La industria de la aviación está bajo presión para mejorar la sustentabilidad de los viajes aéreos y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia operativa en un mercado cada vez más complejo que aún se está recuperando del impacto de la pandemia de COVID-19. En una industria donde la seguridad es primordial y las nuevas tecnologías requieren el máximo escrutinio, la IA generativa promete impulsar las empresas de aviación y sus socios de la industria.

Hay una gran cantidad de posibles casos de uso para la IA generativa. Algunos casos de uso requieren tiempo para integrarse con los sistemas y procesos empresariales existentes, pero los líderes de la industria deben moverse hacia las áreas mejor adaptadas para las fortalezas de la IA generativa. Estos incluyen mejorar la experiencia del cliente a través de recomendaciones y promociones de viaje mejores y más personalizadas, así como mejorar la atención al cliente mediante la creación de asistentes virtuales más sólidos. La IA generativa también podría ayudar a los técnicos de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) al permitirles recuperar información relevante de manera más efectiva para las reparaciones, o al automatizar la creación de pedidos de piezas y equipamiento para que la reparación o el mantenimiento puedan comenzar tan pronto como aterrice un avión.

Algunas aerolíneas ya están utilizando IA generativa en operaciones de comunicación y atención al cliente, incluida la automatización de traducciones de textos, la producción de materiales de marketing y la redacción. AAR Corp, un proveedor privado de servicios de aviación, está considerando el uso de IA generativa para optimizar la gestión de inventario, proporcionar mantenimiento predictivo, mejorar las operaciones de almacén y automatizar el pedido de piezas.