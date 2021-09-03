Etiquetas
Cloud

ESB frente a microservicios: ¿cuál es la diferencia?

Vista aérea de una ciudad con superposición de puntos

Similitudes, diferencias y cómo el ESB y los microservicios se relacionan con sus respectivos modelos de arquitectura.

Las empresas han estado utilizando el bus de servicio empresarial (ESB) durante décadas para conectar aplicaciones entre sí. Normalmente, estas aplicaciones eran monolíticas: se desarrollaban de forma integral incluyendo todos los servicios necesarios dentro de la aplicación. Luego vino la expansión de los servicios en la nube y los microservicios separados y conectables. Dado que los microservicios representan un cambio fundamental en la forma en que las empresas gestionan sus recursos, es útil explorar el papel que desempeñan tanto el ESB como los microservicios para comprender las ventajas de uno sobre el otro.

 

¿Qué es un bus de servicio empresarial?

Un ESB, o bus de servicio empresarial, es un enfoque de integración que utiliza un componente de software centralizado para crear integraciones entre aplicaciones. Para crear un ESB, los desarrolladores crean un bus de comunicación entre diferentes aplicaciones. Luego, permiten que cada aplicación hable con el bus, lo que a su vez permite compartir datos y comunicaciones entre las aplicaciones conectadas. Este enfoque estandarizado para la integración de aplicaciones significa que DevOps no tendrá que crear integraciones personalizadas punto a punto para cada aplicación.

Es útil considerar el ESB en el contexto de cómo se utiliza en la arquitectura informática general. Los ESB son los componentes básicos de una SOA, o arquitectura orientada a servicios, un enfoque de arquitectura diseñado para fomentar la comunicación entre servicios a través de un acoplamiento flexible. La SOA es el enfoque global de la arquitectura de un sistema, y ESB es la herramienta de comunicación que hace posible dicho enfoque.

Para obtener más información sobre cómo se adapta el ESB a la arquitectura SOA, lea “ESB y SOA”.

microservicios

¿Qué son los microservicios?

En este video, Dan Bettinger ofrece una visión general de los microservicios.  Al comparar la arquitectura de aplicaciones de microservicios con el tipo tradicional de arquitectura monolítica a través del ejemplo de una aplicación de tickets de muestra, Dan expone los innumerables beneficios de los microservicios y las soluciones que brindan a los desafíos que presentan los sistemas monolíticos.
Explore soluciones en la nube

¿Qué son los microservicios?

Los microservicios son un enfoque de arquitectura nativa de la nube en la que una sola aplicación se conforma de muchos componentes o servicios que se pueden implementar de forma independiente. Una desviación del enfoque tradicional de aplicaciones monolíticas grandes y estrechamente acopladas, los microservicios en su lugar utilizan contenedores. El uso de contenedores crea un sistema escalable y distribuido que evita los cuellos de botella de una base de datos central.

Los microservicios se diferencian por su capacidad comercial. Por ejemplo, el carrito de una aplicación, los datos del cliente y la información del producto se almacenan dentro de su propia base de datos y se comunican en tiempo real a través de API, transmisión de eventos o protocolos de mensajería para crear la funcionalidad general de la aplicación.

La diferencia clave entre ESB y microservicios

La principal distinción entre ESB y microservicios es que un ESB es una herramienta de integración, mientras que los microservicios son, como su nombre indica, pequeños componentes de servicio que se combinan para crear una aplicación.

Un ESB es un hub centralizado y estandarizado que recibe datos de entrada, los transforma y produce datos para que diversas aplicaciones y servicios puedan comunicarse fácilmente. Los microservicios están libres de dependencias de otros microservicios. Se pueden conectar y desconectar de las aplicaciones según sea necesario. Si bien adoptan diferentes enfoques, los ESB y los microservicios persiguen el mismo objetivo: hacer que el desarrollo y las operaciones de aplicaciones basadas en la nube sean más fáciles y eficientes.

Para comprender completamente la diferencia entre ESB y microservicios, es útil observar no solo cómo se comparan, sino también cómo se relacionan con sus respectivos modelos de arquitectura.

Una arquitectura de microservicios está compuesta por muchos servicios altamente especializados que los equipos de desarrollo conectan para crear la funcionalidad de una aplicación. A medida que el diseño de arquitectura de microservicios continúa avanzando, los beneficios de los servicios de desacoplamiento aumentan; son más ágiles, escalables y receptivos a las necesidades de las organizaciones actuales.

Un ESB, por otro lado, es un producto diseñado inicialmente para la era de los sistemas existentes anteriores a la nube. Las integraciones tardan más en desarrollarse y son menos flexibles que si se adopta un enfoque de arquitectura de microservicios. El hub de integración centralizado de un ESB puede facilitar la resolución de problemas en comparación con la identificación de la causa dentro de sus microservicios. Sin embargo, sin tolerancia a fallas, un ESB también puede ser un único punto de falla para toda la empresa, lo que deriva en un problema general mayor que arreglar.

Para aprender más sobre la distinción entre un ESB y la arquitectura SOA y los microservicios, lea: “SOA frente a microservicios: ¿cuál es la diferencia?”.

