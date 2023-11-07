Desbloquee el poder de la IA generativa con automatización inteligente

A medida que las empresas realizan esfuerzos de transformación digital e integran datos y tecnología en todas sus operaciones y procesos, crean la oportunidad de automatizar iniciativas comerciales, ya sean pequeñas o grandes, como tareas administrativas, flujos de trabajo, monitoreo e integración entre plataformas. Al mismo tiempo, la transformación digital también aumenta considerablemente la complejidad de los sistemas, plataformas e infraestructuras de tecnología en las que funcionan las compañías, por lo que no es de extrañar que las organizaciones de TI estén a la vanguardia de la automatización. El estudio muestra que los ejecutivos esperan que las tasas de automatización en la gestión de servicios de TI, DevSecOps y gestión de operaciones de TI se dupliquen o más en los próximos tres años.

Por ejemplo, una vez que una empresa está lo suficientemente avanzada en su transformación digital, sus sistemas pueden ser tan complejos, con tantos datos ejecutándose tan rápido, que es casi imposible que los ingenieros los supervisen por su cuenta. Este es un área donde la automatización no solo es buena opción, sino que se convierte en un imperativo empresarial. La herramienta de automatización adecuada puede supervisar enormes cantidades de información más rápido que cualquier cerebro humano y alertar a los ingenieros sobre problemas basándose en reglas preestablecidas en torno al consumo energético, la capacidad de almacenamiento, el costo y otros factores críticos para el negocio.

Ahora, aplique la IA generativa a la ya impactante tecnología de automatización. Con la IA generativa, no se trata solo de monitorear; es identificar y aprender patrones. Y no se trata solo de alertar a los ingenieros sobre un problema; se trata de redactar informes sobre las causas probables y sugerir soluciones, todo antes de que ocurra el problema.

Las organizaciones de TI pueden parecer un lugar obvio para observar un retorno de la inversión (ROI) en la automatización inteligente, dada la abrumadora cantidad de datos que se producen a velocidades imposibles de procesar en tiempo real para el cerebro humano. Pero, de la misma manera en que los sistemas de TI se están volviendo más complejos, también lo están haciendo las unidades de negocio de las organizaciones.