Cómo la IA conversacional puede transformar el soporte de TI

Mi aspecto favorito del centro de contacto de TI fue emplear la resolución creativa de problemas para encontrar nuevas soluciones técnicas. Sin embargo, a través de mi experiencia con la resolución de problemas, descubrí que los usuarios generalmente compartían problemas muy comunes entre sí. Por esta razón, sus problemas no siempre eran “nuevos”. Esto significaba que mi proceso de resolución de problemas a veces era muy uniforme y repetitivo. Esta repetitividad era evidente cuando los usuarios tenían problemas para ver o acceder a ciertos sitios. Estas interacciones con los clientes siguieron una secuencia de mensajes "si-entonces" de probar posibles soluciones hasta llegar a una conclusión.

Una habilidad clave del soporte de TI es tener la capacidad de resolver problemas de forma creativa. Sin embargo, tareas como estas a menudo se sentían más algorítmicas o metódicas. Carecían de la capacidad de la naturaleza humana para inventar una nueva solución y, más bien, implementaron un conjunto confiable de instrucciones paso a paso hasta que se encontró una solución. Este tipo de atención al cliente era un proceso que ciertamente podía automatizarse.

La falta de automatización también planteó el problema de que la atención al cliente digital estaba limitada dentro de horas específicas. Dado que los estudiantes trabajadores también tenían que dar cuenta de su tiempo en clase, era difícil tener una disponibilidad constante para el soporte de TI. Lo mismo ocurre en el mundo corporativo, donde muchas empresas solo ofrecen atención al cliente entre las 9 am y las 5 p. m. En mi helpdesk, esto a menudo resultaba en profesores y estudiantes recibiendo soporte retrasado, y que el personal del turno de la mañana tuviera que manejar una cantidad abrumadora de tickets de la noche anterior. Los trabajadores del helpdesk son humanos y brindar soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, parecía poco realista. Eso fue hasta que surgió la introducción de los chatbots de IA para empresas en el ámbito de TI.