Ventajas y desventajas del ESB

Algunas ventajas y desventajas de usar ESB incluyen los siguientes:

  • Ventaja: puedes reutilizar fácilmente los servicios. Una vez que un servicio se conecta mediante el ESB, esos servicios pueden conectarse a otros con un mínimo esfuerzo. 
  • Ventaja: permite una mejor gobernanza y supervisión. Debido a que el ESB es un hub centralizado para integrar aplicaciones, también puede servir como un punto central para gobernar los usos de los servicios y monitorear las estadísticas.
  • Ventaja: desplegar aplicaciones es más sencillo. Todas las capacidades de enrutamiento y orquestación de servicios están integradas en el ESB, lo que facilita el despliegue.
  • Desventaja: causa riesgo para la disponibilidad. El bus en sí puede ser un único punto de falla debido al papel central de un ESB en la orquestación de todos los sistemas en la red.

Ventajas y desventajas de los microservicios

Algunos beneficios e inconvenientes del uso de microservicios incluyen los siguientes:

  • Ventaja: proporciona más flexibilidad a DevOps. Los equipos pueden usar diferentes pilas y diferentes lenguajes de programación para diferentes componentes.
  • Ventaja: los microservicios permiten un desarrollo ágil, ya que se pueden agregar nuevas características o funcionalidades sin necesidad de cambiar toda la aplicación.
  • Ventaja: la baja dependencia entre servicios facilita la implementación de la entrega continua y permite a los equipos desplegar más rápidamente.
  • Ventaja: los componentes se pueden escalar de forma independiente sin tener que escalar aplicaciones enteras.
  • Desventajas los microservicios son extremadamente flexibles y ágiles, pero crean más complejidad. Con servicios independientes desplegados en más lugares, los problemas con un servicio pueden afectar a múltiples aplicaciones.

¿La arquitectura de microservicios reemplazará al ESB?

La respuesta corta es no. Un ESB puede conectar tanto servicios web pequeños y especializados como servicios y aplicaciones más antiguos de toda la empresa. Esto lo convierte en la mejor solución para integrar grandes soluciones on premises con soluciones SaaS y otros entornos basados en la nube.

Sin embargo, en los últimos años, los microservicios se han convertido en el modelo de arquitectura preferido en muchas organizaciones. Existen varias razones por las que los microservicios tienen la ventaja sobre ESB y SOA en la actualidad:

  • Se pueden cambiar de forma independiente para crear mayor agilidad.
  • Se pueden escalar de forma independiente para aprovechar mejor la infraestructura nativa de la nube.
  • Pueden proporcionar la resiliencia necesaria para las operaciones en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

A continuación, se presentan algunos casos de uso en los que los microservicios serían el enfoque arquitectónico preferido:

  • Servicios de streaming: la capacidad de escalar rápidamente de manera ascendente o descendente es esencial para las grandes fluctuaciones en los datos y el tráfico que vienen con las aplicaciones de streaming de video.
  • Flexibilidad al agregar nuevas características: los consumidores de hoy buscan actualizaciones y personalizaciones constantes. Los microservicios facilitan la incorporación de nuevas características, ya que permiten a DevOps elegir el lenguaje que mejor se adapta al conjunto de habilidades y la tecnología que mejor se ajusta a los requisitos de rendimiento.
  • Internet de las cosas (IoT): un producto IoT puede tener millones de endpoints que recopilan datos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los microservicios, con su arquitectura desacoplada y su escalabilidad, pueden ayudar a gestionar las grandes demandas de datos que conlleva el IoT.
  • Datos seguros: el uso de servicios en la nube para la integración y el almacenamiento de datos puede complicarse por las regulaciones y los requerimientos de cumplimiento de normas. Con los microservicios, los datos se ejecutan de forma aislada. Los equipos de desarrollo mantienen el control total sobre los datos, lo que facilita el cumplimiento de la HIPAA y el RGPD.

Si bien los microservicios tienen la ventaja hoy en día, es probable que ESB adapte los aspectos arquitectónicos de los microservicios para satisfacer la demanda. El aumento de la tecnología de contenedores y la necesidad de integrar múltiples entornos de nube influirán en cómo se utiliza la arquitectura ESB y en las formas en que evolucionará y se volverá más moderna.

ESB, microservicios e IBM

A medida que las empresas buscan hoy una solución no disruptiva para cambiar la infraestructura de TI hacia la nube híbrida, necesitarán un enfoque moderno para la integración. Para muchas empresas, esto implicará transformar las cargas de trabajo basadas en patrones SOA y ESB a un modelo más ligero y flexible.

Las empresas pueden aprovechar la escalabilidad y flexibilidad de la nube desplegando microservicios independientes, al tiempo que garantizan que los sistemas heredados sigan siendo relevantes con las ofertas de ESB en evolución. El uso de la automatización puede estandarizar el proceso, independientemente del enfoque, haciendo que la transición sea más rápida y eficiente. IBM le brinda acceso a capacidades de automatización impulsadas por IA, incluidos flujos de trabajo prediseñados, para ayudar a acelerar la innovación y la transformación digital.

Dé el siguiente paso

Descubra cómo IBM Cloud Integration Solutions puede acelerar el desarrollo de la integración hasta en un 300 %, reducir los costos en más del 33 % y aumentar la eficiencia operativa general.

Explore la modernización de integraciones y aproveche las inversiones en middleware con IBM Cloud Pak for Integration. Esta plataforma de integración híbrida utiliza un enfoque automatizado de bucle cerrado que admite múltiples estilos de integración dentro de una única experiencia unificada.

Obtenga una visión completa de hacia dónde debe ir su organización para avanzar en su tecnología de integración. La evaluación de madurez de integración de IBM proporciona una visión crítica de la madurez de integración de su organización y qué acciones puede tomar para pasar al siguiente nivel.

