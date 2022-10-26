"Las prendas provienen de Asia, el cacao y las frutas de África y el café de América del Sur: la nueva ley de cadena de suministro (Lieferkettengesetz) tiene como objetivo proteger los derechos de las personas que producen bienes para el mercado alemán".

Este prefacio de la Ley alemana de diligencia debida de la cadena de suministro (SCDDA) en el sitio web del gobierno federal alemán captura por qué los gobiernos están interviniendo para poner énfasis en el aspecto humano de la cadena de suministro, más allá de los impactos ambientales como las emisiones de la cadena de suministro.

En 2021, Alemania aprobó la Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, LkSG o la Ley alemana de diligencia debida de la cadena de suministro (SCDDA). Este es un momento decisivo en la responsabilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG), ya que es la primera vez que las organizaciones alemanas serán legalmente responsables de respetar los derechos humanos en sus cadenas de suministro globales.

Aunque la Ley se centra en gran medida en la "S" de ESG, considera que los riesgos ambientales y su impacto negativo en el estado dentro de las cadenas de suministro están profundamente entrelazados. Como resultado, la SCDDA exige que las organizaciones cumplan con los acuerdos internacionales centrados en los riesgos ambientales, como los Convenios de Minamata y Basilea, para limitar los daños causados por contaminantes, productos químicos tóxicos y el manejo y eliminación de residuos peligrosos.

En este artículo, profundizamos en a quién afecta la SCDDA, qué deben hacer las organizaciones para cumplir y cómo pueden prepararse para las obligaciones de diligencia debida.

¿Qué es la SCDDA alemana?

La Ley alemana de diligencia debida de la cadena de suministro aplica obligaciones de diligencia debida a las empresas que tienen su administración central, sede comercial principal, sede administrativa, sede legal o sucursal en Alemania para cumplir con las normas ambientales y de derechos humanos en sus cadenas de suministro.

La SCDDA introduce una lista completa de obligaciones, que incluye el desarrollo de un sistema de gestión de riesgos para el cumplimiento. También detalla las medidas preventivas y correctivas necesarias y establece procedimientos de queja obligatorios. La ley exige documentación e informes periódicos, y las infracciones están sujetas a multas importantes.

¿Qué deben hacer las organizaciones para cumplir con la SCDDA?

Las organizaciones deben monitorear y actuar sobre las infracciones tanto dentro de sus propias operaciones como en las de sus proveedores directos (desde el proceso de extracción de materias primas hasta la entrega de los bienes al cliente), independientemente de si la actividad se realizó en Alemania o en el extranjero.

Del mismo modo, si una organización se entera de una posible violación de las normas ambientales o de los derechos humanos por parte de uno de sus proveedores indirectos, debe realizar un análisis de riesgo de las posibles violaciones de inmediato.

La Ley establece no solo una responsabilidad muy clara de las organizaciones sobre el rendimiento de su cadena de suministro, sino que exige medidas y correcciones significativas.

Conclusión clave:

Para los ejecutivos de las empresas, esto significa que sus cadenas de suministro ahora atraen la misma atención que el rendimiento financiero a medida que aumenta la presión para que estén al tanto de lo que está ocurriendo en las fases iniciales o se enfrenten a un riesgo muy real de reputación, inversionista y financiero.

¿Qué organizaciones entran en el ámbito de la cobertura de la SCDDA?

Habrá dos fases para incorporar a las organizaciones al alcance de la SCDDA.

Fase 1: a partir de enero de 2023

La Ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro se aplicará a las empresas con sede en Alemania con más de 3000 empleados, o sucursales registradas en Alemania de empresas extranjeras con más de 3000 empleados. El recuento de empleados también incluye a cualquier personal destinado en el extranjero para empresas nacionales. Las empresas del grupo se incluyen en el cálculo del número de empleados de la empresa matriz y la Ley considera empleados a “cualquier trabajador con un contrato de trabajo de más de seis meses”. Este criterio se aplica a unas 600 empresas.

Fase 2: a partir de enero de 2024

El alcance se ampliará a empresas con sede en Alemania que empleen a más de 1000 empleados, o sucursales registradas en Alemania de empresas extranjeras con más de 1000 empleados. Una vez que se promulgue este alcance, el criterio se aplicará a aproximadamente 2900 empresas.

¿La SCDDA afectará a las pequeñas y medianas empresas (pymes)?

Es importante reconocer que la Ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro tendrá un efecto en cascada. Se espera que las pymes que pueden no estar dentro del alcance se vean afectadas en los próximos meses y años, porque las empresas más grandes probablemente trasladarán las obligaciones de diligencia debida que les impone la Ley a sus proveedores.