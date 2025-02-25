Técnicas RAG

La RAG avanzada funciona como un proceso secuencial basado en pasos de la siguiente manera:

1. Procesamiento de consultas: tras la recepción de una consulta del usuario, se transforma en un vector de alta dimensión mediante el uso del modelo de incorporación que captura el significado semántico de la consulta.

2. Recuperación de documentos: la consulta codificada atraviesa una enorme base de datos de conocimientos que proporciona recuperación híbrida mediante el uso de búsqueda vectorial densa y recuperación dispersa, es decir, similitud semántica y búsqueda basada en palabras clave. Por lo tanto, los resultados introducen coincidencias semánticas de palabras clave en los documentos recuperados.

3. Reclasificación de documentos recuperados: el recuperador otorga una puntuación final basada en el contexto y en relación con la consulta que pide los documentos.

4. Fusión contextual para la generación: debido a que cada documento se codifica de manera diferente, el decodificador fusiona todos los contextos codificados para garantizar que las respuestas generadas tengan coherencia con la consulta codificada.

5. Generación de respuestas: el generador de la RAG avanzada, generalmente un LLM, como el modelo IBM Granite o Llama, proporciona la respuesta basada en los documentos recuperados.

6. Bucle de feedback: Como RAG avanzada, utiliza diversas técnicas como aprendizaje activo, aprendizaje por refuerzo y coentrenamiento con generador de recuperación para mejorar continuamente su desempeño. Durante esta fase, se producen señales implícitas, como clics en documentos recuperados que infieren relevancia y provocan un feedback explícito que incluye correcciones o calificaciones para su posterior aplicación durante la generación. Por lo tanto, a lo largo de los años, estas estrategias mejoran los procesos de recuperación y generación de respuestas para que se puedan producir respuestas más precisas y relevantes6.