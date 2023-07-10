Desarrollar una estrategia integral y descendente que alinee los objetivos de desarrollo con los objetivos comerciales permite a las organizaciones identificar rápidamente las fuentes adecuadas e implementar una IA generativa bien estructurada y gobernada.

Un sistema de gestión de TI autónomo está diseñado para simplificar las operaciones tecnológicas, los procesos empresariales clave y los sistemas de diseño. Extrae de fuentes de datos dispares con datos integrados, promoviendo una toma de decisiones más rápida e informada.

La tecnología de IA generativa es un paso adelante y puede simplificar el desarrollo de aplicaciones ayudando a los ingenieros a automatizar la generación de código y document generation. Al basarse en varios modelos fundacionales, la IA generativa utiliza potentes transformadores para generar contenido a partir de información no estructurada. Hoy en día, vemos que nuestros clientes están utilizando o considerando utilizar capacidades de automatización para automatizar las operaciones de TI, la gestión de activos de TI y la utilización de activos.

Con la IA generativa, las organizaciones pueden automatizar tareas y mejorar las funciones de servicio al cliente y ventas, para mejorar la eficiencia de estos procesos. Los ingenieros de ventas y servicios existentes pueden utilizar la IA generativa basada en el lenguaje para aumentar sus habilidades y encontrar conocimientos contextuales o industriales que les ayuden a ofrecer mejores experiencias al cliente o resolver problemas más rápido.

La IA generativa ofrece una serie de beneficios comerciales potenciales, que incluyen una mejor clasificación de problemas, generación de código para la resolución de problemas, sistemas mejorados de reparación automática, automatización sensible al contexto, depuración de código más rápida, sugerencias de mejores prácticas, mejor generación de documentación, capacidades de ingeniería inversa y código refactorización, por nombrar solo algunas posibilidades.

Mejorar la observabilidad a través de operaciones autónomas posiciona a los ingenieros de sistemas para moverse más allá de las métricas convencionales de estado de TI. En su lugar, pueden centrarse en "señales doradas" más perspicaces, que incluyen latencia del sistema, métricas de tráfico de red, saturación de red y errores.