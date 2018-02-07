Antes de que hubiera sombrillas y exprimidores, botellas de agua y fábricas conectados a Internet, incluso antes de que existiera un Internet moderno, había una humilde máquina de Coca-Cola en Pittsburgh, Pensilvania, que podía informar su contenido a través de una red. Aunque era primitiva para los estándares actuales, tiene una distinción única: fue, hasta donde se sabe, el primer dispositivo IoT del mundo.

La necesidad, como siempre, fue la madre de la invención. Un día, a principios de la década de 1980, David Nichols, un estudiante graduado en el departamento de ciencias de la computación de la Universidad Carnegie Mellon, estaba en su oficina en el campus de Wean Hall con antojo de un refresco. Pero su oficina estaba "relativamente lejos" de la máquina de Coca-Cola del edificio, y considerando los hábitos sustanciales de cafeína de sus compañeros de estudios, Nichols sabía que había muchas posibilidades de que estuviera vacía, o que, si la máquina se había rellenado recientemente, los refrescos en el interior estarían trágicamente calientes.

"De repente, recordé las historias de Prancing Pony [la primera máquina expendedora controlada por computadora] en Stanford y me di cuenta de que no teníamos que aguantar esto, que teníamos la tecnología", recordó Nichols más tarde.

Nichols escribió a algunos amigos sobre su idea de rastrear el contenido de la máquina de forma remota y poner fin a las insatisfactorias carreras de refrescos de una vez por todas. Pronto, otros dos estudiantes, Mike Kazar e Ivor Durham, y un ingeniero de investigación de la universidad, John Zsarnay, comenzaron a trabajar junto a él para hacerlo realidad.

La clave para determinar el contenido de la máquina de Coca-Cola desde lejos fue vigilar de cerca sus luces. La máquina tenía seis columnas de botellas de refresco de vidrio. Cuando alguien compraba una Coca-Cola, una luz indicadora roja para la columna correspondiente parpadeaba durante unos segundos antes de volver a apagarse. Cuando una columna estaba vacía, la luz permanecía encendida hasta que se reemplazaban los refrescos.

Kazar escribió un programa para la puerta de enlace que verificaba el estado de la luz de cada columna varias veces por segundo. Si una luz pasaba de apagada a encendida pero luego se apagaba de nuevo unos segundos después, sabía que se había comprado una Coca-Cola. Si la luz permanecía encendida más de cinco segundos, se suponía que la columna estaba vacía. Cuando se volvió a apagar la luz, el programa sabía que dos Coca-Colas frías, que siempre se mantenían en la máquina en reserva, ahora estaban disponibles para la compra, mientras que el resto de las botellas aún estaban calientes. El programa rastreó cuántos minutos habían estado las botellas en la máquina después de reponerlas. Después de tres horas, las botellas simplemente se registraron como "frías".

Finalmente, el grupo agregó código al programa finger de la computadora principal, lo que permitió a cualquier persona en una computadora conectada a ARPANET, o cualquier persona conectada a la Ethernet local de Carnegie Mellon, acceder a la información sobre la máquina. Con unas simples pulsaciones de teclas, podían averiguar si había Coca-Cola en la máquina y, de ser así, cuáles estaban frías.

“Nunca lo usé, excepto para ver si funcionaba”, dijo Kazar a Industrious. “Nunca me gustó la Coca-Cola”.