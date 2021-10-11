Cloud

¿Qué es la computación en la nube móvil?

La computación en la nube móvil emplea la  computación en la nube para entregar aplicaciones a dispositivos móviles. Estas aplicaciones móviles se pueden desplegar de forma remota con velocidad, flexibilidad y herramientas de desarrollo.

Las aplicaciones móviles en la nube se pueden crear o revisar rápidamente mediante el uso de servicios en la nube. Se pueden entregar a muchos dispositivos diferentes con distintos sistemas operativos, tareas informáticas y almacenamiento de datos. Por lo tanto, los usuarios pueden acceder a aplicaciones que de otro modo no serían compatibles.

Para obtener más información sobre los desarrollos, consulte "Desarrollo de aplicaciones móviles: una guía completa".

¿Por qué la nube móvil?

Velocidad y flexibilidad

Las aplicaciones móviles en la nube se pueden crear o revisar rápidamente mediante el uso de servicios en la nube. Se pueden entregar a muchos dispositivos diferentes con distintos sistemas operativos.

Recursos compartidos

Las aplicaciones móviles que se ejecutan en la nube no están limitadas por los recursos de almacenamiento y el procesamiento de un dispositivo. Los procesos con uso intensivo en datos pueden ejecutarse en la nube.

Datos integrados

La computación en la nube móvil permite a los usuarios recopilar e integrar datos de diversas fuentes de forma rápida y segura, independientemente de dónde residan.

Características y consideraciones clave

Características principales

  • Facilita el desarrollo rápido y los recursos compartidos de las aplicaciones móviles
  • Admite una variedad de enfoques y dispositivos de desarrollo
  • Mejora la confiabilidad con información respaldada y almacenada en la nube
  • Emplea menos recursos del dispositivo porque las aplicaciones son compatibles con la nube
  • Se conecta a servicios entregados en una arquitectura API

Consideraciones

A veces, los profesionales de TI no cuentan con los recursos necesarios para gestionar aplicaciones. Los proveedores de la nube ayudan a mantenerlos en funcionamiento.

Infraestructura

Las aplicaciones exigentes ponen presión sobre los dispositivos. Una infraestructura flexible en la nube puede ayudar con cargas de trabajo difíciles.

Integración

Las organizaciones deben integrar completamente sus sistemas y datos móviles en otros procesos de negocio para ahorrar tiempo y costos.

Seguridad

La protección de datos confidenciales es una preocupación en todos los niveles: para los usuarios, dispositivos y en lo que respecta a la integración en otros sistemas.

Una perspectiva de IBM: computación en la nube móvil

Daniel Yellin

Vicepresidente de desarrollo de plataformas móviles de IBM; ingeniero distinguido de IBM Watson y plataforma en la nube

La computación en la nube móvil proporciona flexibilidad, lo que permite a los desarrolladores compartir de manera eficiente el procesamiento y el almacenamiento de datos entre el dispositivo y la nube para optimizar el rendimiento y la escalabilidad. La rápida elasticidad de los servicios basados en la nube complementa la portabilidad y la practicidad de los dispositivos móviles, una combinación que garantiza una experiencia de usuario atractiva e impulsa una mayor fidelidad de los clientes.

Por lo tanto, una estrategia de nube móvil integrada es esencial para aprovechar al máximo las tecnologías emergentes, mantener a los empleados productivos y a los clientes plenamente comprometidos y mantener un beneficio competitivo.

