Integración del soporte del centro de datos: reduzca los costos y el tiempo de inactividad con su estrategia de soporte

A medida que las organizaciones y sus centros de datos adoptan despliegues de nube híbrida, el número de proveedores y cargas de trabajo en sus entornos de TI crece rápidamente. La proliferación de estos proveedores genera numerosos problemas y desafíos que sobrecargan al personal de TI, dificultan las innovaciones y el desarrollo del negocio principal de los clientes, y complican el soporte y la operación de estos entornos.
Combine eso con las prioridades del director de sistemas de información (CIO) para mejorar la disponibilidad del entorno de TI, la postura de seguridad y privacidad, el rendimiento y el costo total de propiedad (CTP), y ahora tiene un desafío que es insuperable para muchos clientes. De hecho, según los clientes encuestados por IDC, el 62 % informó que los entornos de múltiples proveedores causaban más problemas de tiempo de inactividad que una sola fuente. Sin embargo, es posible que el capital no esté disponible para la renovación del soporte del patrimonio del OEM, las mejoras del alcance del servicio o la renovación de los productos al fin de la vida útil.
Los clientes que siguen una estrategia de asistencia integrada contratan a un asesor de confianza para que ofrezca soporte para todos los productos del centro de datos o la mayoría. En los próximos años, las soluciones de centros de datos de TI se volverán cada vez más sofisticadas, lo que complicará aún más los desafíos expresados anteriormente. Esto requerirá que los clientes eleven su modelo de soporte de infraestructura de sistemas centrados en hardware a soluciones completas de habilitación de cargas de trabajo, integrando hardware y software en un modelo de soporte de solución.
Los clientes que siguen esta estrategia eligen el nivel de servicio y las tareas que desean que su proveedor de soporte maneje a lo largo del ciclo de vida de sus productos de infraestructura. Esto incluye la elección entre soporte estándar o soporte proactivo. Los proveedores de soporte también pueden manejar servicios, como la orquestación multiplataforma, la gestión de proveedores y activos de TI y la gestión de la disponibilidad (por nombrar algunos).
Aprovechar IBM para obtener soporte en todo el centro de datos proporciona beneficios cruciales. El informe Forrester Total Economic Impact of IBM Hybrid IT Support, encargado por IBM, demuestra estos beneficios basados en encuestas con 277 de nuestros clientes y 5 entrevistas a profundidad. Veamos los beneficios y lo que los impulsa:
Si tiene dificultades con la integración del soporte del centro de datos, puede ser el momento de comenzar a pensar en una mejor estrategia de soporte para que pueda usar las capacidades y resultados empresariales exclusivos de IBM. Consulte el informe completo de Forrester TEI y utilice la herramienta IBM Hybrid IT Support Estimator para calcular el ahorro potencial en costos durante tres años que supondría consolidar el soporte en su centro de datos.
