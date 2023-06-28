¿Qué es la productividad lenta?

La productividad lenta se puede definir como trabajar a un ritmo más lento en menos tareas a la vez para aumentar la productividad y la satisfacción en el lugar de trabajo. La tendencia hacia una productividad lenta es que las empresas y los empleados reconsideren cómo es la productividad y creen un entorno en el que se enfatice la calidad del trabajo sobre la cantidad.
En su libro Rest: Why You Get More Done When You Work Less, el consultor de Silicon Valley Alex Soojung-Kim Pang describe haber tomado un año sabático de trabajo en el que hizo una enorme cantidad de cosas, pero también lo experimentó como un tiempo extremadamente placentero. Dice que se dio cuenta de que el pensamiento convencional sobre nuestras horas de trabajo y productividad es incorrecto.
La productividad lenta exige un cambio en la forma en que definimos la productividad. Alienta a las empresas y a sus trabajadores a pensar de manera diferente sobre lo que significa ser productivo, considerando preguntas como:
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La frase “productividad lenta” fue acuñada por Cal Newport, profesor de informática y autor de los libros Digital Minimalism y A World Without Email: Reimagining Work in an Age of Communication Overload. También tiene un podcast llamado Deep Questions with Cal Newport sobre vivir y trabajar profundamente en lo que llama un mundo cada vez más superficial.
En The New Yorker, Newport habla de la semana laboral de cuatro días, pero dice que es solo una solución parcial al problema real: el exceso de trabajo. Reducir la cantidad de horas que trabaja una persona sin reducir su carga de trabajo, dice, solo empeoraría la situación. Afirma que la productividad debe basarse en la calidad del trabajo, no en la cantidad.
La productividad lenta es similar a otros movimientos lentos, como el movimiento lento de alimentos de la década de 1980, que también apoyó una mayor atención plena.
La falacia de la productividad dice que si trabajamos arduamente o lo suficientemente rápido, tendremos tiempo para hacer las cosas que más disfrutamos. Pero estar ocupado no significa necesariamente ser eficaz. Mantener los días de trabajo llenos de tareas y actividades puede mantener a los empleados demasiado ocupados para explorar sus capacidades y creatividad. El simple hecho de mantenerse ocupado puede distraer la atención de encontrar propósito y significado, y puede provocar agotamiento.
Con el apoyo de Harvard Business Review, una encuesta de 1500 encuestados en 46 países encontró que el agotamiento es un problema enorme y global. Los hallazgos clave incluyeron lo siguiente:
Según investigadores de UC Berkeley y Deakin University, seis causas principales del agotamiento son la sobrecarga de trabajo, la falta de control, la recompensa insuficiente, la ruptura de la comunidad, la ausencia de equidad y el conflicto de valores. El agotamiento también puede ser un síntoma de otra cosa, como que los empleados tengan interminables listas de tareas que nunca terminarán.
Otro obstáculo para la productividad es el trabajo innecesario. Trabajar más arduamente y más rápido en más tareas puede mantener a los empleados perpetuamente ocupados y más lejos de alcanzar sus objetivos. Los equipos de trabajo pueden pasar del trabajo innecesario a la productividad estableciendo menos objetivos que sean más alcanzables, centrándose en una cosa a la vez y eliminando la distracción.
Hay algunos beneficios fácilmente reconocibles de la productividad lenta. Las personas que trabajan a un ritmo más lento en menos cosas a la vez a menudo tienen un mejor bienestar mental y más energía para lograr sus objetivos. El trabajo optimizado y más intencional también puede dar a los empleados más tiempo para socializar, reflexionar o crear un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal.
La baja productividad también tiene beneficios para las empresas. Incluso si los empleados no están agotados, no siempre son tan productivos como deberían o podrían ser. Reducir la velocidad puede aumentar la productividad y mejorar los resultados empresariales al permitir más tiempo para centrarse en lo que más importa a los clientes y otros stakeholders.
“¿Qué más podemos hacer frente a un sinfín de tareas sino empezar a desconectarnos?”, pregunta la escritora y educadora de ciencia y negocios Karla Starr. “Cuando sabemos que la lista de tareas pendientes nunca va a ser más corta, ¿por qué ingenuamente invocaríamos una motivación extra cuando sabemos que no va a cambiar nuestras circunstancias generales si las tareas simplemente no se detienen?”.
