12 consideraciones al elegir el software MES

Un joven ingeniero trabaja en un brazo robótico

Los sistemas de ejecución de fabricación (MES) han ganado popularidad en toda la industria manufacturera. Implementar tales soluciones podría ser la clave para una nueva era de productividad para su organización, pero implementar un software de TI nuevo y expansivo puede ser intimidante. El momento adecuado para implementar un MES depende de las necesidades y circunstancias específicas de cada organización, y aunque no existe una respuesta única para todos, varios indicadores clave pueden sugerir que podría ser el momento adecuado.

Si sus procesos de fabricación se han vuelto más complejos y difíciles de gestionar manualmente, un MES puede ayudar a optimizar la gestión de las operaciones de fabricación, aumentar la eficiencia y reducir los errores. A medida que su empresa crece y amplía sus capacidades de fabricación, un MES puede proporcionar las herramientas necesarias para gestionar flujos de trabajo de producción más grandes y complejos. Si experimenta ineficiencias, cuellos de botella, desafíos de control de calidad o problemas de cumplimiento en sus procesos de producción, un MES puede proporcionar datos en tiempo real y análisis de rendimiento en todas las líneas de producción para identificar y abordar estos problemas con prontitud.

Los beneficios de una solución de software MES

Al actuar como una conexión entre los sistemas de planificación y control de una empresa (como un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) y las operaciones de fabricación reales), los sistemas MES son el cerebro de la "fábrica inteligente", fundamental en el seguimiento y la documentación sin papel del verdadero -tiempo de transformación de materias primas en productos terminados.

Al recopilar datos de máquinas, sensores, operadores y otros dispositivos de Internet industrial de las cosas (IIoT), proporcionan insights precisos y actualizados sobre el estado de las actividades de producción. Los sistemas MES ofrecen visibilidad y control en tiempo real sobre los procesos de producción, lo que permite a los stakeholders monitorear las operaciones, abordar los cuellos de botella, reducir el tiempo de inactividad y el rework y tomar decisiones bien informadas con prontitud. Los sistemas MES pueden ayudar a los gerentes con la gestión y el control de procesos, lo que ayuda a facilitar el rendimiento óptimo de la fabricación. Pueden crear y distribuir información en toda la línea de producción, despachando órdenes de trabajo e instrucciones de trabajo basadas en eventos desencadenantes.

Al facilitar la planificación y programación optimizadas de la producción, estos sistemas garantizan una asignación eficiente de recursos, el equilibrio de la carga de trabajo y las entregas a tiempo, lo que lleva a una mayor rentabilidad. Además, desempeñan un papel crucial en la gestión de la calidad y el cumplimiento normativo al aplicar procedimientos de control de calidad, monitorear métricas y capturar datos en tiempo real. La gestión eficaz del inventario, los retrasos mínimos en la producción y la disponibilidad oportuna de los materiales se logran mediante la gestión de los niveles de inventario y los movimientos de materiales mediante sistemas MES.

Además, los sistemas MES proporcionan a las organizaciones datos de producción completos y precisos, lo que permite la toma de decisiones basada en datos para mejorar continuamente los procesos de negocio y optimizar la utilización de recursos. También admiten la medición de la eficacia general del equipamiento (OEE), una métrica importante utilizada para medir la eficiencia de fabricación. Al optimizar los flujos de trabajo, automatizar tareas y ofrecer retroalimentación en tiempo real, los sistemas MES mejoran la eficiencia y la productividad de la planta. Además, permiten la trazabilidad y la genealogía de la cadena de suministro, algo esencial para las industrias que se enfrentan a regulaciones estrictas, ya que pueden rastrear el movimiento de los materiales y los procesos a lo largo del ciclo de vida de la fabricación inteligente.

Antes de implementar un MES, es esencial realizar una evaluación exhaustiva de sus operaciones de fabricación, establecer objetivos claros, involucrar a las partes interesadas clave y seleccionar el proveedor de MES adecuado que se alinee con sus necesidades específicas. Una planificación y preparación adecuadas contribuirán a una implementación exitosa de MES y maximizarán sus beneficios para su organización.

Elegir el software MES adecuado: 12 cosas a tener en cuenta

Seleccionar el software del sistema de ejecución de fabricación (MES) es una decisión crítica para cualquier empresa manufacturera. El software MES ayuda a optimizar los procesos de producción, mejorar la productividad, mejorar el control de calidad y agilizar las operaciones.

