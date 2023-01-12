Una asignación es el proceso de trasladar los costos generales en toda una organización. Una empresa podría querer distribuir los costos entre las unidades de negocio o departamentos. Otro podría querer asignar costos a productos o proyectos individuales. Fundamentalmente, el enfoque más inteligente para las asignaciones consiste en asignar adecuadamente los costos a las áreas que tienen beneficio de esos costos.
Cuando las organizaciones asignan costos, obtienen un beneficio de informes financieros más precisos que muestran un mayor nivel de detalle. Al asignar correctamente los costos, podemos ver verdaderos resultados de rentabilidad y tomar decisiones estratégicas basadas en esos resultados.
Estos resultados detallados brindan a las organizaciones la capacidad de responder preguntas tales como:
Hay cuatro frases clave asociadas con las asignaciones. Estos son:
¿Cómo se realiza una asignación? Primero, calcule el monto de la asignación. Usamos el controlador para ayudar a determinar un porcentaje para distribuir el costo. Por ejemplo, una empresa tiene una oficina con dos departamentos diferentes. Una asignación muy simple toma los costos generales de la oficina, los divide en dos y asigna una parte a cada departamento. En este ejemplo, el porcentaje de asignación es la mitad. Una vez que se define el monto, publicamos un asiento en el diario para mover el monto asignado al objetivo y eliminar el monto del origen.
Esta es una explicación muy simple de las asignaciones. En el mundo real, algunas empresas adoptan un enfoque complejo para las asignaciones.
Un cliente de Revelwood en la industria de la atención médica nos pidió que creáramos un modelo de asignación para su entorno IBM Planning Analytics. Querían asignar una serie de costos de productos por territorio y combinaciones de clientes. La organización tiene múltiples categorías de productos como productos comerciales, productos de Medicare y productos de Medicaid.
Abordamos este desafío diseñando un modelo de asignación que podría agregarse a su modelo existente de planificación e informes. El nuevo modelo permite a la empresa calcular los porcentajes de asignación utilizando una serie de métodos. Estos métodos incluyen:
Este modelo de asignación de Planning Analytics utiliza un proceso de dos pasos. Primero, calcula los porcentajes de asignación. A continuación, utiliza los porcentajes calculados para asignar costos por entidad, cliente, producto, territorio y más. El modelo ofrece al equipo financiero la flexibilidad de utilizar una serie asignada de gastos independientes utilizando una variedad de controladores y enfoques. Este enfoque único permite al equipo separar las asignaciones en partes y analizar los detalles a lo largo del proceso.
Este enfoque ahorró a la empresa una cantidad significativa de tiempo. Antes de Planning Analytics, la empresa pasaba días creando cálculos de asignación en Excel. Con Planning Analytics, la empresa ahora puede completar este proceso en aproximadamente cuatro minutos.
¿Le interesa obtener más información sobre las asignaciones y los modelos de asignación? Vea el seminario web de Revelwood sobre las Asignaciones en IBM Planning Analytics o lea nuestra entrada en el blog, IBM Planning Analytics Tips & Tricks: Asignaciones en IBM Planning Analytics.
¿Quiere ver cómo IBM Planning Analytics puede ayudar a su empresa? Visite el sitio web para obtener más información y acceder a una prueba gratis.
