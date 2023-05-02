Algunos líderes tecnológicos pidieron recientemente una pausa de seis meses en el entrenamiento de sistemas de IA más potentes para permitir la creación de nuevos estándares éticos. Si bien las intenciones y motivaciones de la carta eran sin duda buenas, se pierde un punto fundamental: estos sistemas están bajo nuestro control hoy, al igual que las soluciones.

La capacitación responsable, junto con un enfoque de ética por diseño en todo el pipeline de IA, respaldado por una colaboración de múltiples partes interesadas en torno a la IA, puede hacer que estos sistemas sean mejores, no peores. La IA es una tecnología en constante evolución. Por lo tanto, tanto para los sistemas en uso hoy como para los sistemas que se conectarán mañana, la capacitación debe ser parte de un enfoque responsable para construir IA. No necesitamos una pausa para priorizar la IA responsable.

Es hora de tomar en serio los estándares de ética de IA y las barandillas que todos debemos Continuar adoptando y refinando. IBM, por su parte, estableció una de las primeras juntas de ética de IA de las industrias hace años, junto con una infraestructura de ética de IA en toda la empresa. Nos esforzamos constantemente por fortalecer y mejorar este marco haciendo balance del escenario tecnológico actual y futuro, desde nuestra posición en la industria y mediante un enfoque multi-stakeholder que prioriza la colaboración con otros.

Nuestra Junta proporciona una estructura de gobernanza responsable y centralizada que establece políticas claras e impulsa la responsabilidad a lo largo del ciclo de vida de la IA, pero sigue siendo ágil y flexible para respaldar las necesidades comerciales de IBM. Esto es crítico y es algo que hemos estado haciendo tanto para los sistemas de IA tradicionales como para los más avanzados. Porque, de nuevo, no podemos centrarnos simplemente en los riesgos de los futuros sistemas de IA e ignorar los actuales. Las actividades de alineación de valores y ética de la IA son necesarias ahora, y deben evolucionar continuamente a medida que evoluciona la IA.

Junto con la colaboración y la supervisión, el enfoque técnico para construir estos sistemas también debe estar conformado desde el principio por consideraciones éticas. Por ejemplo, las preocupaciones en torno a la IA a menudo se derivan de la falta de comprensión de lo que sucede dentro de la "caja negra". Es por eso que IBM desarrolló una plataforma de gobernanza que monitorea la imparcialidad y el sesgo de los modelos, captura los orígenes de los datos utilizados y, en última instancia, puede proporcionar un proceso de gestión de IA más transparente, explicable y confiable. Además, la estrategia de IA para empresas de IBM se centra en un enfoque que integra la confianza a lo largo de todo el proceso del ciclo de vida de la IA. Esto comienza con la creación de los propios modelos y se extiende a los datos con los que entrenamos los sistemas y, en última instancia, a la aplicación de estos modelos en dominios de aplicaciones empresariales específicos, en lugar de dominios abiertos.