Estos son algunos pasos para guiarlo a través del proceso de elección del software MES adecuado para sus necesidades específicas:

  1. Evalúe sus requerimientos: Entienda sus procesos de fabricación, flujos de trabajo y KPIs. Identifique las áreas específicas en las que necesita mejorar, como la gestión de inventario, la calidad del producto, la trazabilidad o la programación de la producción. Involucrar a los interesados relevantes—incluidos los responsables de producción, el personal de TI y los equipos de control de calidad—para recopilar requisitos completos.
  2. Investigación de proveedores: realice una investigación exhaustiva sobre los proveedores de software MES y sus ofertas. Busca proveedores con experiencia en tu industria y un historial de implementaciones exitosas. Consulte comentarios en línea, estudios de caso y testimonios para medir su reputación y los niveles de satisfacción del cliente.
  3. Escalabilidad y flexibilidad: elija un software MES que pueda escalar con su negocio y adaptarse a los requisitos cambiantes. Un sistema flexible permite la personalización y la integración con aplicaciones y sistemas existentes sin grandes interrupciones.
  4. Facilidad de uso: el software debe ser fácil de usar, con paneles e interfaces de usuario intuitivos. Un sistema complejo puede crear resistencia entre los empleados, lo que genera desafíos de implementación.
  5. Capacidad móvil: en el dinámico entorno de fabricación actual, es esencial tener acceso móvil a las funcionalidades MES. Esto permite a los supervisores y operadores monitorear y gestionar la producción desde cualquier lugar del taller.
  6. Capacidades de integración: asegúrese de que las soluciones MES puedan integrarse perfectamente con sus sistemas existentes, como el software ERP, los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) y otro software de fabricación relevante.
  7. Soporte y capacitación: considere el nivel de soporte proporcionado por el proveedor durante y después de la implementación. Una formación adecuada para los miembros de tu equipo es fundamental para una adopción exitosa.
  8. Análisis de datos y reportes: El software MES debe proporcionar capacidades de análisis y reportes integrales, lo que le permite rastrear y analizar KPI, tendencias de producción y métricas de eficiencia.
  9. Cumplimiento y seguridad: para las industrias con requisitos normativos estrictos (por ejemplo, farmacéutica, aeroespacial, etc.), asegúrese de que el software MES cumpla con los estándares relevantes y proporcione medidas de seguridad sólidas para proteger los datos confidenciales.
  10. Costo: Evalúe el costo total de propiedad (TCO) para el software MES, incluyendo licencias, implementación, capacitación y administración de mantenimiento continuo. Considere el posible retorno de la inversión (ROI) basado en la mejora de la productividad, la reducción del tiempo de inactividad y la mejora de la eficiencia.
  11. Prueba de concepto (PoC): antes de tomar una decisión final, considere ejecutar una PoC con el software MES preseleccionado para evaluar su idoneidad para su entorno de fabricación específico.
  12. Referencias y visitas al sitio: Comuníquese con los clientes existentes del proveedor para obtener comentarios sobre sus experiencias con el software. Si es posible, realice visitas al sitio para observar el software en acción y comprender su impacto en los procesos de fabricación.

Al seguir estos pasos y tomarse el tiempo para evaluar sus opciones a fondo, aumentará las posibilidades de seleccionar un software MES que se alinee con sus objetivos comerciales y contribuya a su éxito en la fabricación.

Llevar el software MES al siguiente nivel

Un sistema de ejecución de fabricación (MES) es un medio importante de recopilación de datos y una parte importante de la transformación digital para los fabricantes. Pero para una organización grande, es solo una de muchas fuentes. El software MES puede hacer más por usted cuando se integra junto con otras fuentes de datos dentro de una plataforma de gestión de activos empresariales (EAM) o de gestión del rendimiento de activos (APM) .

IBM Maximo Application Suite es un entorno único basado en la nube que se integra con su MES para ayudarle a mejorar las operaciones de fabricación, la confiabilidad y el rendimiento. Reduzca el riesgo, mantenga el cumplimiento y aumente el ROI con aplicaciones basadas en más de 30 años de tecnología líder en el mercado.
