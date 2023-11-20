En 2023, las organizaciones se enfrentan a un nivel de presión sin precedentes para transformarse digitalmente con el auge de la IA generativa, así como a imperativos, como la sustentabilidad, la productividad laboral y la seguridad. El “Cloud Transformation Report”, una nueva encuesta global del Institute for Business Value (IBV) de IBM, reveló que muchas empresas líderes comparten una base común para la transformación digital: una estrategia clara de nube híbrida.¹ Estas empresas destacan varios beneficios clave de emplear un enfoque de nube híbrida para impulsar la transformación del negocio, incluyendo la modernización, la agilidad, la seguridad, la sustentabilidad y la capacidad de desbloquear el poder de la IA generativa.
Aquí presentamos un análisis de los factores clave que impactaron la transformación en la nube durante el último año y lo que significan para las empresas en su proceso de modernización en la nube:
Este año, la IA generativa captó la atención de los líderes empresariales, pero también planteó preguntas como ¿cuál es la base correcta para acelerar y escalar el impacto? Para muchas organizaciones, la respuesta es un enfoque de nube híbrida. El nuevo estudio encontró que el 68 % de los adoptantes de la nube híbrida ya han establecido políticas formales en toda la organización para dirigir su enfoque hacia la IA generativa.
Con el auge de la IA generativa, llega una avalancha de datos. Aunque esto puede impulsar enormes innovaciones empresariales, también requiere consideraciones estratégicas. Al ejecutar una estrategia de IA, las empresas deben considerar su capacidad informática actual, dónde residen los datos (en la nube, on premises, en el borde) cómo se accede a los datos, los controles de seguridad necesarios y cómo utilizar las inversiones de tecnología existentes de manera efectiva. Además de ayudar a ofrecer una mayor confiabilidad y rendimiento, un enfoque de nube híbrida puede permitir una mayor agilidad con la capacidad de conectar entornos en la nube y on premises, eliminando barreras para flujos de trabajo flexibles de IA.
Cuando se trata de IA generativa, a las empresas también les preocupa la posible exposición de datos confidenciales. Por ejemplo, el 45 % de los líderes de la nube mencionaron las preocupaciones sobre la ciberseguridad o la privacidad y la confidencialidad de los datos y la información como el obstáculo clave en su impulso para implementar la IA generativa. Los hallazgos indican que las industrias altamente reguladas están sopesando cada vez más los riesgos, como la seguridad, al considerar la tecnología. Es menos probable que estas organizaciones tengan un enfoque formal de la IA que otras industrias, pero están mostrando avances: el 57 % de los bancos y las organizaciones de mercados financieros, el 54 % de las aseguradoras y el 54 % de las instituciones de ciencias biológicas/farmacéuticas han adoptado un enfoque formal hacia la tecnología hasta ahora.
Para las industrias altamente reguladas que tienen la tarea de salvaguardar datos críticos, hay mucho en juego. Para evitar puntos ciegos, es fundamental contar con una estrategia de seguridad integral que proporcione visibilidad en toda la infraestructura de nube híbrida con el fin de mitigar los riesgos.
El informe también muestra obstáculos persistentes para una adopción más generalizada de la nube, quizás ninguno tan grande como la actual brecha de habilidades. Por ejemplo, el 58 % de los responsables de la toma de decisiones a nivel mundial afirma que las habilidades en la nube siguen siendo un desafío considerable y el 72 % de las organizaciones ha creado nuevos puestos para satisfacer la necesidad de habilidades en la nube. Dentro de las industrias individuales, esta deficiencia es aún mayor: 79 % en industrias altamente reguladas, como la banca y los mercados financieros, así como 81 % en transporte y viajes, y 79 % en productos químicos y petróleo.
Recientemente, la sustentabilidad se ha vinculado a objetivos comerciales más amplios y se ha convertido en una prioridad más importante para las inversiones en tecnología para organizaciones de todas las industrias. Sin embargo, a medida que crece la IA generativa, también lo hace el aumento del procesamiento de datos necesario para las cargas de trabajo de IA. Esto puede suponer nuevos retos para las organizaciones que buscan reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Con las herramientas adecuadas, la nube puede ayudar a las empresas a rastrear, administrar e informar los objetivos de sustentabilidad, incluso para asociados de negocios y terceros. De hecho, nuestros hallazgos determinaron que el 42 % de los responsables de la toma de decisiones a nivel mundial confirma que ya está utilizando la nube para ayudar a desplegar, rastrear y gestionar los objetivos de sustentabilidad internamente.
Con más empresas que inician su camino hacia la IA, será fundamental que estas organizaciones se cercioren de contar con la infraestructura y el talento adecuados para apoyar estas iniciativas. Las organizaciones que cambian a una estructura de datos ágil y segura con una arquitectura de nube híbrida probablemente serán las ganadoras del mañana; dotadas con una base sólida desde la cual competir en el futuro ámbito impulsado por la IA.
Vea los hallazgos completos de IBM Institute for Business Value. ¿Le interesa comenzar su proceso de transformación? Estos son algunos recursos:
[1] Este estudio se realizó en colaboración con Harris Poll, una empresa de investigación independiente.
