En 2023, las organizaciones se enfrentan a un nivel de presión sin precedentes para transformarse digitalmente con el auge de la IA generativa, así como a imperativos, como la sustentabilidad, la productividad laboral y la seguridad. El “Cloud Transformation Report”, una nueva encuesta global del Institute for Business Value (IBV) de IBM, reveló que muchas empresas líderes comparten una base común para la transformación digital: una estrategia clara de nube híbrida.¹ Estas empresas destacan varios beneficios clave de emplear un enfoque de nube híbrida para impulsar la transformación del negocio, incluyendo la modernización, la agilidad, la seguridad, la sustentabilidad y la capacidad de desbloquear el poder de la IA generativa.

Aquí presentamos un análisis de los factores clave que impactaron la transformación en la nube durante el último año y lo que significan para las empresas en su proceso de modernización en la nube: