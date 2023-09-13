Las cadenas de suministro están bajo una enorme presión. Como líderes de la cadena de suministro, hemos visto niveles de disrupción sin precedentes, desafíos con las redes de socios comerciales de nuestro ecosistema, guerras arancelarias, guerras reales y una enorme rotación de capital humano. Los altos cargos de la cadena de suministro se pensionan con cifras récord. Nos guste o no, se avecinan cambios a gran escala en nuestra profesión. Y justo cuando pensábamos que las cosas estaban volviendo a una nueva normalidad "híbrida", una nueva y curiosa tecnología en IA generativa parece estar a punto de revolucionar el mundo de las operaciones una vez más.
En los titulares de los medios de comunicación, vemos oscuras advertencias sobre el riesgo existencial de las tecnologías de IA generativa para nuestra cultura y sociedad. Sin embargo, como innovadores de la cadena de suministro, sabemos que existe una rica historia de aplicación de tecnologías para optimizar continuamente las operaciones. ¿Es probable que la IA generativa genere un “evento de extinción” para las cadenas de suministro tal como las conocemos? Creemos que no. La naturaleza fundamental de la cadena de suministro es evolutiva, y ha sido así desde que nació nuestro oficio a partir del Sistema de Producción Toyota en la década de 1950. En la cadena de suministro, asumimos riesgos intencionales, pero medidos; no nos jugamos todo.
A medida que nuestra profesión busca aplicar la IA generativa, sin duda adoptaremos el mismo enfoque. Con esa mentalidad, vemos el potencial de mejoras graduales en la eficiencia, la productividad humana y la calidad. La IA generativa tiene todo el potencial para innovar más allá de las limitaciones actuales de procesos, tecnología y personas hacia un futuro en el que las cadenas de suministro sean fundamentales para ofrecer resultados operativos y una experiencia del cliente más enriquecida. Pero debemos elegir adoptar esta nueva tecnología y hacerla parte de la estructura de todo lo que hacemos.
Dejemos una cosa clara desde el principio: la IA generativa es diferente a cualquier tecnología que hayamos visto antes en la cadena de suministro. Es un cambio radical. No caiga en la tentación de descartar la IA generativa como otra identificación por radiofrecuencia (RFID), blockchain u otra tecnología de "ciclo de revuelo". En los próximos cinco años, la IA generativa cambiará fundamentalmente la forma en que trabajamos en la cadena de suministro. Automatizará el trabajo aburrido, servil y transaccional que consume una enorme cantidad de tiempo de poco valor agregado para nuestros profesionales. Lejos de eliminar el valor humano, elevará el papel de nuestro personal y lo capacitará para dirigir el negocio de forma predictiva, proactiva y con visión de futuro.
A pesar de la enorme inversión que han recibido nuestras cadenas de suministro en las últimas décadas, hoy siguen demostrando la necesidad de una reinvención significativa. Muchas estructuras de la cadena de suministro permanecen funcionalmente aisladas y tienen dificultades para ejecutarse de manera predecible de principio a fin. Las aplicaciones y los datos suelen quedar atrapados dentro de los límites departamentales. Múltiples instancias de ERP crean desafíos con la fragmentación de pedidos y compromisos en sistemas dispares. Estos se combinan para crear costos innecesarios, mayor latencia de ejecución y una experiencia del cliente subóptima. Simplemente no hay suficiente tiempo o inversión para mejorar o reemplazar estas inversiones existentes. Es aquí donde las soluciones de IA generativa (construidas en la nube y que conectan los datos de extremo a extremo) desbloquearán un enorme valor nuevo, aprovechando y extendiendo la vida de las inversiones en tecnología existente. La IA generativa crea un punto de inflexión estratégico para los innovadores de la cadena de suministro y la primera oportunidad real de innovar más allá de las limitaciones tradicionales de la cadena de suministro.
