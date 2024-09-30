Superinteligencia de IA: ¿bombo o realidad?

Si bien nadie niega que la IA está avanzando rápidamente, algunos observadores dicen que no estamos ni cerca de la superinteligencia.

"Es totalmente exagerado", dijo Brent Smolinski, vicepresidente y director global de tecnología y estrategia de datos de IBM. "No Think que estemos en el código postal correcto para llegar a la superinteligencia".

A pesar de los impresionantes avances en ciertas áreas, la IA todavía carece de elementos fundamentales de inteligencia similar a la humana, según Smolinski. "Falta algo fundamental que nos llevará a la superinteligencia", dice.

Un problema clave es la brecha de eficiencia entre el aprendizaje humano y machine learning. Smolinski contrasta la IA y los procesos de aprendizaje humano: “Para estos grandes modelos de lenguaje, para aprender a dialogar, hay que alimentarlo con todo el corpus de Internet para llegar al punto en el que se pueda interactuar con él. Los seres humanos [necesitan] una pequeña astilla”.

La IA también está lejos de lograr el tipo de versatilidad que los humanos demuestran al aprender diversas habilidades, desde el lenguaje hasta tareas físicas como jugar al golf o conducir un automóvil. Esta versatilidad representa una diferencia fundamental entre la inteligencia humana y las capacidades actuales de IA.

Smolinski describe varios elementos de la verdadera superinteligencia: habilidades de razonamiento inductivo y deductivo, creatividad, representación del conocimiento a través de modelos mentales, aprendizaje y adaptación en tiempo real, y conciencia.

En el campo de la IA, quantum podría hacer la dirección de algunas limitaciones computacionales, potencialmente "empujando los límites de lo que la IA podría hacer", dice Smolinski. Pero el impacto de quantum en el logro de una verdadera superinteligencia sigue siendo incierto.

Otra cuestión que Smolinski destacó es la necesidad de una definición clara y consensuada de superinteligencia. "Si llegas a una sala de seis informáticos y les preguntas qué significa superinteligencia, obtendrás 12 respuestas diferentes", dice Smolinski.