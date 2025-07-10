¿Le suena familiar? Quiere implementar IA en su empresa, pero no está seguro de cómo demostrar su valor o cómo puede financiar la inversión. Un modelo de "acceso por etapas" puede ayudarle a medir el impacto a lo largo del tiempo para demostrar el valor y desbloquear fondos para tramos posteriores de trabajo de IA.



Cualquiera que quiera medir los resultados de la IA debe abrir su mente a posibles resultados no obvios. Las empresas suelen centrarse únicamente en la productividad. Piense de manera más amplia en otros resultados: eficiencias de costos, como la aceleración del tiempo de comercialización, o promoción del crecimiento de los ingresos, como la reducción de la rotación de clientes.

También debe tener una mentalidad de prueba y experimentación, con un enfoque en la medición de los KPI para informar los siguientes pasos. Y debe buscar constantemente los siguientes pasos: la IA no es un tipo de inversión “de una sola vez”. Requiere gobernanza, capacitación, una fuerza laboral multidisciplinaria, mantenimiento y más. Puede proporcionar una mayor amortización con el tiempo a medida que aumenta la adopción y se amplían los casos de uso.



Implementar la IA puede parecer una tarea abrumadora con una inversión inicial significativa, pero no tiene por qué ser así. En lugar de invertir en muchas soluciones de IA a la vez, comience solo con la que cree puede generar el mayor impacto comercial para su organización.

Pregúntese: ¿dónde puede generar el mayor impacto en su organización? ¿Generando más ingresos para compensar el costo de la implementación de la IA o eliminando costos para poder financiar la siguiente fase de trabajo?



Mediante el uso de un proceso de “acceso por etapas”, se puede evaluar la eficacia y el impacto de una solución impulsada por IA antes de asumir un compromiso mayor.