La calidad de los datos es esencialmente la medida de la integridad de los datos. La precisión, integridad, coherencia, validez, singularidad y puntualidad de un conjunto de datos son las medidas de calidad de los datos que emplean las organizaciones para determinar la utilidad y eficacia de los datos para un caso de uso empresarial determinado.

Cómo determinar la calidad de los datos

Los analistas de calidad de datos evaluarán un conjunto de datos utilizando las dimensiones enumeradas anteriormente y asignarán una puntuación general. Cuando los datos ocupan un lugar destacado en todas las dimensiones, se consideran datos de alta calidad que son confiables para el caso de uso o la aplicación previstos. Para medir y mantener datos de alta calidad, las organizaciones utilizan reglas de calidad de datos, también conocidas como reglas de validación de datos, para garantizar que los conjuntos de datos cumplan con los criterios definidos por la organización.

Los beneficios de una buena calidad de datos

Mayor eficiencia

Los usuarios empresariales y los científicos de datos no tienen que perder tiempo localizando o formateando datos en sistemas Dispar. En cambio, pueden acceder fácilmente y analizar conjuntos de datos con mayor confianza. Se ahorra tiempo adicional que, de otro modo, se habría desperdiciado actuando sobre datos incompletos o inexactos.

Mayor valor de los datos

Dado que los datos tienen un formato coherente y están contextualizados para el usuario o la aplicación, las organizaciones pueden obtener valor de datos que, de otro modo, podrían haberse descartado o ignorado.

Mejora de la colaboración y mejor toma de decisiones

Los datos de alta calidad eliminan las incongruencias entre sistemas y departamentos y garantizan datos coherentes en todos los procesos y procedimientos. La colaboración y la toma de decisiones entre los stakeholders mejoran porque todas dependen de los mismos datos.

Reducción de costos y mejora del cumplimiento normativo

Los datos de alta calidad son fáciles de localizar y acceder. Debido a que no hay necesidad de volver a crear o rastrear conjuntos de datos, los costos de mano de obra se reducen y los errores de entrada manual de datos son menos probables. Y debido a que los datos de alta calidad son fáciles de almacenar en el entorno correcto, así como de recopilar y compilar en informes obligatorios, una organización puede garantizar mejor el cumplimiento y evitar sanciones normativas.

Mejora de las experiencias de los empleados y la experiencia del cliente

Los datos de alta calidad proporcionan insights más precisos y profundos que una organización puede utilizar para proporcionar una experiencia más personalizada e impactante para empleados y clientes.

Las seis dimensiones de la calidad de los datos

Para determinar la calidad de los datos y asignar una puntuación general, los analistas evalúan un conjunto de datos utilizando estas seis dimensiones, también conocidas como características de los datos:

Precisión: ¿Son los datos comprobablemente correctos y reflejan el conocimiento del mundo real? Integridad: ¿Los datos comprenden toda la información relevante y disponible? ¿Faltan elementos de datos o campos en blanco? Coherencia: ¿los valores de datos correspondientes coinciden en todas las ubicaciones y entornos? Validez: ¿Se recopilan los datos en el formato correcto para el uso previsto? Unicidad: ¿los datos están duplicados o se superponen con otros datos? Puntualidad: ¿Los datos están actualizados y disponibles cuando se necesitan?

Cuanto más alto sea el puntaje de un conjunto de datos en cada una de estas dimensiones, mayor será su puntaje general. Una puntuación general alta indica que un conjunto de datos es confiable, de fácil acceso y relevante.

Cómo mejorar la calidad de los datos

Algunos métodos e iniciativas comunes que utilizan las organizaciones para mejorar la calidad de los datos incluyen:

Elaboración de perfiles de datos

El perfilado de datos, también conocido como evaluación de la calidad de los datos, es el proceso de auditar los datos de una organización en su estado actual. Esto se hace para descubrir errores, imprecisiones, lagunas, datos incoherentes, duplicaciones y barreras de accesibilidad. Se puede utilizar cualquier cantidad de herramientas de calidad de datos para perfilar conjuntos de datos y detectar anomalías de datos que necesitan corrección.

Limpieza de datos

La limpieza de datos es el proceso de remediar los problemas de calidad de los datos y las inconsistencias descubiertas durante el perfilado de datos. Esto incluye la deduplicación de conjuntos de datos, para que no existan involuntariamente múltiples entradas de datos en múltiples ubicaciones.

Estandarización de datos

Este es el proceso de conformar activos de datos Dispar y big data no estructurados en un formato coherente que garantiza que los datos estén completos y listos para su uso, independientemente de la fuente de datos. Para estandarizar los datos, se aplican business rules para garantizar que los conjuntos de datos se ajusten a los estándares y necesidades de una organización.

Geocodificación

La geocodificación es el proceso de agregar metadatos de ubicación a los conjuntos de datos de una organización. Al etiquetar los datos con coordenadas geográficas para rastrear de dónde se originaron, dónde han estado y dónde residen, una organización puede garantizar que se cumplan los estándares de datos geográficos nacionales y globales. Por ejemplo, los metadatos geográficos pueden ayudar a una organización a garantizar que su gestión de los datos de los clientes cumpla con el RGPD.

Coincidencia o vinculación

Este es el método de identificar, fusionar y resolver datos duplicados o redundantes.

Supervisión de la calidad de los datos

Mantener una buena calidad de los datos requiere una gestión continua de la calidad de los datos. El monitoreo de la calidad de los datos es la práctica de revisar conjuntos de datos previamente puntuados y reevaluarlos en función de las seis dimensiones de la calidad de los datos. Muchos analistas de datos utilizan un panel de calidad de datos para visualizar y rastrear los KPI de calidad de datos.

Validación por lotes y en tiempo real

Se trata del despliegue de reglas de validación de datos en todas las aplicaciones y tipos de datos a escala para garantizar que todos los conjuntos de datos se adhieran a estándares específicos. Esto se puede hacer periódicamente como un proceso por lotes, o continuamente en tiempo real a través de procesos como la captura de datos modificados.

Master data management

La gestión de dispositivos móviles (MDM) es el acto de crear y mantener un registro de datos centralizado en toda la organización donde todos los datos se catalogan y rastrean. Esto le da a la organización una única ubicación para ver y evaluar rápidamente sus conjuntos de datos, independientemente de dónde residan esos datos o de su tipo. Por ejemplo, los datos de los clientes, la información de la cadena de suministro y los datos de marketing residirían en un entorno de gestión de dispositivos móviles (MDM).