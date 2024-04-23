Cómo la IA generativa revolucionará la cadena de suministro

Desbloquear todo el potencial de la gestión de la cadena de suministro ha sido durante mucho tiempo un objetivo para las empresas que buscan eficiencia, resiliencia y sustentabilidad. En la era de la transformación digital, la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial generativa trae una nueva era de innovación y optimización. Las herramientas de IA ayudan a los usuarios a dar dirección a consultas y resolver alertas mediante el uso de datos de cadena de suministro, y el procesamiento de lenguaje natural ayuda a los analistas a acceder a datos de inventario, orden y envío para la toma de decisiones.

Un estudio reciente del IBM Institute of Business Value, La guía del director ejecutivo (CEO) sobre IA generativa: cadena de suministro, explica cómo la poderosa combinación de datos e IA transformará las empresas de reactivas a proactivas. La IA generativa, con su capacidad para generar soluciones de forma autónoma a problemas complejos, revolucionará todos los aspectos del panorama de la cadena de suministro. Desde la previsión de la demanda hasta la optimización de rutas, la gestión de inventario y la mitigación de riesgos, las aplicaciones de la IA generativa son ilimitadas.

Estas son algunas de las formas en que la IA generativa está transformando la gestión de la cadena de suministro: