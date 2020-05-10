Una de las decisiones más importantes que tiene una industria con uso intensivo de activos es cómo gestionar y cuidar sus activos (es decir, equipamiento, edificios y maquinaria). Esta es una decisión que afecta a todos en la organización, desde los operadores, hasta los ingenieros y los altos ejecutivos. Hay muchas teorías, algunas que se remontan a Roman Chariot, sobre cómo sacar el máximo partido de las máquinas en una organización. Sin embargo, la solución será diferente según las necesidades del negocio y cómo cada uno utiliza sus activos. En esta publicación, exploraremos todo el espectro de la gestión de activos y cómo tomar la decisión correcta para su organización.
Hoy en día, el mantenimiento se ha convertido tanto en un arte como en una ciencia. Dedicamos mucha energía a diseñar enfoques y técnicas únicos para hacer algo que debería ser bastante simple. El objetivo principal es mantener las máquinas en condiciones casi nuevas, hasta que se rompan sin posibilidad de reparación o se vuelvan obsoletas. No suena muy difícil, ¿verdad? Debido a que el escenario de enfoques y soluciones se ha vuelto complejo, muchas personas se han confundido por una aparente divergencia del pilar de gestión de activos en muchas cosas muy diferentes. Escuchamos términos como CMMS, EAM, APM y OMG. El último está reservado para averías graves.
La buena noticia es que la base de la gestión de activos es más fuerte que nunca. El trabajo en las áreas de mantenimiento, fiabilidad y gestión financiera ha estado orientado a ayudar a la empresa a entender cómo pueden colaborar para maximizar el valor de sus activos. Echemos un vistazo a la evolución y dónde usar cada uno para un éxito óptimo.
Podemos empezar poco a poco en el espectro de la gestión de activos con CMMS (sistemas de gestión de mantenimiento computarizados). El CMMS existe desde hace varias décadas. Nació de la necesidad de administrar las tediosas tareas asociadas con la programación, administración y reporting sobre las actividades de mantenimiento. Las soluciones de CMMS son un excelente punto de partida para las organizaciones. Su principal valor reside en la automatización para los equipos de mantenimiento o servicio de campo. Ayudan a gestionar workflows, recursos y enrutamiento, proporcionan orientación operativa y de reparación, y crean un registro para informes y auditorías.
Los usuarios de CMMS a menudo también poseen plataformas de Enterprise Asset Management o gestión de activos, para respaldar las necesidades más amplias de gestión de activos de la organización. Los sistemas EAM proporcionan la visibilidad y el soporte adecuados en todo el negocio y las operaciones. Es el alma de las industrias intensivas en activos, como la energía, la fabricación, el transporte, etc. Las soluciones EAM utilizan datos de todo el ciclo de vida de los activos: desde el diseño y la construcción, hasta las operaciones, el mantenimiento y el reemplazo de plantas, equipos e instalaciones. Van más allá del mantenimiento y ayudan a las organizaciones a gestionar necesidades auxiliares en torno a los activos, como la seguridad, las consideraciones medioambientales, los inventarios, la formación de los trabajadores y muchas otras necesidades de las organizaciones que utilizan activos para aportar valor empresarial.
Por último, las organizaciones que son intensivas en activos suelen tener grandes presupuestos de capital asociados con su equipamiento. Estas organizaciones continúan trabajando para conectar mejor sus activos con el valor organizativo con el fin de aumentar su retorno sobre los activos. Buscan implementar análisis más potentes asociados con el Internet de las cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA) a través de soluciones como la gestión del rendimiento de los activos (APM) y la planificación de la inversión en activos (AIP). Estas soluciones conectan la planta de producción con el balance general empleando datos en tiempo real sobre el estado y la producción de los activos. Lo hacen modelando continuamente el valor y los riesgos de las operaciones, los inventarios y los resultados de producción actuales. Al poder gestionar, predecir y optimizar mejor sus activos, las operaciones pueden desempeñar un papel más importante en los resultados financieros de la empresa. La integración con datos externos, de fabricantes, clima y equipamiento de reparación es más fácil debido a la apertura de las plataformas asociadas con APM y AIP.
Navegar por el espectro de la gestión de activos puede ser un desafío. La elección de la solución de gestión de activos adecuada para su negocio dependerá de factores como el tamaño, las industrias, los tipos de activos, los objetivos comerciales y la inversión.
Explore el mundo de la gestión de activos y aprenda más sobre CMMS, gestión de activos empresariales (EAM) y gestión del rendimiento de activos (APM) para determinar cuál funciona mejor para su organización. Luego, descubra cómo puede obtener el máximo valor de sus activos empresariales con Maximo Application Suite.
Utilice procesos predictivos impulsados por IA para aumentar los resultados de la planta, reducir el inventario de piezas de repuesto y optimizar los servicios de gestión de activos.
Aprenda a dotar a sus equipos de operaciones con una gestión inteligente de activos y rendimiento.
Impulsados por datos de IA e IoT, los activos conectados e inteligentes pueden optimizar el rendimiento, adaptarse a las circunstancias cambiantes y ayudar a garantizar la continuidad.
Saque el máximo partido a los activos de su empresa con IBM Maximo Application Suite, un conjunto integrado de software inteligente. Gestione y monitoree los activos de manera más eficaz mediante el uso de analytics avanzados, IA y automatización, incluido el mantenimiento predictivo para mejorar la confiabilidad de los activos.