Algunos países europeos prohíben los correos electrónicos fuera del horario laboral, como la nueva ley de “derecho a desconectarse” de Bélgica. Los empleadores también pueden aconsejar a los empleados que desactiven las notificaciones de correo electrónico, Slack y otras redes sociales. La política de la compañía podría sugerir que publiquen un aviso indicando que están en modo de “concentración profunda”.
En su artículo del New Yorker, Newport afirma que si una semana laboral de cuatro días se convirtiera en el estándar federal, trabajar menos no sería un “experimento disruptivo emprendido por unas pocas empresas emergentes”. En cambio, escribe, sería una opción que los empleadores tendrían que justificar para no ofrecerla. Y esa justificación podría volverse más difícil de sostener a medida que pasa el tiempo y los beneficios de una semana laboral más corta se vuelven más evidentes.
Los gerentes pueden fomentar una productividad lenta manteniendo la carga de trabajo de un empleado en niveles sostenibles priorizando menos proyectos, pero de mayor impacto.
Hay oposición a reducir la velocidad en el lugar de trabajo. La “cultura del ajetreo” entre los trabajadores del conocimiento significa un entorno del lugar de trabajo que enfatiza el trabajo arduo y las largas horas, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que trabajar en exceso es peligroso.
La competencia en el lugar de trabajo también puede desviar la productividad. Por ejemplo, Starr describe a EE. UU. como una sociedad capitalista en la que el ganador se lo lleva todo, con normas sociales profundamente arraigadas. Esas normas son contrarias al aumento de la productividad.
Newport analiza otro desafío para reducir la productividad: el desafío de administrar “el trabajo que aún no está asignado”. En otras palabras, algunos gerentes pueden resistirse a una productividad lenta porque les obligaría a priorizar y asignar trabajo en lugar de simplemente enviar un correo electrónico a un empleado, en el momento, sobre una tarea que debe realizarse.
El volumen de trabajo excesivo para los trabajadores informáticos está integrado en el sistema, según Newport, y una semana laboral más corta, o simplemente limitar la cantidad de horas trabajadas, no lo resolverá. Las organizaciones deben considerar reducir el ritmo de la jornada laboral y dedicar menos tiempo en general al trabajo que no importa.
Puede valer la pena experimentar con la productividad lenta porque la pérdida de productividad es costosa. Por ejemplo, HubSpot descubrió que la pérdida de productividad cuesta a las empresas estadounidenses 1.8 billones de dólares estadounidenses cada año.
La tecnología puede ser tanto un problema como una solución cuando se trata de productividad. Es un problema cuando los empleados están sobrecargados lidiando con una variedad de aplicaciones para hacer el trabajo. Es una solución cuando los empleados pueden automatizar tareas repetitivas y dedicar más tiempo a las acciones que generan resultados. Y dedicar más tiempo a un trabajo de mayor calidad es fundamental para la productividad lenta.
La inteligencia artificial (IA) y la automatización, aplicadas de la manera adecuada, pueden ayudar a reducir la carga del trabajo innecesario y la cantidad de herramientas que los empleados gestionan para realizar su trabajo. Al poner la IA a trabajar en procesos que son complicados o donde el día a día es rutinario, libera a los empleados del trabajo repetitivo y los empodera para ofrecer mejores resultados y tomar decisiones basadas en datos. Esto puede conducir a niveles más altos de satisfacción laboral y a tasas más bajas de abandono, y es más probable que los empleados más felices generen clientes más felices.
La productividad consiste en obtener más de lo que se invierte. La baja productividad tiene que ver con la calidad del trabajo frente a la cantidad. La automatización inteligente consiste en brindar a los empleados un acceso fácil y conversacional a la información y a las automatizaciones de tareas que necesitan para atender mejor a los clientes y realizar el trabajo más importante.
IBM Process Mining ofrece un retorno de la inversión del 176 %, un crecimiento de los ingresos de 968 000 USD y ahorros de costos en un estudio de impacto económico total de Forrester.
Descubra cómo la IA puede mejorar las experiencias de atención al cliente al brindar autoservicio, derivación a agentes humanos y aumentar las habilidades de resolución de problemas.
Replantee su negocio con la IA y la automatización de IBM, que ayudan a que los sistemas de TI sean más proactivos, los procesos más eficientes y las personas más productivas.
IBM garantiza la transformación del negocio para los clientes empresariales con sus servicios de consultoría de automatización extrema.
IBM Cloud Pak for Business Automation es un conjunto modular de componentes de software integrados para la gestión y automatización de operaciones.
Descubra soluciones de automatización de procesos empresariales que ofrecen automatizaciones inteligentes rápidamente con herramientas de código bajo.