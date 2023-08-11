12 consideraciones al elegir el software MES

Los sistemas de ejecución de fabricación (MES) han ganado popularidad en toda la industria manufacturera. Implementar tales soluciones podría ser la clave para una nueva era de productividad para su organización, pero implementar un software de TI nuevo y expansivo puede ser intimidante. El momento adecuado para implementar un MES depende de las necesidades y circunstancias específicas de cada organización, y aunque no existe una respuesta única para todos, varios indicadores clave pueden sugerir que podría ser el momento adecuado.
Si sus procesos de fabricación se han vuelto más complejos y difíciles de gestionar manualmente, un MES puede ayudar a optimizar la gestión de las operaciones de fabricación, aumentar la eficiencia y reducir los errores. A medida que su empresa crece y amplía sus capacidades de fabricación, un MES puede proporcionar las herramientas necesarias para gestionar flujos de trabajo de producción más grandes y complejos. Si experimenta ineficiencias, cuellos de botella, desafíos de control de calidad o problemas de cumplimiento en sus procesos de producción, un MES puede proporcionar datos en tiempo real y análisis de rendimiento en todas las líneas de producción para identificar y abordar estos problemas con prontitud.
Al actuar como una conexión entre los sistemas de planificación y control de una empresa (como un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) y las operaciones de fabricación reales), los sistemas MES son el cerebro de la "fábrica inteligente", fundamental en el seguimiento y la documentación sin papel del verdadero -tiempo de transformación de materias primas en productos terminados.
Al recopilar datos de máquinas, sensores, operadores y otros dispositivos de Internet industrial de las cosas (IIoT), proporcionan insights precisos y actualizados sobre el estado de las actividades de producción. Los sistemas MES ofrecen visibilidad y control en tiempo real sobre los procesos de producción, lo que permite a los stakeholders monitorear las operaciones, abordar los cuellos de botella, reducir el tiempo de inactividad y el rework y tomar decisiones bien informadas con prontitud. Los sistemas MES pueden ayudar a los gerentes con la gestión y el control de procesos, lo que ayuda a facilitar el rendimiento óptimo de la fabricación. Pueden crear y distribuir información en toda la línea de producción, despachando órdenes de trabajo e instrucciones de trabajo basadas en eventos desencadenantes.
Al facilitar la planificación y programación optimizadas de la producción, estos sistemas garantizan una asignación eficiente de recursos, el equilibrio de la carga de trabajo y las entregas a tiempo, lo que lleva a una mayor rentabilidad. Además, desempeñan un papel crucial en la gestión de la calidad y el cumplimiento normativo al aplicar procedimientos de control de calidad, monitorear métricas y capturar datos en tiempo real. La gestión eficaz del inventario, los retrasos mínimos en la producción y la disponibilidad oportuna de los materiales se logran mediante la gestión de los niveles de inventario y los movimientos de materiales mediante sistemas MES.
Además, los sistemas MES proporcionan a las organizaciones datos de producción completos y precisos, lo que permite la toma de decisiones basada en datos para mejorar continuamente los procesos de negocio y optimizar la utilización de recursos. También admiten la medición de la eficacia general del equipamiento (OEE), una métrica importante utilizada para medir la eficiencia de fabricación. Al optimizar los flujos de trabajo, automatizar tareas y ofrecer retroalimentación en tiempo real, los sistemas MES mejoran la eficiencia y la productividad de la planta. Además, permiten la trazabilidad y la genealogía de la cadena de suministro, algo esencial para las industrias que se enfrentan a regulaciones estrictas, ya que pueden rastrear el movimiento de los materiales y los procesos a lo largo del ciclo de vida de la fabricación inteligente.
Antes de implementar un MES, es esencial realizar una evaluación exhaustiva de sus operaciones de fabricación, establecer objetivos claros, involucrar a las partes interesadas clave y seleccionar el proveedor de MES adecuado que se alinee con sus necesidades específicas. Una planificación y preparación adecuadas contribuirán a una implementación exitosa de MES y maximizarán sus beneficios para su organización.
Seleccionar el software del sistema de ejecución de fabricación (MES) es una decisión crítica para cualquier empresa manufacturera. El software MES ayuda a optimizar los procesos de producción, mejorar la productividad, mejorar el control de calidad y agilizar las operaciones.
Estos son algunos pasos para guiarlo a través del proceso de elección del software MES adecuado para sus necesidades específicas:
Al seguir estos pasos y tomarse el tiempo para evaluar sus opciones a fondo, aumentará las posibilidades de seleccionar un software MES que se alinee con sus objetivos comerciales y contribuya a su éxito en la fabricación.
Un sistema de ejecución de fabricación (MES) es un medio importante de recopilación de datos y una parte importante de la transformación digital para los fabricantes. Pero para una organización grande, es solo una de muchas fuentes. El software MES puede hacer más por usted cuando se integra junto con otras fuentes de datos dentro de una plataforma de gestión de activos empresariales (EAM) o de gestión del rendimiento de activos (APM) .
IBM Maximo Application Suite es un entorno único basado en la nube que se integra con su MES para ayudarle a mejorar las operaciones de fabricación, la confiabilidad y el rendimiento. Reduzca el riesgo, mantenga el cumplimiento y aumente el ROI con aplicaciones basadas en más de 30 años de tecnología líder en el mercado.
