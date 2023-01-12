Etiquetas
Operaciones de negocio

Enfoque inteligente para las asignaciones en la planificación financiera y operativa empresarial

Compañeros de negocios estudiando gráficos en pantalla en sala de reuniones

Autor

Lee Lazarow

IBM Planning Analytics Practice Lead, Revelwood

Una asignación es el proceso de trasladar los costos generales en toda una organización. Una empresa podría querer distribuir los costos entre las unidades de negocio o departamentos. Otro podría querer asignar costos a productos o proyectos individuales. Fundamentalmente, el enfoque más inteligente para las asignaciones consiste en asignar adecuadamente los costos a las áreas que tienen beneficio de esos costos.

Cuando las organizaciones asignan costos, obtienen un beneficio de informes financieros más precisos que muestran un mayor nivel de detalle. Al asignar correctamente los costos, podemos ver verdaderos resultados de rentabilidad y tomar decisiones estratégicas basadas en esos resultados.

Estos resultados detallados brindan a las organizaciones la capacidad de responder preguntas tales como:

  • ¿Estamos ganando dinero con este proyecto?
  • ¿Deberíamos dejar de vender este producto?
  • ¿Qué cambios de personal debemos hacer?

Boletín de la industria

Las últimas noticias tecnológicas, respaldadas por los insights de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Ya está suscrito.

Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

Cuatro frases clave en el proceso de asignación

Hay cuatro frases clave asociadas con las asignaciones. Estos son:

  1. Fuente – La fuente es simplemente el valor original. Este es el valor que se asignará o moverá a algún lugar.
  2. Controlador – Esta es la base para los cálculos de asignación. Los controladores pueden ser dólares, unidades vendidas, personal, etc. Estos son elementos tangibles que se utilizan para determinar cómo distribuir los costos de origen.
  3. Objetivo – El objetivo es hacia donde desea mover el costo. La fuente es desde donde comienza, el objetivo es donde lo mueve.
  4. Compensación – Una compensación suele ser un valor negativo asociado con ese objetivo. Esto se utiliza para crear un asiento contable equilibrado y garantizar que su resultado final sea el mismo que su valor inicial.
IBM Turbonomic

Desbloquee el potencial de su entorno de TI con IBM Turbonomic

Controle los costos y el rendimiento de su nube con la automatización basada en IA. IBM Turbonomic ofrece una optimización continua para garantizar que sus aplicaciones siempre rindan al máximo, independientemente de dónde se ejecuten.
Explore Turbonomic

Realización de asignaciones

¿Cómo se realiza una asignación? Primero, calcule el monto de la asignación. Usamos el controlador para ayudar a determinar un porcentaje para distribuir el costo. Por ejemplo, una empresa tiene una oficina con dos departamentos diferentes. Una asignación muy simple toma los costos generales de la oficina, los divide en dos y asigna una parte a cada departamento. En este ejemplo, el porcentaje de asignación es la mitad. Una vez que se define el monto, publicamos un asiento en el diario para mover el monto asignado al objetivo y eliminar el monto del origen.

Esta es una explicación muy simple de las asignaciones. En el mundo real, algunas empresas adoptan un enfoque complejo para las asignaciones.

Un enfoque complejo para asignar los costos de los productos

Un cliente de Revelwood en la industria de la atención médica nos pidió que creáramos un modelo de asignación para su entorno IBM Planning Analytics. Querían asignar una serie de costos de productos por territorio y combinaciones de clientes. La organización tiene múltiples categorías de productos como productos comerciales, productos de Medicare y productos de Medicaid.

Abordamos este desafío diseñando un modelo de asignación que podría agregarse a su modelo existente de planificación e informes. El nuevo modelo permite a la empresa calcular los porcentajes de asignación utilizando una serie de métodos. Estos métodos incluyen:

  • Usar un enfoque de asignación estándar para calcular porcentajes a través de controladores que podrían redefinirse fácilmente
  • Definir un porcentaje fijo para un solo producto y luego asignar el porcentaje restante a todos los demás productos
  • Definir porcentajes fijos a subconjuntos de productos existentes y luego asignar esos porcentajes a los productos específicos dentro de cada subconjunto
  • Definir un porcentaje para un subconjunto ad hoc de productos y asignar solo a esos productos
  • Incorporar varias combinaciones de estos métodos

Este modelo de asignación de Planning Analytics utiliza un proceso de dos pasos. Primero, calcula los porcentajes de asignación. A continuación, utiliza los porcentajes calculados para asignar costos por entidad, cliente, producto, territorio y más. El modelo ofrece al equipo financiero la flexibilidad de utilizar una serie asignada de gastos independientes utilizando una variedad de controladores y enfoques. Este enfoque único permite al equipo separar las asignaciones en partes y analizar los detalles a lo largo del proceso.

Este enfoque ahorró a la empresa una cantidad significativa de tiempo. Antes de Planning Analytics, la empresa pasaba días creando cálculos de asignación en Excel. Con Planning Analytics, la empresa ahora puede completar este proceso en aproximadamente cuatro minutos.

¿Le interesa obtener más información sobre las asignaciones y los modelos de asignación? Vea el seminario web de Revelwood sobre las Asignaciones en IBM Planning Analytics o lea nuestra entrada en el blog, IBM Planning Analytics Tips & Tricks: Asignaciones en IBM Planning Analytics.

¿Quiere ver cómo IBM Planning Analytics puede ayudar a su empresa? Visite el sitio web para obtener más información y acceder a una prueba gratis.

 
Soluciones relacionadas
Servicios en la nube gestionados

Subcontrate las soluciones en la nube para obtener mayor visibilidad y escalabilidad mediante servicios gestionados en la nube.

 Servicios en la nube gestionados
IBM Cloud Management Console

Monitoree su infraestructura IBM Power con una solución SaaS flexible.

 Explorar Cloud Management Console
Optimización de costos de la nube

Contenga el gasto de la nube mientras conserva el rendimiento de las aplicaciones con herramientas automatizables de optimización de costos de la nube.

 Explore Turbonomic
Dé el siguiente paso

Controle los costos y el rendimiento de su nube con la automatización basada en IA. IBM Turbonomic ofrece una optimización continua para garantizar que sus aplicaciones siempre rindan al máximo, independientemente de dónde se ejecuten.

 Explore la optimización de la nube Vea cómo Turbonomic resuelve los desafíos de TI