Una cadena de suministro líder debe orquestarse en toda la cadena de valor. Los stakeholders internos y externos necesitan información rápida y precisa al alcance de la mano para planificar, gestionar y dirigir las cadenas de suministro. Para impulsar acciones personalizadas, insights y visibilidad, es necesario ingerir, normalizar y analizar grandes volúmenes de datos (ERP, WMS, RFID y analytics visuales) a altas velocidades. La necesidad de cadenas de suministro ágiles, resilientes y competitivas nunca ha sido mayor que hoy.
Abordar estos desafíos requiere una plataforma que las empresas puedan poseer, moldear y escalar según las necesidades del negocio. En IBM hemos adoptado una arquitectura de nube híbrida basada en componentes que se desarrolla sobre tecnologías abiertas. Ingerir grandes volúmenes de datos a gran velocidad y contextualizarlos para cada persona es un hecho. La “máquina” aprende, piensa y ejecuta tareas repetitivas, al tiempo que permite a los profesionales de la cadena de suministro centrarse en eventos empresariales de alto impacto.
La llegada de la IA generativa transformará la manera en que pensamos y trabajamos. Las soluciones tradicionales restringen a los usuarios en la forma de interactuar, utilizar e investigar los grandes volúmenes de datos empresariales. Con frecuencia, es difícil incluso acceder a los datos. Si bien los bots han intentado facilitar la obtención de información, se basan en un amplio entrenamiento de modelos y con frecuencia se limitan a preguntas de "cómo hacerlo". La IA generativa aporta la fuerza del machine learning a las tareas cotidianas al aprovechar los modelos fundacionales que permiten a los usuarios interactuar con datos estructurados y no estructurados como nunca antes. Lo que tomó meses de entrenamiento ahora toma solo unos días. Nuestro asistente digital de la cadena de suministro permite a los usuarios interactuar con los datos de forma conversacional para interrogar vastos datos de transacciones, como cientos de miles de documentos e imágenes visuales. Los usuarios pueden pasar de obtener una visión general del estado de la cadena de suministro a comprender una transacción específica con solo preguntar. Obtienen información contextual, así como datos fácticos (PDF, imágenes visuales, información de etiquetas RFID). Una pregunta de un gerente de la cadena de suministro ("¿Dónde tengo exceso de inventario?") o un comprador ("¿Cómo se está desempeñando mi proveedor?") se convierte en una simple pregunta en lugar de un ejercicio complejo para reunir informes dispares.
Al establecer una plataforma común para todos los stakeholders, la orquestación de la cadena de suministro se vuelve intrínseca a las tareas y procesos cotidianos. Sobre la base central, las empresas pueden desplegar casos de uso de IA generativa, lo que les permite escalar rápidamente y ser ágiles en un mercado acelerado.
Hace unos años, en la cadena de suministro de infraestructura de IBM, decidimos que la IA conversacional podría ayudar a superar los límites entre los diferentes dominios de la cadena de suministro y proporcionar una plataforma de colaboración con nuestros equipos de ventas, proveedores y socios. En esta plataforma, cualquier usuario autorizado podría acceder a información crítica de forma intuitiva, utilizando lenguaje natural. Pudimos lograr una vista única de la verdad, de fácil acceso y en tiempo real, con insights inmediatos para gestionar la experiencia del cliente, operar con resiliencia y reaccionar a las disrupciones del mercado. A pesar de las importantes interrupciones y dislocaciones en los mundos del COVID y posterior a esto, la cadena de suministro de IBM cumplió con el 100 % de sus pedidos y cumplió sus promesas.
La IA generativa integrada acelera las conversaciones intuitivas entre los responsables de la toma de decisiones de la cadena de suministro y los asistentes virtuales, lo que permite acciones rápidas y basadas en hechos. Estas innovaciones permiten a los profesionales de la cadena de suministro centrarse en la resolución de problemas complejos, la mejora continua de nuestros diseños de flujo de trabajo y el aumento de los modelos de IA. Agregar IA generativa y el poder de los modelos fundacionales a la solución existente es un paso natural en la evolución de nuestras capacidades de cadena de suministro.
