"Las prendas provienen de Asia, el cacao y las frutas de África y el café de América del Sur: la nueva ley de cadena de suministro (Lieferkettengesetz) tiene como objetivo proteger los derechos de las personas que producen bienes para el mercado alemán".
Este prefacio de la Ley alemana de diligencia debida de la cadena de suministro (SCDDA) en el sitio web del gobierno federal alemán captura por qué los gobiernos están interviniendo para poner énfasis en el aspecto humano de la cadena de suministro, más allá de los impactos ambientales como las emisiones de la cadena de suministro.
En 2021, Alemania aprobó la Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, LkSG o la Ley alemana de diligencia debida de la cadena de suministro (SCDDA). Este es un momento decisivo en la responsabilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG), ya que es la primera vez que las organizaciones alemanas serán legalmente responsables de respetar los derechos humanos en sus cadenas de suministro globales.
Aunque la Ley se centra en gran medida en la "S" de ESG, considera que los riesgos ambientales y su impacto negativo en el estado dentro de las cadenas de suministro están profundamente entrelazados. Como resultado, la SCDDA exige que las organizaciones cumplan con los acuerdos internacionales centrados en los riesgos ambientales, como los Convenios de Minamata y Basilea, para limitar los daños causados por contaminantes, productos químicos tóxicos y el manejo y eliminación de residuos peligrosos.
En este artículo, profundizamos en a quién afecta la SCDDA, qué deben hacer las organizaciones para cumplir y cómo pueden prepararse para las obligaciones de diligencia debida.
¿Qué es la SCDDA alemana?
La Ley alemana de diligencia debida de la cadena de suministro aplica obligaciones de diligencia debida a las empresas que tienen su administración central, sede comercial principal, sede administrativa, sede legal o sucursal en Alemania para cumplir con las normas ambientales y de derechos humanos en sus cadenas de suministro.
La SCDDA introduce una lista completa de obligaciones, que incluye el desarrollo de un sistema de gestión de riesgos para el cumplimiento. También detalla las medidas preventivas y correctivas necesarias y establece procedimientos de queja obligatorios. La ley exige documentación e informes periódicos, y las infracciones están sujetas a multas importantes.
¿Qué deben hacer las organizaciones para cumplir con la SCDDA?
Las organizaciones deben monitorear y actuar sobre las infracciones tanto dentro de sus propias operaciones como en las de sus proveedores directos (desde el proceso de extracción de materias primas hasta la entrega de los bienes al cliente), independientemente de si la actividad se realizó en Alemania o en el extranjero.
Del mismo modo, si una organización se entera de una posible violación de las normas ambientales o de los derechos humanos por parte de uno de sus proveedores indirectos, debe realizar un análisis de riesgo de las posibles violaciones de inmediato.
La Ley establece no solo una responsabilidad muy clara de las organizaciones sobre el rendimiento de su cadena de suministro, sino que exige medidas y correcciones significativas.
Conclusión clave:
Para los ejecutivos de las empresas, esto significa que sus cadenas de suministro ahora atraen la misma atención que el rendimiento financiero a medida que aumenta la presión para que estén al tanto de lo que está ocurriendo en las fases iniciales o se enfrenten a un riesgo muy real de reputación, inversionista y financiero.
¿Qué organizaciones entran en el ámbito de la cobertura de la SCDDA?
Habrá dos fases para incorporar a las organizaciones al alcance de la SCDDA.
La Ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro se aplicará a las empresas con sede en Alemania con más de 3000 empleados, o sucursales registradas en Alemania de empresas extranjeras con más de 3000 empleados. El recuento de empleados también incluye a cualquier personal destinado en el extranjero para empresas nacionales. Las empresas del grupo se incluyen en el cálculo del número de empleados de la empresa matriz y la Ley considera empleados a “cualquier trabajador con un contrato de trabajo de más de seis meses”. Este criterio se aplica a unas 600 empresas.
El alcance se ampliará a empresas con sede en Alemania que empleen a más de 1000 empleados, o sucursales registradas en Alemania de empresas extranjeras con más de 1000 empleados. Una vez que se promulgue este alcance, el criterio se aplicará a aproximadamente 2900 empresas.
¿La SCDDA afectará a las pequeñas y medianas empresas (pymes)?
Es importante reconocer que la Ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro tendrá un efecto en cascada. Se espera que las pymes que pueden no estar dentro del alcance se vean afectadas en los próximos meses y años, porque las empresas más grandes probablemente trasladarán las obligaciones de diligencia debida que les impone la Ley a sus proveedores.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Un riesgo relacionado con los derechos humanos se define en la SCDDA como “una situación en la que existe un grado suficiente de probabilidad basado en indicaciones fácticas de que se producirá una violación de una de las siguientes prohibiciones:”
Según la SCDDA, un riesgo relacionado con el medio ambiente se define como “una situación en la que existe un grado suficiente de probabilidad basado en indicaciones fácticas de que se producirá una violación de una de las siguientes prohibiciones:”
Fabricación de productos con mercurio añadido de conformidad con el artículo 4 del Convenio
Convenio de Estocolmo sobre Contaminación Orgánica Persistente (COP)
Las obligaciones de diligencia debida en virtud de la Ley incluyen varios requisitos de alto nivel que se enumeran a continuación. Lo más notable es que las categories y los requisitos de presentación de informes simbolizan un cambio hacia un enfoque de informes más holísticos que va más allá de las métricas e indicadores ambientales tradicionales e incluye otros factores, en particular las condiciones de trabajo de los empleados.
