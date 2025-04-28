Son las 2 de la madrugada. Un sistema de producción crítico comienza a ralentizarse. Las alertas se disparan, los paneles se vuelven rojos, pero no hay una causa obvia. El administrador de la base de datos (DBA) se conecta, verifica los registros y se da cuenta de que hay un punto muerto importante en la base de datos que afecta el rendimiento. Se apresuran a diagnosticar el problema, ejecutando múltiples scripts, verificando los resultados de la línea de comandos, interpretando datos sin procesar y reuniendo la información dispersa. Pasan horas antes de que el problema se comprenda y solucione por completo.

Si ha trabajado en datos empresariales, probablemente haya vivido alguna versión de este momento.

En una encuesta informal reciente* a más de 30 administradores de bases de datos experimentados: