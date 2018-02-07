Antes de que hubiera sombrillas y exprimidores, botellas de agua y fábricas conectados a Internet, incluso antes de que existiera un Internet moderno, había una humilde máquina de Coca-Cola en Pittsburgh, Pensilvania, que podía informar su contenido a través de una red. Aunque era primitiva para los estándares actuales, tiene una distinción única: fue, hasta donde se sabe, el primer dispositivo IoT del mundo.
La necesidad, como siempre, fue la madre de la invención. Un día, a principios de la década de 1980, David Nichols, un estudiante graduado en el departamento de ciencias de la computación de la Universidad Carnegie Mellon, estaba en su oficina en el campus de Wean Hall con antojo de un refresco. Pero su oficina estaba "relativamente lejos" de la máquina de Coca-Cola del edificio, y considerando los hábitos sustanciales de cafeína de sus compañeros de estudios, Nichols sabía que había muchas posibilidades de que estuviera vacía, o que, si la máquina se había rellenado recientemente, los refrescos en el interior estarían trágicamente calientes.
"De repente, recordé las historias de Prancing Pony [la primera máquina expendedora controlada por computadora] en Stanford y me di cuenta de que no teníamos que aguantar esto, que teníamos la tecnología", recordó Nichols más tarde.
Nichols escribió a algunos amigos sobre su idea de rastrear el contenido de la máquina de forma remota y poner fin a las insatisfactorias carreras de refrescos de una vez por todas. Pronto, otros dos estudiantes, Mike Kazar e Ivor Durham, y un ingeniero de investigación de la universidad, John Zsarnay, comenzaron a trabajar junto a él para hacerlo realidad.
La clave para determinar el contenido de la máquina de Coca-Cola desde lejos fue vigilar de cerca sus luces. La máquina tenía seis columnas de botellas de refresco de vidrio. Cuando alguien compraba una Coca-Cola, una luz indicadora roja para la columna correspondiente parpadeaba durante unos segundos antes de volver a apagarse. Cuando una columna estaba vacía, la luz permanecía encendida hasta que se reemplazaban los refrescos.
Para extraer datos de la máquina, Zsarnay instaló una placa que detectaba el estado de cada una de las luces indicadoras. Una línea desde la placa corría hasta una puerta de enlace para la computadora principal del departamento, que estaba conectada a ARPANET, un precursor del Internet actual, que, en ese momento, servía a menos de 300 computadoras en todo el mundo.
Kazar escribió un programa para la puerta de enlace que verificaba el estado de la luz de cada columna varias veces por segundo. Si una luz pasaba de apagada a encendida pero luego se apagaba de nuevo unos segundos después, sabía que se había comprado una Coca-Cola. Si la luz permanecía encendida más de cinco segundos, se suponía que la columna estaba vacía. Cuando se volvió a apagar la luz, el programa sabía que dos Coca-Colas frías, que siempre se mantenían en la máquina en reserva, ahora estaban disponibles para la compra, mientras que el resto de las botellas aún estaban calientes. El programa rastreó cuántos minutos habían estado las botellas en la máquina después de reponerlas. Después de tres horas, las botellas simplemente se registraron como "frías".
Finalmente, el grupo agregó código al programa finger de la computadora principal, lo que permitió a cualquier persona en una computadora conectada a ARPANET, o cualquier persona conectada a la Ethernet local de Carnegie Mellon, acceder a la información sobre la máquina. Con unas simples pulsaciones de teclas, podían averiguar si había Coca-Cola en la máquina y, de ser así, cuáles estaban frías.
“Nunca lo usé, excepto para ver si funcionaba”, dijo Kazar a Industrious. “Nunca me gustó la Coca-Cola”.
Pero Carnegie Mellon estaba lleno de bebedores de Coca-Cola, y según Kazar el programa se hizo “bastante popular bastante rápido” en el departamento de informática cuando entró en funcionamiento en 1982. “Después de un tiempo, se convirtió en un procedimiento estándar verificar el estado de la máquina de Coca-Cola antes de bajar porque quería asegurarse de tener la Coca-Cola más fría disponible”, dijo. En algún momento, otro estudiante graduado instaló un sistema similar para monitorear el estado de la máquina M&M cercana.
Algunos años después, el distribuidor local de Coca-Cola dejó de vender las botellas de vidrio que caben en la máquina del departamento y, finalmente, el dispositivo fue reemplazado por un modelo más nuevo que los estudiantes nunca llegaron a conectar a Internet. Pero en las décadas siguientes, la nueva máquina siguió siendo una plataforma para la experimentación poco convencional.
A principios de la década de 2000, Mike Vande Weghe, Chuck Rosenberg y Kevin Watkins instalaron una cámara de video en la máquina que filmaba un mostrador cercano donde la gente a veces dejaba comida gratis. Los estudiantes solían consultar la transmisión de la cámara en línea para ver si había algo disponible. Unos años más tarde, Charlie Garrod y algunos otros estudiantes instalaron una pantalla en la máquina que mostraba el clima y otra información de interés general.
“No queríamos deshacernos de nuestra máquina de Coca-Cola modificada por completo, pero las personas que hicieron los cambios profundos ya no estaban presentes. No es que quisiéramos menos funcionalidad; es que no teníamos los recursos para rediseñar el sistema”, dijo Garrod a Industrious. “El trabajo más interesante de este proyecto se realizó realmente en los años 80”.
Durante años, los miembros de la principal organización de estudiantes graduados del departamento de informática, Dec/5, continuaron operando la máquina. Aunque Coca-Cola era la propietaria, los estudiantes la mantenían abastecida y fijaban los precios. Los voluntarios “mantenedores de máquinas”, como Garrod, intentaron realizar las reparaciones necesarias en la máquina sin pedir ayuda externa, ya que los técnicos de Coca-Cola desaprobaban las modificaciones tecnológicas.
“Nos dijeron que lo revirtiéramos a su forma no modificada, cosa que no hicimos, pero lo revertimos temporalmente a su forma no modificada cada vez que tenían que salir”, dijo Garrod.
Finalmente, según Garrod, los estudiantes de posgrado decidieron que operar una máquina expendedora de refrescos por su cuenta “no valía ni el tiempo ni el esfuerzo”. A partir de 2014, había una máquina de Coca-Cola en el Gates Center for Computer Science, pero Garrod dijo que "es solo una máquina de Coca-Cola de todos los días".
Si bien la historia de la máquina de Coca-Cola del departamento de informática se conserva en el sitio web de Carnegie Mellon, Kazar dijo que la universidad no celebró formalmente la invención original en ese momento, y nunca se le ocurrió en los años 80 que el dispositivo fuera particularmente innovador. “Nunca pensé que alguien me preguntaría al respecto 30 años después”, dijo Kazar, ahora director de tecnología de Avere Systems.
Kazar ciertamente nunca imaginó que la máquina de Coca-Cola sería solo el primero de miles de millones de dispositivos cotidianos conectados a Internet. Hoy en día, hay más de 8 mil millones de cosas conectadas en uso en todo el mundo y, para 2020, se espera que ese número crezca a 30.7 mil millones. Se espera que el mercado de sensores IoT por sí solo valga más de 27 mil millones de dólares para 2022.
Pero en 1982, cuando las computadoras costaban un millón de dólares y ARPANET seguía siendo el único juego en la ciudad, Kazar dijo que un mundo dominado por IoT parecía una fantasía lejana.
“Había una broma sobre cómo su tostadora algún día iba a estar en Internet”, dijo. “La gente se rió de eso”.
