Integración del soporte del centro de datos: reduzca los costos y el tiempo de inactividad con su estrategia de soporte

A medida que las organizaciones y sus centros de datos adoptan despliegues de nube híbrida, el número de proveedores y cargas de trabajo en sus entornos de TI crece rápidamente. La proliferación de estos proveedores genera numerosos problemas y desafíos que sobrecargan al personal de TI, dificultan las innovaciones y el desarrollo del negocio principal de los clientes, y complican el soporte y la operación de estos entornos.

Combine eso con las prioridades del director de sistemas de información (CIO) para mejorar la disponibilidad del entorno de TI, la postura de seguridad y privacidad, el rendimiento y el costo total de propiedad (CTP), y ahora tiene un desafío que es insuperable para muchos clientes. De hecho, según los clientes encuestados por IDC, el 62 % informó que los entornos de múltiples proveedores causaban más problemas de tiempo de inactividad que una sola fuente. Sin embargo, es posible que el capital no esté disponible para la renovación del soporte del patrimonio del OEM, las mejoras del alcance del servicio o la renovación de los productos al fin de la vida útil.

¿Qué es una estrategia integrada de soporte del centro de datos?

Los clientes que siguen una estrategia de asistencia integrada contratan a un asesor de confianza para que ofrezca soporte para todos los productos del centro de datos o la mayoría. En los próximos años, las soluciones de centros de datos de TI se volverán cada vez más sofisticadas, lo que complicará aún más los desafíos expresados anteriormente. Esto requerirá que los clientes eleven su modelo de soporte de infraestructura de sistemas centrados en hardware a soluciones completas de habilitación de cargas de trabajo, integrando hardware y software en un modelo de soporte de solución.

Los clientes que siguen esta estrategia eligen el nivel de servicio y las tareas que desean que su proveedor de soporte maneje a lo largo del ciclo de vida de sus productos de infraestructura. Esto incluye la elección entre soporte estándar o soporte proactivo. Los proveedores de soporte también pueden manejar servicios, como la orquestación multiplataforma, la gestión de proveedores y activos de TI y la gestión de la disponibilidad (por nombrar algunos).

Los beneficios de consolidar el soporte en todo el centro de datos

Aprovechar IBM para obtener soporte en todo el centro de datos proporciona beneficios cruciales. El informe Forrester Total Economic Impact of IBM Hybrid IT Support, encargado por IBM, demuestra estos beneficios basados en encuestas con 277 de nuestros clientes y 5 entrevistas a profundidad. Veamos los beneficios y lo que los impulsa:

  • Reducción del 25 % en los gastos de mantenimiento y soporte: la consolidación bajo un único proveedor puede suponer un importante ahorro de costos para las organizaciones. A menudo, los clientes desvían el presupuesto y los recursos hacia otras iniciativas, como la transformación digital y la migración a la nube.
  • Reducción del 20 % en el tiempo dedicado a tareas de soporte de hardware: el personal de TI dedica una cantidad significativa de tiempo a las tareas diarias de soporte, como la gestión de inventario, la resolución de problemas, la gestión de incidentes y la instalación y actualización de equipamiento. Con el soporte de TI híbrido de IBM, un único punto de contacto proporcionará soporte remoto e in situ, logística de piezas y facturación. El contacto solucionará los problemas y ayudará con la resolución de problemas. IBM Support Insights, un servicio basado en la nube que identifica problemas actuales y potenciales del sistema, entrega puntuaciones de riesgo y recomendaciones de acciones para reducir el tiempo de inactividad y evitar brechas en el servicio. Proporciona recomendaciones a nivel de producto para sistemas de TI, dispositivos y software mediante la integración y el análisis de la exposición del inventario, el ciclo de vida y los datos contractuales de múltiples proveedores de TI.
  • Reducción del 21 % en el tiempo medio para resolver interrupciones de hardware: con un único punto de contacto para gestionar incidentes e IBM Support Insights para proporcionar una visión de los posibles incidentes antes de que ocurran, los clientes con soporte de TI híbrido de IBM están reduciendo el tiempo de inactividad. La mayor precisión del inventario también es un factor importante, junto con las actualizaciones y parches de código proactivos recomendados y la eliminación de las brechas de soporte. Es importante tener en cuenta que, más allá de reducir realmente el tiempo para resolver incidentes, las organizaciones evitan, en promedio, siete incidentes/interrupciones de hardware al año al aprovechar IBM para su estrategia consolidada de soporte de centros de datos.
  • Reducción del 22 % en el tiempo dedicado a la gestión de las relaciones con los proveedores: tener un único punto de contacto para gestionar las relaciones con los proveedores libera tiempo adicional para el personal de TI.

Aprenda más

Si tiene dificultades con la integración del soporte del centro de datos, puede ser el momento de comenzar a pensar en una mejor estrategia de soporte para que pueda usar las capacidades y resultados empresariales exclusivos de IBM. Consulte el informe completo de Forrester TEI y utilice la herramienta IBM Hybrid IT Support Estimator para calcular el ahorro potencial en costos durante tres años que supondría consolidar el soporte en su centro de datos.

 

Software y soluciones de gestión de datos

Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos de datos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.

IBM watsonx.data™

watsonx.data le permite escalar los analytics y la IA con todos sus datos, sin importar donde residan, a través de un almacén de datos abierto, híbrido y gobernado.

Servicios de consultoría en datos y analytics

Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting, y construya una organización impulsada por insights que ofrezca ventajas empresariales.

Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos de datos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.

