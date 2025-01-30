La modernización bancaria en los mercados en crecimiento está ocurriendo a una escala nunca vista en los mercados maduros, con un porcentaje increíble de transacciones realizadas a través de dispositivos móviles. IBM ha trabajado con clientes como State Bank of India, DBS en Singapur y Bradesco en América Latina, ayudándoles a usar estas capacidades, con integraciones como banca abierta, finanzas integradas y otras plataformas bancarias.

El uso del marco estándar de BIAN ha acelerado la Transformación, haciendo que la Tecnología sea más fácil de probar y desglosar en componentes. Como lo describe Van Wyk, esto es como descomponer una construcción compleja en componentes individuales de "ladrillos Lego" que son más sencillos de integrar en otros sistemas no solo del banco sino de la industria.

De manera similar, Paolo Sironi, líder mundial de investigación de Banking & Financial Markets para el IBM Institute for Business Value, cree que la Transformación de la banca requiere “plataformas de desarrollo estables pero flexibles” para desenredar las arquitecturas de Tecnología bancarias “tipo espagueti”. Su posición es que la banca de pequeñas y medianas empresas (PYME) es donde muchas instituciones financieras y nuevos participantes competirán más en los próximos cinco años. Estas instituciones utilizarán una combinación de soluciones digitales, colaboraciones con socios del ecosistema y tecnologías emergentes, como la IA generativa, para crear nuevos modelos de negocio que sirvan mejor a este vasto segmento de clientes importante para la economía global.

En Tailandia, Bank of Bangkok ha sido capaz de saltarse la era de las PC y utilizar dispositivos personales en su lugar. El noventa y siete por ciento de las operaciones bancarias se realizan a través del móvil, los clientes nunca tuvieron cheques y muchos no tienen tarjetas bancarias. Los cajeros automáticos no tienen tarjeta y las personas los usan escaneando códigos QR con sus teléfonos. Como resultado, la estabilidad de sus centros de atención telefónica es aún más importante; los servicios digitales no pueden estar fuera de servicio durante más de ocho horas, en total, durante todo el año. Esto es aún más impresionante cuando te das cuenta de que deben lidiar con un aumento de 10 veces en la demanda en los días pico, con hasta un 300 % más de actividad alrededor del día de pago.

El mover a los pagos en tiempo real no está exento de desafíos. Fusiona el tiempo de dos procesos discretos para la confirmación y liquidación de transacciones, haciendo que ocurran simultáneamente en tiempo real. Esto ha significado que el dinero puede moverse con menos tiempo para identificar el fraude y evitar que el dinero termine en las manos equivocadas.