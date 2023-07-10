Muchas organizaciones han adoptado la nube híbrida por su flexibilidad, escalabilidad y capacidad para ayudar a acelerar el despliegue en el mercado de bienes y servicios. La nube híbrida ayuda a las empresas de todo el mundo a promover la seguridad y accesibilidad de los datos para diversos proyectos y análisis. Sin embargo, la gestión de múltiples nubes híbridas puede ser una tarea compleja, especialmente considerando la naturaleza cambiante de los requisitos empresariales, así como la gran cantidad de aplicaciones en las carteras empresariales actuales.
Nuestros expertos creen que una plataforma de gestión en lan nube híbrida que priorice la automatización infundida con IA generativa podría ayudarle a avanzar con éxito en la transformación. Una nube híbrida integrada puede dotar a las organizaciones de agilidad operativa para capitalizar las tecnologías emergentes y los nuevos mercados globales, y ya ha ayudado a algunas organizaciones a lograr ahorros de costos y eficiencias, mejorar el rendimiento de TI y ofrecer y escalar nuevos servicios con mayor rapidez.
La estandarización es crucial para las organizaciones que buscan automatizar y modernizar. En un entorno de nube híbrida, la estandarización dirige las inconsistencias, los errores y las discrepancias que pueden surgir de una combinación compleja de personas, tecnología y procesos que trabajan juntos.
Lograr una estandarización adecuada puede ser un desafío. Su organización debe adoptar un enfoque centrado en la plataforma para establecer una base que promueva prácticas estandarizadas, recursos compartidos, comunicación abierta y procesos optimizados.
Al adoptar una plataforma en la nube como base central, las organizaciones pueden establecer prácticas estandarizadas para el aprovisionamiento, despliegue, escalado, monitoreo y seguridad de la infraestructura, al tiempo que se alinean con los objetivos comerciales. Esto ayuda a garantizar que la implementación de la tecnología permanezca enfocada y subraya la importancia de un enfoque descendente para la estrategia de IA generativa de una organización. A través de la alineación con las prioridades del negocio, los ingenieros pueden determinar de manera efectiva la necesidad de la IA generativa (o evaluar si sería suficiente una solución más sencilla y basada en reglas).
Desarrollar una estrategia integral y descendente que alinee los objetivos de desarrollo con los objetivos comerciales permite a las organizaciones identificar rápidamente las fuentes adecuadas e implementar una IA generativa bien estructurada y gobernada.
Un sistema de gestión de TI autónomo está diseñado para simplificar las operaciones tecnológicas, los procesos empresariales clave y los sistemas de diseño. Extrae de fuentes de datos dispares con datos integrados, promoviendo una toma de decisiones más rápida e informada.
La tecnología de IA generativa es un paso adelante y puede simplificar el desarrollo de aplicaciones ayudando a los ingenieros a automatizar la generación de código y document generation. Al basarse en varios modelos fundacionales, la IA generativa utiliza potentes transformadores para generar contenido a partir de información no estructurada. Hoy en día, vemos que nuestros clientes están utilizando o considerando utilizar capacidades de automatización para automatizar las operaciones de TI, la gestión de activos de TI y la utilización de activos.
Con la IA generativa, las organizaciones pueden automatizar tareas y mejorar las funciones de servicio al cliente y ventas, para mejorar la eficiencia de estos procesos. Los ingenieros de ventas y servicios existentes pueden utilizar la IA generativa basada en el lenguaje para aumentar sus habilidades y encontrar conocimientos contextuales o industriales que les ayuden a ofrecer mejores experiencias al cliente o resolver problemas más rápido.
La IA generativa ofrece una serie de beneficios comerciales potenciales, que incluyen una mejor clasificación de problemas, generación de código para la resolución de problemas, sistemas mejorados de reparación automática, automatización sensible al contexto, depuración de código más rápida, sugerencias de mejores prácticas, mejor generación de documentación, capacidades de ingeniería inversa y código refactorización, por nombrar solo algunas posibilidades.
Mejorar la observabilidad a través de operaciones autónomas posiciona a los ingenieros de sistemas para moverse más allá de las métricas convencionales de estado de TI. En su lugar, pueden centrarse en "señales doradas" más perspicaces, que incluyen latencia del sistema, métricas de tráfico de red, saturación de red y errores.
Al hablar de la automatización de las operaciones de TI, las organizaciones deben tener en cuenta la importancia de gestionar las operaciones de seguridad de su organización (SecOps) con tecnología de IA generativa. IBM descubrió que al integrar la IA generativa en SecOps, las organizaciones pueden identificar y dirigir de manera eficiente las anomalías de seguridad, así como detectar y mitigar amenazas potenciales. El objetivo es aprovechar la automatización impulsada por IA para mejorar la postura general de seguridad y cumplimiento de una organización.
La seguridad y el cumplimiento son dominios amplios que pueden variar según las industrias. Nuestros expertos creen que la IA generativa puede ser útil para identificar anomalías dentro de los datos y asociarlas con diversas fuentes de información (como código sin procesar y fallas comerciales pasadas).
Por ejemplo, las organizaciones pueden utilizar herramientas de IA generativa para respaldar las actividades de cumplimiento de auditoría y la documentación de acuerdo con las normas de auditoría pertinentes. Una vez completada la evaluación, estas herramientas de IA generativa están diseñadas para marcar palabras o frases inapropiadas para que los agentes humanos las evalúen.
Una plataforma sólida, impulsada por IA y centrada en la automatización para gestionar cargas de trabajo en la nube híbrida puede ayudar a modernizar y acelerar la transformación y el recorrido de la nube híbrida para los clientes. Las organizaciones pueden aprovechar tácticas como la generación de código para automatizar los procesos de TI y modernizar las aplicaciones heredadas para aumentar la agilidad organizacional.
Utilizando generadores de código, los ingenieros están en condiciones de redactar instrucciones que guíen a la IA generativa para crear código que los ingenieros puedan revisar, modificar y desplegar. Esto puede acelerar significativamente el desarrollo de aplicaciones y servicios.
Por ejemplo, la IA generativa puede facilitar a los desarrolladores y operadores de TI la escritura de código con recomendaciones generadas por IA basadas en entradas de lenguaje natural.
