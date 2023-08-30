Herramientas de prueba de datos: capacidades clave y 6 herramientas que debe conocer

Mejor calidad de los datos

El objetivo principal del uso de herramientas de prueba de datos es mejorar la calidad general de los activos de datos de una organización. Al identificar inconsistencias, imprecisiones o duplicados dentro de los conjuntos de datos al principio del proceso de desarrollo, estas herramientas permiten a los equipos abordar los problemas antes de que se conviertan en problemas más significativos que puedan afectar las Operaciones.

Toma de decisiones acelerada

En el acelerado entorno empresarial actual, donde las decisiones deben tomarse rápidamente en función de información precisa, tener acceso a datos confiables se vuelve crucial. Las herramientas de prueba de datos proporcionan insights sobre posibles errores o discrepancias dentro de los datasets, lo que permite realizar las correcciones necesarias con prontitud y permitir procesos de toma de decisiones más rápidos y confiables.

Mejor cumplimiento normativo

Las leyes de protección de datos, como el RGPD y la HIPAA, exigen a las empresas que manejan datos confidenciales de clientes que cumplan estrictamente con normativas específicas relativas a su almacenamiento y uso. La implementación de prácticas sólidas de verificación de datos puede ayudar a garantizar el cumplimiento normativo y minimizar los riesgos asociados a las sanciones por incumplimiento.

Eficiencia y ahorro de costos

Al identificar y resolver los problemas de calidad de los datos en una fase temprana, las herramientas de prueba de datos pueden reducir significativamente el tiempo y los recursos dedicados a los procesos de validación manual. Esta mayor eficiencia se traduce en ahorros de costos para las organizaciones al minimizar la necesidad de personal adicional o costosos servicios de terceros para gestionar sus activos de datos.

Mejores insights

Contar con datos críticos es fundamental para generar insights útiles que respalden la toma de decisiones de la organización. Los datos confiables y de alta calidad son esenciales para derivar conclusiones significativas que informen la toma de decisiones estratégicas dentro de una organización. Mediante el uso de herramientas de prueba de datos, las empresas pueden ayudar a garantizar que tengan acceso a información precisa que impulse decisiones informadas y mejores resultados.

Colaboración y confianza fortalecidas

Cuando los equipos de una organización confían en la precisión de los conjuntos de datos compartidos, la colaboración se vuelve más eficaz, lo que conduce a una mejora general de los niveles de productividad. La implementación de prácticas sólidas de prueba de datos fomenta una cultura de transparencia en la que los miembros del equipo se sienten seguros al confiar en el trabajo de los demás mientras trabajan para alcanzar objetivos comunes.