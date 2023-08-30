Herramientas de prueba de datos: capacidades clave y 6 herramientas que debe conocer

El objetivo principal del uso de herramientas de prueba de datos es mejorar la calidad general de los activos de datos de una organización. Al identificar inconsistencias, imprecisiones o duplicados dentro de los conjuntos de datos al principio del proceso de desarrollo, estas herramientas permiten a los equipos abordar los problemas antes de que se conviertan en problemas más significativos que puedan afectar las Operaciones.
En el acelerado entorno empresarial actual, donde las decisiones deben tomarse rápidamente en función de información precisa, tener acceso a datos confiables se vuelve crucial. Las herramientas de prueba de datos proporcionan insights sobre posibles errores o discrepancias dentro de los datasets, lo que permite realizar las correcciones necesarias con prontitud y permitir procesos de toma de decisiones más rápidos y confiables.
Las leyes de protección de datos, como el RGPD y la HIPAA, exigen a las empresas que manejan datos confidenciales de clientes que cumplan estrictamente con normativas específicas relativas a su almacenamiento y uso. La implementación de prácticas sólidas de verificación de datos puede ayudar a garantizar el cumplimiento normativo y minimizar los riesgos asociados a las sanciones por incumplimiento.
Al identificar y resolver los problemas de calidad de los datos en una fase temprana, las herramientas de prueba de datos pueden reducir significativamente el tiempo y los recursos dedicados a los procesos de validación manual. Esta mayor eficiencia se traduce en ahorros de costos para las organizaciones al minimizar la necesidad de personal adicional o costosos servicios de terceros para gestionar sus activos de datos.
Contar con datos críticos es fundamental para generar insights útiles que respalden la toma de decisiones de la organización. Los datos confiables y de alta calidad son esenciales para derivar conclusiones significativas que informen la toma de decisiones estratégicas dentro de una organización. Mediante el uso de herramientas de prueba de datos, las empresas pueden ayudar a garantizar que tengan acceso a información precisa que impulse decisiones informadas y mejores resultados.
Cuando los equipos de una organización confían en la precisión de los conjuntos de datos compartidos, la colaboración se vuelve más eficaz, lo que conduce a una mejora general de los niveles de productividad. La implementación de prácticas sólidas de prueba de datos fomenta una cultura de transparencia en la que los miembros del equipo se sienten seguros al confiar en el trabajo de los demás mientras trabajan para alcanzar objetivos comunes.
Estas son algunas de las capacidades más importantes de las herramientas modernas de prueba de datos.
Una buena herramienta de prueba de datos debe ofrecer una amplia gama de opciones de validación para garantizar que su conjunto de datos cumpla con todos los requisitos. Esto incluye la comprobación de valores nulos, duplicados, incoherencias entre registros o tablas relacionados y el cumplimiento de reglas o restricciones predefinidas.
La capacidad de crear escenarios de prueba personalizados es una característica importante, ya que permite adaptar las pruebas a los requisitos específicos de la empresa o a los casos de uso. Por ejemplo, las soluciones avanzadas ofrecen plantillas de prueba personalizables que se pueden adaptar fácilmente en función de las necesidades de cada proyecto.
Las herramientas de prueba de datos deben integrarse perfectamente con varios componentes dentro de su pipeline de datos existente, como procesos ETL, bases de datos, API y más, lo que le permite automatizar los controles de calidad en diferentes etapas sin intervención manual.
Las herramientas de prueba de datos deben tener capacidades de visualización sólidas, lo que facilita a los usuarios la interpretación de los resultados de sus pruebas, la comprensión de la causa y el impacto de los problemas de datos y la obtención de información procesable que pueda ayudar a remediarlos.
Las herramientas eficaces de prueba de datos deben identificar errores en su conjunto de datos y proporcionar información de diagnóstico detallada para ayudarle a identificar la causa principal de estos problemas. La detección manual de errores puede ser laboriosa y propensa a errores cuando se trata con conjuntos de datos extensos.
La herramienta debe ser capaz de manejar grandes volúmenes de datos sin comprometer el rendimiento o la precisión. A medida que crecen los datos de su organización, es esencial que la solución elegida pueda escalar en consecuencia y, al mismo tiempo, proporcionar resultados confiables.
Las herramientas de prueba de datos deben facilitar la colaboración entre los miembros del equipo al permitirles compartir casos de prueba, resultados e informes con facilidad. Además, las características de control de versiones pueden ayudar a garantizar que los cambios realizados en las pruebas se rastreen de manera efectiva, lo que permite a los usuarios revertir si es necesario o comparar diferentes versiones a lo largo del tiempo.
IBM® Databand es una herramienta de prueba de datos potente y completa que ofrece una amplia gama de características y funciones. Proporciona capacidades para el perfilado de datos, la limpieza de datos, la validación de datos y la transformación de datos, así como la integración de datos, la migración de datos y la gobernanza de datos.
