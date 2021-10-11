La computación en la nube móvil emplea la computación en la nube para entregar aplicaciones a dispositivos móviles. Estas aplicaciones móviles se pueden desplegar de forma remota con velocidad, flexibilidad y herramientas de desarrollo.
Las aplicaciones móviles en la nube se pueden crear o revisar rápidamente mediante el uso de servicios en la nube. Se pueden entregar a muchos dispositivos diferentes con distintos sistemas operativos, tareas informáticas y almacenamiento de datos. Por lo tanto, los usuarios pueden acceder a aplicaciones que de otro modo no serían compatibles.
Para obtener más información sobre los desarrollos, consulte "Desarrollo de aplicaciones móviles: una guía completa".
Las aplicaciones móviles en la nube se pueden crear o revisar rápidamente mediante el uso de servicios en la nube. Se pueden entregar a muchos dispositivos diferentes con distintos sistemas operativos.
Las aplicaciones móviles que se ejecutan en la nube no están limitadas por los recursos de almacenamiento y el procesamiento de un dispositivo. Los procesos con uso intensivo en datos pueden ejecutarse en la nube.
La computación en la nube móvil permite a los usuarios recopilar e integrar datos de diversas fuentes de forma rápida y segura, independientemente de dónde residan.
A veces, los profesionales de TI no cuentan con los recursos necesarios para gestionar aplicaciones. Los proveedores de la nube ayudan a mantenerlos en funcionamiento.
Las aplicaciones exigentes ponen presión sobre los dispositivos. Una infraestructura flexible en la nube puede ayudar con cargas de trabajo difíciles.
Las organizaciones deben integrar completamente sus sistemas y datos móviles en otros procesos de negocio para ahorrar tiempo y costos.
La protección de datos confidenciales es una preocupación en todos los niveles: para los usuarios, dispositivos y en lo que respecta a la integración en otros sistemas.
Vicepresidente de desarrollo de plataformas móviles de IBM; ingeniero distinguido de IBM Watson y plataforma en la nube
La computación en la nube móvil proporciona flexibilidad, lo que permite a los desarrolladores compartir de manera eficiente el procesamiento y el almacenamiento de datos entre el dispositivo y la nube para optimizar el rendimiento y la escalabilidad. La rápida elasticidad de los servicios basados en la nube complementa la portabilidad y la practicidad de los dispositivos móviles, una combinación que garantiza una experiencia de usuario atractiva e impulsa una mayor fidelidad de los clientes.
Por lo tanto, una estrategia de nube móvil integrada es esencial para aprovechar al máximo las tecnologías emergentes, mantener a los empleados productivos y a los clientes plenamente comprometidos y mantener un beneficio competitivo.
Las soluciones móviles de IBM pueden ayudarle a crear, alojar y ejecutar sus aplicaciones en la nube.
¿Está listo para hacer que la IA funcione para su negocio? Descubra cómo IBM® Cloud y Red Hat facilitan la personalización, el despliegue y la escala de la IA. Todo en una sesión. Únase al seminario web y construya su camino hacia el éxito de la IA.
Este informe de IDC muestra cómo las empresas están abordando los desafíos más difíciles de la migración a la nube y qué está funcionando.
Explore el Magic Quadrant 2024 para CDBMS y sepa qué proveedores están impulsando ecosistemas de datos de alto rendimiento y listos para entornos híbridos.
Al aplicar IBM® Watson Discovery, watsonx Assistant y watsonx.ai en IBM Cloud, las empresas de tecnología educativa no solo han mejorado la experiencia de aprendizaje para sus clientes, sino que también han logrado importantes beneficios para el negocio.
Descubra las soluciones de migración a la nube IBM diseñadas para agilizar su transición a la nube. Conozca los diferentes tipos de migración, estrategias y beneficios que impulsan la eficiencia, la escalabilidad y la innovación.
Explore las diferencias clave entre las soluciones de nube pública, privada y nube híbrida con IBM. Comprenda qué modelo de nube se adapta mejor a las necesidades de su negocio para mejorar la flexibilidad, la seguridad y la escalabilidad.
Descubra cómo Cloud Paks puede transformar sus operaciones comerciales e impulsar resultados más rápidos e inteligentes de innovación y eficiencia en un entorno de nube híbrida.
Utilice nuestros servicios en la nube, impulsados por nuestra plataforma IBM Consulting Advantage, para acelerar su transición hacia la nube híbrida, generar rentabilidad, aumentar la productividad y la sostenibilidad y acelerar el tiempo de comercialización.
Optimice su transformación digital con las soluciones de nube híbrida de IBM, creadas para optimizar la escalabilidad, la modernización y la integración perfecta en toda su infraestructura de TI.
Desbloquee todo el potencial de la IA y la nube híbrida con la plataforma segura y escalable de IBM. Comience por explorar nuestras soluciones preparadas para la IA o cree una cuenta gratuita para acceder a productos y servicios siempre gratuitos.