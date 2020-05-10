Hoy en día, el mantenimiento se ha convertido tanto en un arte como en una ciencia. Dedicamos mucha energía a diseñar enfoques y técnicas únicos para hacer algo que debería ser bastante simple. El objetivo principal es mantener las máquinas en condiciones casi nuevas, hasta que se rompan sin posibilidad de reparación o se vuelvan obsoletas. No suena muy difícil, ¿verdad? Debido a que el escenario de enfoques y soluciones se ha vuelto complejo, muchas personas se han confundido por una aparente divergencia del pilar de gestión de activos en muchas cosas muy diferentes. Escuchamos términos como CMMS, EAM, APM y OMG. El último está reservado para averías graves.

La buena noticia es que la base de la gestión de activos es más fuerte que nunca. El trabajo en las áreas de mantenimiento, fiabilidad y gestión financiera ha estado orientado a ayudar a la empresa a entender cómo pueden colaborar para maximizar el valor de sus activos. Echemos un vistazo a la evolución y dónde usar cada uno para un éxito óptimo.