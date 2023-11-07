Desbloquee el poder de la IA generativa con automatización inteligente

Para los líderes empresariales que exploran formas de aplicar la IA generativa dentro de sus empresas, puede ser difícil discernir por dónde empezar, qué escalará fácilmente y qué ofrecerá el mayor retorno de la inversión (ROI). Pero la respuesta puede ser mucho más simple de lo que parece: la automatización. Cuando la IA se integra en la tecnología de automatización, se la conoce como “automatización inteligente”, y es una forma de alto impacto para que las empresas pongan a trabajar la IA generativa.
El IBM Institute for Business Value publicó recientemente su último estudio global, “Aprovechar la oportunidad de la IA y la automatización“, un análisis de 2000 entrevistas con ejecutivos de todas las industrias, que revela que los altos ejecutivos están reconociendo los beneficios operativos y, en última instancia, financieros de la automatización inteligente. Según el informe, un sorprendente 92 % de los ejecutivos encuestados espera digitalizar los flujos de trabajo de su organización y aprovechar la automatización impulsada por IA para 2026.
A medida que las empresas realizan esfuerzos de transformación digital e integran datos y tecnología en todas sus operaciones y procesos, crean la oportunidad de automatizar iniciativas comerciales, ya sean pequeñas o grandes, como tareas administrativas, flujos de trabajo, monitoreo e integración entre plataformas. Al mismo tiempo, la transformación digital también aumenta considerablemente la complejidad de los sistemas, plataformas e infraestructuras de tecnología en las que funcionan las compañías, por lo que no es de extrañar que las organizaciones de TI estén a la vanguardia de la automatización. El estudio muestra que los ejecutivos esperan que las tasas de automatización en la gestión de servicios de TI, DevSecOps y gestión de operaciones de TI se dupliquen o más en los próximos tres años.
Por ejemplo, una vez que una empresa está lo suficientemente avanzada en su transformación digital, sus sistemas pueden ser tan complejos, con tantos datos ejecutándose tan rápido, que es casi imposible que los ingenieros los supervisen por su cuenta. Este es un área donde la automatización no solo es buena opción, sino que se convierte en un imperativo empresarial. La herramienta de automatización adecuada puede supervisar enormes cantidades de información más rápido que cualquier cerebro humano y alertar a los ingenieros sobre problemas basándose en reglas preestablecidas en torno al consumo energético, la capacidad de almacenamiento, el costo y otros factores críticos para el negocio.
Ahora, aplique la IA generativa a la ya impactante tecnología de automatización. Con la IA generativa, no se trata solo de monitorear; es identificar y aprender patrones. Y no se trata solo de alertar a los ingenieros sobre un problema; se trata de redactar informes sobre las causas probables y sugerir soluciones, todo antes de que ocurra el problema.
Las organizaciones de TI pueden parecer un lugar obvio para observar un retorno de la inversión (ROI) en la automatización inteligente, dada la abrumadora cantidad de datos que se producen a velocidades imposibles de procesar en tiempo real para el cerebro humano. Pero, de la misma manera en que los sistemas de TI se están volviendo más complejos, también lo están haciendo las unidades de negocio de las organizaciones.
Entonces, ¿dónde más resulta poderosa la combinación de IA generativa y automatización? Ahora se espera que todos los departamentos y empleados procesen más información con mayor rapidez y gestionen más datos en más herramientas y plataformas, a veces incompatibles. La automatización puede ser tan útil para optimizar los procesos y eliminar la monotonía de las tareas repetitivas para estos equipos como para TI, pero ha habido una barrera importante: los equipos no técnicos no tienen las habilidades de ingeniería necesarias para programar automatizaciones.
Ahora, aplique IA generativa a la herramienta de automatización para que los empleados no técnicos puedan usar el lenguaje natural para programar lo que quieren automatizado, y esa barrera se rompe. Muchos líderes empresariales están pensando en cómo pueden implementar la tecnología en el lugar de trabajo para empoderar a los empleados y desbloquear la productividad. De hecho, el 54 % de los ejecutivos encuestados dijeron que están evaluando los roles de la automatización y la IA para ofrecer nuevas formas de trabajar.
La transformación digital es necesaria para que cualquier empresa sobreviva en la competitiva y rápidamente cambiante economía global actual. Puede traer complejidad, pero también crea la oportunidad para la automatización y la aplicación de la IA generativa. Los líderes empresariales que desean encontrar formas de aplicar la IA generativa deben comenzar por buscar dónde la automatización podría tener, o quizás ya esté teniendo, un impacto marcado en sus organizaciones.
El estudio encontró que 8 de cada 10 altos ejecutivos están de acuerdo en que los beneficios de la IA generativa valen los riesgos potenciales. Cuando descubre el poder de la IA generativa y la automatización, es fácil ver por qué.
