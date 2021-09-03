ESB frente a microservicios: ¿cuál es la diferencia?

La principal distinción entre ESB y microservicios es que un ESB es una herramienta de integración, mientras que los microservicios son, como su nombre indica, pequeños componentes de servicio que se combinan para crear una aplicación.

Un ESB es un hub centralizado y estandarizado que recibe datos de entrada, los transforma y produce datos para que diversas aplicaciones y servicios puedan comunicarse fácilmente. Los microservicios están libres de dependencias de otros microservicios. Se pueden conectar y desconectar de las aplicaciones según sea necesario. Si bien adoptan diferentes enfoques, los ESB y los microservicios persiguen el mismo objetivo: hacer que el desarrollo y las operaciones de aplicaciones basadas en la nube sean más fáciles y eficientes.

Para comprender completamente la diferencia entre ESB y microservicios, es útil observar no solo cómo se comparan, sino también cómo se relacionan con sus respectivos modelos de arquitectura.

Una arquitectura de microservicios está compuesta por muchos servicios altamente especializados que los equipos de desarrollo conectan para crear la funcionalidad de una aplicación. A medida que el diseño de arquitectura de microservicios continúa avanzando, los beneficios de los servicios de desacoplamiento aumentan; son más ágiles, escalables y receptivos a las necesidades de las organizaciones actuales.

Un ESB, por otro lado, es un producto diseñado inicialmente para la era de los sistemas existentes anteriores a la nube. Las integraciones tardan más en desarrollarse y son menos flexibles que si se adopta un enfoque de arquitectura de microservicios. El hub de integración centralizado de un ESB puede facilitar la resolución de problemas en comparación con la identificación de la causa dentro de sus microservicios. Sin embargo, sin tolerancia a fallas, un ESB también puede ser un único punto de falla para toda la empresa, lo que deriva en un problema general mayor que arreglar.

Para aprender más sobre la distinción entre un ESB y la arquitectura SOA y los microservicios, lea: “SOA frente a microservicios: ¿cuál es la diferencia?”.