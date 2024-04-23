Cómo la IA generativa revolucionará la cadena de suministro

Desbloquear todo el potencial de la gestión de la cadena de suministro ha sido durante mucho tiempo un objetivo para las empresas que buscan eficiencia, resiliencia y sustentabilidad. En la era de la transformación digital, la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial generativa trae una nueva era de innovación y optimización. Las herramientas de IA ayudan a los usuarios a dar dirección a consultas y resolver alertas mediante el uso de datos de cadena de suministro, y el procesamiento de lenguaje natural ayuda a los analistas a acceder a datos de inventario, orden y envío para la toma de decisiones.
Un estudio reciente del IBM Institute of Business Value, La guía del director ejecutivo (CEO) sobre IA generativa: cadena de suministro, explica cómo la poderosa combinación de datos e IA transformará las empresas de reactivas a proactivas. La IA generativa, con su capacidad para generar soluciones de forma autónoma a problemas complejos, revolucionará todos los aspectos del panorama de la cadena de suministro. Desde la previsión de la demanda hasta la optimización de rutas, la gestión de inventario y la mitigación de riesgos, las aplicaciones de la IA generativa son ilimitadas.
Estas son algunas de las formas en que la IA generativa está transformando la gestión de la cadena de suministro:
Boletín de la industria
Obtenga insights curados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM .
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La IA generativa ayuda a optimizar las cadenas de suministro de las empresas para la sustentabilidad mediante la identificación de oportunidades para reducir las emisiones de carbono, minimizar los residuos y promover prácticas de abastecimiento ético a través del análisis de escenarios y algoritmos de optimización. Por ejemplo, la combinación de IA generativa con tecnologías como blockchain ayuda a mantener inalterables los datos sobre la transformación de material a producto en diferentes entidades, lo que proporciona una visibilidad clara del origen y la huella de carbono de los productos. Esto permite a las empresas probar la sustentabilidad para impulsar la lealtad de los clientes y cumplir con las regulaciones.
Los modelos de IA generativa pueden generar continuamente planes de reabastecimiento optimizados basados en señales de demanda en tiempo real, plazos de entrega de los proveedores y niveles de inventario. Esto ayuda a mantener niveles de existencias óptimos que minimizan los costos de transporte y pueden mejorar la satisfacción del cliente a través de cálculos precisos de disponibilidad para prometer (ATP) y optimización del cumplimiento impulsada por IA.
La IA generativa puede analizar los datos de rendimiento de los proveedores y las condiciones del mercado para identificar riesgos y oportunidades potenciales, recomendar proveedores alternativos y negociar condiciones favorables, mejorando la gestión de las relaciones con los proveedores.
Los modelos de IA generativa pueden simular varios escenarios de riesgo, como interrupciones de proveedores, desastres naturales, fenómenos meteorológicos o incluso eventos geopolíticos, lo que permite a las empresas identificar vulnerabilidades de forma proactiva o reaccionar ante las interrupciones con agilidad. El modelado hipotético basado en IA ayuda a desarrollar planes de contingencia, como la reasignación de inventarios, proveedores o centros de distribución.
Los algoritmos de IA generativa pueden optimizar dinámicamente las rutas de transporte en función de factores como las condiciones del tráfico, las previsiones meteorológicas y los plazos de entrega, lo que reduce los costos de transporte y mejora la eficiencia de la entrega.
La IA generativa puede analizar datos históricos y tendencias del mercado para generar pronósticos precisos de la demanda, lo que ayuda a las empresas a optimizar los niveles de inventario y minimizar las situaciones de desabastecimiento o exceso de existencias. Los usuarios pueden predecir los resultados analizando rápidamente datos detallados a gran escala para escenarios hipotéticos en tiempo real, lo que permite a las empresas cambiar rápidamente.
La integración de la IA generativa en la gestión de la cadena de suministro es muy prometedora para las empresas que buscan transformar sus operaciones. Mediante el uso de IA generativa, las empresas pueden mejorar la eficiencia, la resiliencia y la sustentabilidad mientras se mantienen a la vanguardia en el dinámico mercado actual.
Descubra cómo los directores ejecutivos (CEO) pueden equilibrar el valor que la IA generativa puede crear con la inversión que exige y los riesgos que representa.
Aprenda los conceptos fundamentales y construya sus habilidades con laboratorios prácticos, cursos, proyectos guiados, ensayos y mucho más.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el aprendizaje automático en su negocio.
¿Quiere rentabilizar mejor sus inversiones en IA? Descubra cómo la IA generativa escalable en áreas clave impulsa el cambio ayudando a sus mejores mentes a crear y ofrecer nuevas soluciones innovadoras.
Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
IBM® Granite es nuestra familia de modelos abiertos de IA, de alto rendimiento y confiables, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore opciones de lenguaje, código, series de tiempo y medidas de protección.
Aprenda a seleccionar el modelo fundacional de IA más adecuado para su caso de uso.
Entrene, valide, ajuste y despliegue IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de próxima generación para creadores de IA. Diseñe aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia en IA líder en la industria y la cartera de soluciones de IBM a su lado.
Reinvente los flujos de trabajo y las operaciones críticas añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida del desarrollo de IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces fáciles de usar, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar de la industria.