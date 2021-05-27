Hadoop vs. Spark: ¿Cuál es la diferencia?

Las respectivas arquitecturas de Hadoop y Spark, cómo se comparan estas infraestructuras de big data en múltiples contextos y escenarios que se adaptan mejor a cada solución.
Hadoop y Spark, ambos desarrollados por Apache Software Foundation, son marcos de código abierto ampliamente utilizados para arquitecturas de big data. Cada marco contiene un amplio ecosistema de tecnologías de código abierto que preparan, procesan, gestionan y analizan conjuntos de big data.
Apache Hadoop es una utilidad de código abierto que permite a los usuarios gestionar big data (desde gigabytes hasta petabytes) al habilitar una red de computadoras (o "nodos") para resolver problemas de datos vastos e intrincados. Es una solución altamente escalable y rentable que almacena y procesa datos estructurados, semiestructurados y no estructurados (por ejemplo, registros de flujo de clics de Internet, registros de servidores web, datos de sensores de IoT, etc.).
Los beneficios del marco Hadoop incluyen los siguientes:
Apache Spark — que también es de código abierto — es un motor de procesamiento de datos para big data. Al igual que Hadoop, Spark divide grandes tareas en diferentes nodos. Sin embargo, tiende a funcionar más rápido que Hadoop y utiliza memoria de acceso aleatorio (RAM) para almacenar en caché y procesar datos en lugar de un sistema de archivos. Esto permite a Spark manejar casos de uso que Hadoop no puede.
Los beneficios del marco Spark incluyen los siguientes:
Hadoop admite analytics avanzados para datos almacenados (por ejemplo, análisis predictivo, minería de datos, aprendizaje automático (ML), etc.). Permite dividir las tareas de procesamiento de analytics de big data en tareas más pequeñas. Las tareas pequeñas se realizan en paralelo mediante el uso de un algoritmo (por ejemplo, MapReduce) y luego se distribuyen a través de un clúster Hadoop (es decir, nodos que realizan cálculos paralelos en grandes conjuntos de datos).
El ecosistema de Hadoop consta de cuatro módulos principales:
Apache Spark, el proyecto de código abierto más grande en procesamiento de datos, es el único marco de procesamiento que combina datos e inteligencia artificial (IA). Esto permite a los usuarios realizar transformaciones de datos y análisis a gran escala y, a continuación, ejecutar algoritmos de machine learning (ML) e IA.
El ecosistema Spark consta de cinco módulos principales:
Spark es una mejora de Hadoop para MapReduce. La principal diferencia entre Spark y MapReduce es que Spark procesa y conserva los datos en la memoria para los pasos posteriores, mientras que MapReduce procesa los datos en el disco. Como resultado, para cargas de trabajo más pequeñas, las velocidades de procesamiento de datos de Spark son hasta 100 veces más rápidas que MapReduce (enlace externo a ibm.com).
Además, a diferencia del proceso de ejecución de dos etapas en MapReduce, Spark crea un gráfico acíclico dirigido (DAG) para programar tareas y la orquestación de nodos en todo el clúster de Hadoop. Este proceso de seguimiento de tareas permite la tolerancia a fallas, que vuelve a aplicar las operaciones registradas a los datos de un estado anterior.
Veamos más de cerca las diferencias clave entre Hadoop y Spark en seis contextos críticos:
Con base en los análisis comparativos y la información fáctica proporcionada anteriormente, los siguientes casos ilustran mejor la usabilidad general de Hadoop frente a Spark.
Hadoop es más eficaz para escenarios que implican lo siguiente:
Spark es más eficaz para escenarios que implican lo siguiente:
IBM ofrece múltiples productos para ayudarle a aprovechar los beneficios de Hadoop y Spark para optimizar sus iniciativas de gestión de big data y, al mismo tiempo, lograr sus objetivos empresariales integrales: