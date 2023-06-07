Integración del soporte del centro de datos: reduzca los costos y el tiempo de inactividad con su estrategia de soporte

A medida que las organizaciones y sus centros de datos adoptan despliegues de nube híbrida, el número de proveedores y cargas de trabajo en sus entornos de TI crece rápidamente. La proliferación de estos proveedores genera numerosos problemas y desafíos que sobrecargan al personal de TI, dificultan las innovaciones y el desarrollo del negocio principal de los clientes, y complican el soporte y la operación de estos entornos.

Combine eso con las prioridades del director de sistemas de información (CIO) para mejorar la disponibilidad del entorno de TI, la postura de seguridad y privacidad, el rendimiento y el costo total de propiedad (CTP), y ahora tiene un desafío que es insuperable para muchos clientes. De hecho, según los clientes encuestados por IDC, el 62 % informó que los entornos de múltiples proveedores causaban más problemas de tiempo de inactividad que una sola fuente. Sin embargo, es posible que el capital no esté disponible para la renovación del soporte del patrimonio del OEM, las mejoras del alcance del servicio o la renovación de los productos al fin de la vida útil.