueden integrar con IBM Maximo Visual Inspection, que utiliza IA para detectar automáticamente problemas de inspección visual.

4. Gestión de la vegetación:

La plataforma IBM Environmental Intelligence Suite Vegetation Management ofrece insights impulsados por IA sobre el crecimiento de la vegetación mediante el uso de datos satelitales y LiDAR en modo Geiger combinados con insights meteorológicos para ayudar a las empresas de servicios públicos a tomar decisiones más informadas. Por ejemplo, decidir dónde podar los árboles antes de una tormenta podría priorizarse en función de la criticidad.

A medida que el clima extremo y los eventos climáticos continúan aumentando en severidad, las empresas de servicios públicos necesitan las herramientas para superar los desafíos omnipresentes de la industria y aumentar su preparación para el clima severo. Con datos, IA, inteligencia y más, las soluciones de resiliencia del cliente de IBM pueden ser una opción eficaz para mantener las luces encendidas hoy y la red resiliente mañana.