¿Qué es la gestión del talento?

Los profesionales de RR. HH. tienen varias áreas clave de gestión de talento en las que deben sobresalir para crear un cambio significativo en su organización.

Adquisición y retención de talento: La mayor responsabilidad de los departamentos de recursos humanos es identificar y asegurar nuevos talentos mientras se mantiene a sus empleados contenidos y productivos. La investigación de McKinsey ha encontrado que del 20 % al 30 % de los roles críticos (enlace externo a ibm.com) no son ocupados por las personas más apropiadas en muchas organizaciones.

Incorporación: Las organizaciones tienen la enorme responsabilidad de preparar a sus nuevos empleados para que tengan éxito, dándoles las herramientas que les ayudarán a hacer su trabajo desde el primer día.Las organizaciones deben invertir en sus nuevos empleados al comienzo del compromiso enseñándoles habilidades valiosas para la longevidad y demostrando cómo pueden crecer en la organización.

Desarrollo de competencias fundamentales: Las organizaciones que priorizan la gestión del talento invierten mucho en el desarrollo de los empleados para garantizar que su fuerza laboral tenga las habilidades adecuadas para realizar su trabajo ahora y en el futuro. Prácticas de gestión de talento que permiten a las organizaciones centrarse en iniciativas de desarrollo profesional, como la recapacitación (donde los empleados aprenden formas avanzadas de hacer sus trabajos existentes) o la mejora de habilidades ayudan a los empleados en puestos disminuidos por la tecnología.

Gestión del desempeño: Este componente se preocupa por maximizar el impacto del trabajo de los empleados y, al mismo tiempo, garantizar que tengan un buen equilibrio entre la la vida laboral y personal. Implica mejorar el desempeño de un empleado a través de herramientas de capacitación y mejora del desempeño (enlace externo a ibm.com).

Experiencia de los empleados: Los seres humanos pasan muchas de sus horas de vigilia trabajando, lo que puede provocar estrés excesivo, agotamiento y problemas de salud mental. Las organizaciones impulsadas por la gestión del talento analizan toda la experiencia de los empleados para garantizar que no solo sean buenos trabajadores, sino felices en sus organizaciones y satisfechos con su trabajo. Si bien muchos beneficios de la experiencia de los empleados han sido durante mucho tiempo cosas como almuerzos gratis, horas felices y otras actividades, las organizaciones ahora están escuchando a los empleados que quieren más capacitación en el trabajo, un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, situaciones laborales híbridas y mejores beneficios de salud. La experiencia de los empleados también implica encontrar formas de hacer que la misión o el propósito de la organización resuene entre los empleados. Gallup ha descubierto (enlace externo a ibm.com) que mejorar el número de personas en una organización que están de acuerdo con la frase "La misión o el propósito de mi organización me hace sentir que mi trabajo es importante" conduce a reducciones significativas en el ausentismo y un aumento de la calidad del trabajo.

Planificación de la plantilla y planificación de la sucesión: Aunque muchas iniciativas de gestión del talento requieren que las organizaciones miren directamente a los empleados individuales, también necesitan ver todo el panorama del capital humano y garantizar una cadena de continuidad para el liderazgo senior. Idealmente, un programa de gestión del talento saludable se asegura de que cuando un ejecutivo se va, tiene varios candidatos internos en mente. Estos candidatos son los que están interesados en el puesto y han demostrado tener las aptitudes necesarias para triunfar en el nuevo puesto. Las organizaciones pueden mejorar su planificación de la sucesión creando programas completos de tutoría, identificando a los mejores talentos desde el principio y ofreciéndoles oportunidades de desarrollo del liderazgo.