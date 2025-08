Seamos honestos: la mayoría de las personas no crecen soñando con convertirse en integradores de sistemas. No hay caricaturas los sábados por la mañana sobre middleware. Nada de películas de verano taquilleras en las que un heroico consultor optimiza la infraestructura en la nube. Pero no se equivoquen: los integradores de sistemas son los intermediarios anónimos del mundo tecnológico.