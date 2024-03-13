¿Qué es la previsión de carga?

Los métodos de previsión de carga comienzan con la recopilación de datos históricos sobre la misma. Esto incluye datos de los muchos factores que pueden afectar al uso de la electricidad, como los datos meteorológicos (temperatura, humedad, velocidad del viento), la hora del día, las variables del calendario (estaciones, días festivos, días laborables frente a fines de semana) y los factores demográficos (densidad de población, actividad económica). La previsión de carga tiene en cuenta todos estos conjuntos de datos para crear una imagen completa de la demanda de energía.

Una vez recopilados los datos, se desarrolla un modelo de previsión. Algunos ejemplos de modelos utilizados para la previsión de carga son:

Modelos de regresión : los modelos de regresión lineal se utilizan a menudo para las previsiones de carga a largo plazo. Relacionan la demanda de potencia con variables como las condiciones meteorológicas y los indicadores económicos.

: los modelos de regresión lineal se utilizan a menudo para las previsiones de carga a largo plazo. Relacionan la demanda de potencia con variables como las condiciones meteorológicas y los indicadores económicos. Modelos de series temporales : el modelo autorregresivo integrado de promedio móvil (ARIMA) y otros modelos similares son populares para la previsión de carga a corto plazo. Se basan en datos de potencia anteriores para predecir la demanda futura.

: el modelo autorregresivo integrado de promedio móvil (ARIMA) y otros modelos similares son populares para la previsión de carga a corto plazo. Se basan en datos de potencia anteriores para predecir la demanda futura. Modelos de inteligencia artificial (IA): las redes neuronales y las máquinas de vectores de soporte se utilizan cada vez más debido a su capacidad mara modelar relaciones no lineales complejas. Los modelos de aprendizaje profundo pueden mejorar aún más la precisión de las previsiones extrayendo automáticamente las entidades relevantes del conjunto de datos.

El modelo de previsión se entrena utilizando una parte de los datos históricos y se somete a pruebas de validación. Para evaluar la precisión de las previsiones se utilizan parámetros como el error porcentual absoluto promedio (MAPE).

Una vez validado y afinado el modelo, puede generar previsiones de carga futuras. Estas previsiones se pueden utilizar para la planificación operativa, la gestión de la energía y otras actividades de toma de decisiones. Se trata de un proceso continuo y adaptativo: a medida que se dispone de nuevos datos, los modelos suelen requerir actualizaciones o un reentrenamiento para seguir siendo precisos.