¿Qué es la productividad lenta?

La productividad lenta se puede definir como trabajar a un ritmo más lento en menos tareas a la vez para aumentar la productividad y la satisfacción en el lugar de trabajo. La tendencia hacia una productividad lenta es que las empresas y los empleados reconsideren cómo es la productividad y creen un entorno en el que se enfatice la calidad del trabajo sobre la cantidad.

En su libro Rest: Why You Get More Done When You Work Less, el consultor de Silicon Valley Alex Soojung-Kim Pang describe haber tomado un año sabático de trabajo en el que hizo una enorme cantidad de cosas, pero también lo experimentó como un tiempo extremadamente placentero. Dice que se dio cuenta de que el pensamiento convencional sobre nuestras horas de trabajo y productividad es incorrecto.

La productividad lenta exige un cambio en la forma en que definimos la productividad. Alienta a las empresas y a sus trabajadores a pensar de manera diferente sobre lo que significa ser productivo, considerando preguntas como: