Casos de uso de Apache Kafka: impulsar la innovación en diversas industrias

Apache Kafka es una plataforma de streaming distribuida y de código abierto que permite a los desarrolladores crear aplicaciones en tiempo real basadas en eventos. Con Apache Kafka, los desarrolladores pueden crear aplicaciones que utilicen continuamente registros de datos de transmisión y ofrezcan experiencias en tiempo real a los usuarios.

Ya sea consultando el saldo de una cuenta, viendo Netflix o navegando por LinkedIn, los usuarios de hoy esperan experiencias casi en tiempo real de las aplicaciones. La arquitectura basada en eventos de Apache Kafka se diseñó para almacenar datos y transmitir eventos en tiempo real, lo que la convierte en un broker de mensajes y una unidad de almacenamiento que permite experiencias de usuario en tiempo real en muchos tipos diferentes de aplicaciones.

Apache Kafka es uno de los sistemas de procesamiento de datos de código abierto más populares disponibles, con casi 50 000 empresas que lo utilizan y una participación de mercado del 26.7 %.