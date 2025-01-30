"Los bancos se enfrentan a la disrupción desde todos los ángulos", dice Ian Gillard, vicepresidente ejecutivo sénior de Bangkok Bank. De hecho, en los últimos años, la industria bancaria ha sufrido una disrupción significativa debido a los avances tecnológicos, las preferencias cambiantes de los consumidores y los desarrollos regulatorios. Los bancos se enfrentan a tres desafíos simultáneos, afirma Shanker Ramamurthy, socio de IBM® Consulting: cómo crecer y diferenciar, cómo reducir la relación costo/ingreso persistentemente alta y cómo gestionar el riesgo y la exposición regulatoria.
Afrontar estos desafíos requiere una modernización multifaceta. Gillard y Ramamurthy, ambos afiliados a la junta directiva de BIAN , ofrecieron soluciones en la Cumbre Bancaria de la Red de Arquitectura de la Industria Bancaria (BIAN) de 2024.
Uno de los mayores desafíos para la industria bancaria es la cantidad de tiempo y dinero que se dedica a probar la tecnología. El presidente de BIAN y ex director de sistemas de información del Grupo HSBC, Steve Van Wyk, dice que una de las causas principales de esto es que los bancos "prueban la base de código monolítico en lugar de poder manejarlo por componente o microservicio".
Modernizar el núcleo de las operaciones de una organización financiera puede ser la clave para desbloquear la innovación, ya que la transformación digital de la oficina intermedia y administrativa permite centrar en desarrollar soluciones innovadoras y nuevas e iniciativas de mejora orientadas al cliente. En respuesta, los consultores de IBM están ayudando a los clientes a implementar la digitalización extrema en esos espacios para eliminar la complejidad y la duplicación y reasignar las inversiones hacia clientes, plataformas y ecosistemas diseñados para ofrecer un valor superior. ¿Podría esto mover el retorno de la inversión para los programas de modernización bancaria de un solo dígito bajo a más del 20 %?
La modernización bancaria en los mercados en crecimiento está ocurriendo a una escala nunca vista en los mercados maduros, con un porcentaje increíble de transacciones realizadas a través de dispositivos móviles. IBM ha trabajado con clientes como State Bank of India, DBS en Singapur y Bradesco en América Latina, ayudándoles a usar estas capacidades, con integraciones como banca abierta, finanzas integradas y otras plataformas bancarias.
El uso del marco estándar de BIAN ha acelerado la Transformación, haciendo que la Tecnología sea más fácil de probar y desglosar en componentes. Como lo describe Van Wyk, esto es como descomponer una construcción compleja en componentes individuales de "ladrillos Lego" que son más sencillos de integrar en otros sistemas no solo del banco sino de la industria.
De manera similar, Paolo Sironi, líder mundial de investigación de Banking & Financial Markets para el IBM Institute for Business Value, cree que la Transformación de la banca requiere “plataformas de desarrollo estables pero flexibles” para desenredar las arquitecturas de Tecnología bancarias “tipo espagueti”. Su posición es que la banca de pequeñas y medianas empresas (PYME) es donde muchas instituciones financieras y nuevos participantes competirán más en los próximos cinco años. Estas instituciones utilizarán una combinación de soluciones digitales, colaboraciones con socios del ecosistema y tecnologías emergentes, como la IA generativa, para crear nuevos modelos de negocio que sirvan mejor a este vasto segmento de clientes importante para la economía global.
En Tailandia, Bank of Bangkok ha sido capaz de saltarse la era de las PC y utilizar dispositivos personales en su lugar. El noventa y siete por ciento de las operaciones bancarias se realizan a través del móvil, los clientes nunca tuvieron cheques y muchos no tienen tarjetas bancarias. Los cajeros automáticos no tienen tarjeta y las personas los usan escaneando códigos QR con sus teléfonos. Como resultado, la estabilidad de sus centros de atención telefónica es aún más importante; los servicios digitales no pueden estar fuera de servicio durante más de ocho horas, en total, durante todo el año. Esto es aún más impresionante cuando te das cuenta de que deben lidiar con un aumento de 10 veces en la demanda en los días pico, con hasta un 300 % más de actividad alrededor del día de pago.
El mover a los pagos en tiempo real no está exento de desafíos. Fusiona el tiempo de dos procesos discretos para la confirmación y liquidación de transacciones, haciendo que ocurran simultáneamente en tiempo real. Esto ha significado que el dinero puede moverse con menos tiempo para identificar el fraude y evitar que el dinero termine en las manos equivocadas.
El futuro de la computación incluirá la combinación de bits más neuronas y qubits, y la industria bancaria utilizará estas tecnologías, incluida la IA generativa y la computación cuántica para reinventarse para el futuro, según una presentación en la conferencia BIAN del Dr. Darío Gil, Vicepresidente sénior y director de investigación de IBM.
La propia IBM ha visto más de 3 mil millones de dólares en ganancias de productividad y un ahorro del 40 % en su presupuesto de recursos humanos (RR. HH.). Los empleados pueden responder a 80 % de las principales consultas de RR. HH. de los asociados utilizando su plataforma de IA generativa para empresas, watsonx™. Este ejemplo es relevante para la industria de servicios financieros dada la gran cantidad de conocimientos que se requiere que tenga su fuerza laboral. Para los clientes, el impacto empresarial de trabajar con consultores y tecnología de IBM incluye una tasa de precisión del 90 % en las consultas de los clientes, 1,200 horas de mano de obra ahorradas y un 80 % menos de costos para la primera redacción de documentos legales.
Con la aceleración de los ciclos de vida del desarrollo de software, IBM está trabajando con clientes, incluidas la mayoría de las instituciones financieras más grandes del mundo, sobre cómo utilizar tecnologías de IBM como watsonx y Granite, laboratorios de inferencia y otras capacidades en el mercado. La IA generativa se está integrando en los procesos para hacerlos más eficaces y eficientes. Al mismo tiempo, a medida que la IA generativa acelera la velocidad a la que se puede crear e implementar el código, la superficie de ataque aumenta (con más software que necesita protección en tiempo real) y puede volverse más compleja rápidamente a medida que se crea más código en una organización.
De cara al futuro, las empresas continúan lidiando con el desafío de cómo escalar con éxito la adopción de IA de generación. Hay muchos aspectos que considerar, como la gobernanza, la privacidad de datos, la confianza y la autenticidad, el modelo operativo y el retorno de la inversión. Saket Sinha, socio senior de la práctica de consultoría de banca global y mercados financieros de IBM, explicó que IBM está trabajando con los clientes para ayudarlos con estas consideraciones y encontrar respuestas a las preguntas más difíciles. Además de trabajar en colaboración para eliminar los obstáculos operativos y allanar el camino para una mayor eficiencia e innovación.
La experiencia y la colaboración son fundamentales para recorrer este camino, especialmente ahora que la siguiente fase de avance, que antes duraba 15 años, se ha reducido a cinco. Como dice Ramamurthy, "en 30 años de consultoría con la industria de servicios financieros, nunca me ha entusiasmado más una tecnología que el potencial de la IA generativa". Es difícil no estar de acuerdo.
Gemma Godfrey es presidenta de la junta, directora no ejecutiva e IBM Partner