Todas las empresas deben implementar una gestión de riesgos adecuada o adaptar la existente en consecuencia. Deben determinar si existe el riesgo de que sus actividades comerciales o actividades comerciales en la cadena de suministro violen los derechos humanos.
Las empresas deben adoptar una declaración de política con respecto a su estrategia ambiental y de derechos humanos. Es necesario que la declaración de política incluya el procedimiento para cumplir con las obligaciones de debida diligencia ambiental y de derechos humanos en la cadena de suministro, los riesgos específicos identificados y las expectativas ambientales y de derechos humanos de la empresa de sus empleados y proveedores.
Con base en el análisis de riesgos, las empresas deben tomar o revisar las medidas preventivas y correctivas adecuadas. Esto se aplica a la selección y el monitoreo de proveedores, la creación de códigos de conducta, la implementación de cursos de capacitación, así como la redacción de contratos sostenibles.
Las empresas deben desarrollar, implementar y publicar un mecanismo de denuncia por escrito a través del cual las personas (potencialmente) afectadas y las personas con conocimiento de posibles violaciones puedan señalar los riesgos y violaciones de los derechos humanos. También es necesario que la eficacia del procedimiento de quejas se revise anualmente y, cuando sea necesario, de forma ad hoc.
Todas las obligaciones de diligencia debida deben documentarse, y se requiere que se prepare y publique un informe anualmente. Este informe también debe enviarse a la Oficina Federal de Asuntos Económicos y Control de Exportaciones, también conocida como BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).
Lectura relacionada: Orientación sobre la creación de un plan de acción de sustentabilidad (con una plantilla descargable gratuita)
Respetar los requisitos de la SCDDA es crítico para que las empresas protejan no solo su reputación, sino también sus resultados, ya que las sanciones por violaciones son sustanciales.
Además, los sindicatos y las ONG también pueden tener la autoridad para llevar a cabo litigios en nombre de una parte afectada.
BAFA ha sido equipada con capacidades de aplicación efectivas para monitorear la gestión de la cadena de suministro de las empresas y puede actuar por iniciativa propia o a solicitud de una persona afectada. La autoridad tiene derecho a entrar en los locales comerciales, exigir información e inspeccionar documentos.
IBM Envizi ESG Suite puede respaldar los requisitos de informes de GSCA de una organización al proporcionar datos de nivel financiero dentro de un sistema auditable.
Específicamente, Encuestas y evaluaciones de la cadena de valor de IBM Envizi es un portal único que puede recopilar de manera fácil y segura métricas de ESG de toda su cadena de valor para facilitar el proceso de elaboración de informes. El módulo puede ayudar a desbloquear insights valiosos para apoyar a las organizaciones con sus evaluaciones de materialidad y riesgo con lo siguiente:
Para las empresas, un enfoque sólido de sustentabilidad en toda su cadena de suministro es ahora un imperativo comercial. Las empresas que no cumplan con sus requisitos de diligencia debida para las normas ambientales y los derechos humanos sufrirán daños económicos y de reputación y se enfrentarán a obstáculos para operar en Alemania.
Dado que el Parlamento Europeo adoptó recientemente una propuesta de directiva sobre la debida diligencia de sustentabilidad corporativa, es probable que un proceso unificador de debida diligencia de la cadena de suministro esté a la vuelta de la esquina. Esto tendría prioridad sobre las leyes nacionales de diligencia debida.
Combinado con la introducción de la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) de la UE que entrará en vigor en 2024, la dirección de la ruta con respecto a los informes de sustentabilidad y la debida diligencia de la cadena de suministro es cada vez más clara a medida que los gobiernos comienzan a exigir más responsabilidad de las empresas.
Ahora es el momento de que las organizaciones comiencen a trabajar para garantizar que cumplan con la legislación ambiental, laboral y de estado y seguridad para protegerse en el futuro de la legislación emergente.
Nota: La información de este artículo se actualizó por última vez en octubre de 2022. Las organizaciones deben consultar las preguntas frecuentes oficiales de la SCDDA para obtener la información y las actualizaciones más recientes.
Descubra cómo convertir los insights de sustentabilidad en acciones y dé el siguiente paso para aprovechar el poder de la IA generativa.
Descubra cómo los usuarios de IBM Turbonomic lograron una TI sostenible y redujeron su huella medioambiental al tiempo que garantizaban el rendimiento de las aplicaciones.
Descubra cómo IBM Maximo puede ayudar a optimizar el valor de los activos a lo largo del ciclo de vida.
Descubra cómo los ejecutivos de sustentabilidad y los líderes del cero neto consiguen cumplir con la CSRD.
Descubra cómo las organizaciones pueden establecer y alcanzar objetivos de sustentabilidad claros que proporcionen un beneficio competitivo.
Optimice la forma en que asigna recursos a las aplicaciones en todo su ecosistema con la plataforma IBM Turbonomic.
Comience su recorrido hacia la sustentabilidad hoy mismo conectando su roadmap estratégico con las operaciones diarias.
Utilice los servicios de consultoría de sustentabilidad de IBM para convertir la ambición de sustentabilidad en acción y convertir en una empresa más responsable y rentable.