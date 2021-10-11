Vicepresidente de desarrollo de plataformas móviles de IBM; ingeniero distinguido de IBM Watson y plataforma en la nube

La computación en la nube móvil proporciona flexibilidad, lo que permite a los desarrolladores compartir de manera eficiente el procesamiento y el almacenamiento de datos entre el dispositivo y la nube para optimizar el rendimiento y la escalabilidad. La rápida elasticidad de los servicios basados en la nube complementa la portabilidad y la practicidad de los dispositivos móviles, una combinación que garantiza una experiencia de usuario atractiva e impulsa una mayor fidelidad de los clientes.

Por lo tanto, una estrategia de nube móvil integrada es esencial para aprovechar al máximo las tecnologías emergentes, mantener a los empleados productivos y a los clientes plenamente comprometidos y mantener un beneficio competitivo.