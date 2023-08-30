Estos son algunos métodos comunes de prueba de datos que puede utilizar para mejorar la calidad y la integridad de sus datos.

1. Pruebas de completitud de datos

La comprobación de la integridad de los datos es un aspecto crucial del control de calidad de los datos. Este método garantiza que todos los datos requeridos estén presentes en el sistema y que no falte información crítica. Las pruebas de integridad de los datos implican verificar si todos los registros, campos y atributos están presentes y verificar que estén poblados con los valores apropiados.

El primer paso en la prueba de integridad de los datos es definir los requisitos del conjunto de datos. Esto implica identificar los campos, registros y atributos obligatorios que deben estar presentes en el sistema. A continuación, necesitas crear casos de prueba y datos de prueba que cubran todos los posibles escenarios en los que los datos pueden faltar o estar incompletos. Finalmente, ejecute los casos de prueba y analice los resultados para identificar cualquier brecha en los datos.

Cuándo utilizar este método: Las pruebas de integridad de los datos son esenciales cuando se migran datos entre sistemas, se integran nuevas fuentes de datos o se implementan nuevos procesos empresariales que requieren datos adicionales. También es vital durante los proyectos de almacenamiento de datos e informes, donde los datos incompletos pueden conducir a insights y toma de decisiones incorrectos.

2. Pruebas de consistencia de datos

Las pruebas de consistencia de datos se centran en garantizar que los datos de los diferentes sistemas o bases de datos sean coherentes y sigan las mismas reglas y normas. Los datos inconsistentes pueden generar imprecisiones y afectar la confiabilidad de los informes y los procesos de toma de decisiones.

Para realizar pruebas de coherencia de datos, primero debe identificar las reglas y estándares que deben aplicarse a los datos. Estos pueden incluir formatos de datos, unidades de medida, convenciones de nomenclatura y otras reglas específicas del dominio. Una vez definidas las reglas, puede crear casos de prueba que verifiquen si los datos siguen estas reglas y estándares.

Cuándo utilizar este método: Las pruebas de consistencia de datos son fundamentales cuando se trabaja con datos procedentes de múltiples fuentes, se integran sistemas o se consolidan bases de datos. También es importante durante los proyectos de migración de datos, donde los datos se mueven de un sistema a otro y deben mantener su coherencia.

3. Prueba de precisión de datos

Las pruebas de precisión de datos verifican que los datos en el sistema representen con precisión las entidades del mundo real que modela. Los datos inexactos pueden dar lugar a análisis incorrectos, a una toma de decisiones defectuosa y a una desconfianza general en los datos.

Para realizar pruebas de precisión de datos, es necesario definir los requisitos de precisión del conjunto de datos. Esto puede incluir tasas de error, tolerancias y umbrales aceptables para diferentes elementos de datos. A continuación, debe crear casos de prueba que verifiquen si los datos cumplen con estos requisitos de precisión. Puede utilizar diversas técnicas, como comparar los datos con fuentes precisas conocidas, utilizar métodos estadísticos o emplear herramientas de perfilado de datos.

Cuándo utilizar este método: Las pruebas de precisión de los datos son esenciales para las organizaciones que dependen en gran medida de los datos para la toma de decisiones, como las instituciones financieras, los proveedores de servicios de salud y los organismos gubernamentales. Es crítico también al implementar nuevas fuentes de datos, ya que los datos inexactos pueden provocar errores en cascada y disminuir el valor de todo el conjunto de datos.

4. Pruebas de integridad de datos

Las pruebas de integridad de datos tienen como objetivo garantizar que los datos en el sistema permanezcan inalterados y mantengan su coherencia y precisión a lo largo de su ciclo de vida. Esto incluye verificar que los datos estén protegidos contra el acceso no autorizado, la corrupción y la pérdida.

Para realizar pruebas de integridad de datos, es necesario definir las restricciones y los requisitos de integridad del conjunto de datos. Estos pueden incluir integridad referencial, restricciones únicas, claves primarias y externas y otras business rules que deben aplicarse. Una vez definidos los requisitos, puede crear casos de prueba que verifiquen si los datos cumplen con estas restricciones y requisitos.

Cuándo utilizar este método: Las pruebas de integridad de los datos son esenciales al implementar nuevos sistemas, bases de datos o aplicaciones que interactúan con los datos. También es importante durante los proyectos de migración e integración de datos, donde los datos se mueven o transforman y deben mantener su integridad.

5. Pruebas de validación de datos

Las pruebas de validación de datos garantizan que los datos ingresados en el sistema cumplan con las reglas y requisitos predefinidos. Este tipo de pruebas se centra en verificar que los datos se ajustan al formato, rango y otras reglas esperadas para garantizar que sean adecuados para su posterior procesamiento y análisis.

Para realizar pruebas de validación de datos, es necesario definir las reglas y los requisitos de validación del conjunto de datos. Estos pueden incluir verificaciones de tipos de datos, restricciones de rango y longitud y validaciones de formato. A continuación, necesitas crear casos de prueba que comprueben si los datos son válidos según estas reglas y requisitos.

Cuándo utilizar este método: Las pruebas de validación de datos son fundamentales al desarrollar nuevos sistemas, aplicaciones o bases de datos que requieren la entrada del usuario. También es esencial durante los proyectos de migración y de integración de datos, en los que los datos se mueven o se transforman y deben cumplir normas de validación específicas.

6. Pruebas de regresión de datos

Las pruebas de regresión de datos son el proceso de volver a probar los componentes relacionados con los datos en un sistema o aplicación después de que se hayan realizado cambios. Este tipo de pruebas tiene como objetivo garantizar que los cambios no hayan introducido nuevos defectos o causado la reaparición de defectos existentes.

Para realizar pruebas de regresión de datos, debe identificar los componentes que se han visto afectados por los cambios y los elementos de datos relacionados. Luego, debe crear casos de prueba que cubran estos componentes y elementos de datos, centrándose en las áreas que tienen más probabilidades de verse afectadas por los cambios.

Cuándo usar este método: las pruebas de regresión son críticas al implementar cambios en el sistema, como actualizaciones de software, arreglos o nuevas características. También es importante durante los proyectos de migración e integración de datos, donde los cambios en los datos o su estructura pueden afectar el comportamiento del sistema.

7. Pruebas de rendimiento de datos

Las pruebas de rendimiento de datos se centran en garantizar que el sistema pueda manejar de manera eficiente el volumen y la velocidad de los datos que se espera que procese. Este tipo de prueba verifica que el sistema pueda cumplir con los criterios de rendimiento requeridos, como los tiempos de respuesta, el rendimiento y la utilización de Recursos.

Para realizar pruebas de rendimiento de datos, es necesario definir los requisitos de rendimiento del sistema, como el número máximo de usuarios simultáneos, los tiempos de respuesta aceptables y los volúmenes de datos esperados. A continuación, debe crear casos de prueba que simulen estos escenarios y midan el rendimiento del sistema en diferentes condiciones.

Cuándo utilizar este método: Las pruebas de rendimiento de datos son esenciales al diseñar e implementar sistemas que manejan grandes volúmenes de datos o tienen requisitos de rendimiento estrictos. Es crítico también durante los proyectos de migración e integración de datos, donde los cambios en los datos o en su estructura pueden afectar al rendimiento del sistema.

Aprenda más sobre la plataforma de observabilidad de los datos IBM Databand y cómo ayuda a detectar incidentes de datos antes, resolverlos más rápido y ofrecer datos más confiables a la empresa. Si está listo para profundizar, reserve una demostración hoy mismo.