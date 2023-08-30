Etiquetas
Análisis

Crear una estrategia ganadora de calidad de datos: paso a paso

Ingeniero experto trabajando delante de una máquina automatizada.

¿Qué es una estrategia de calidad de datos?

Una estrategia de calidad de datos detalla los procesos, herramientas y técnicas empleadas para garantizar que los datos de su empresa sean precisos, coherentes, completos y actualizados. Una estrategia de calidad de datos bien definida permite una mejor toma de decisiones basada en información confiable y reduce los riesgos asociados con datos de mala calidad.

Para desarrollar una estrategia exitosa de calidad de datos, deberá comprender cómo la información de alta calidad respalda los procesos de toma de decisiones e impulsa el crecimiento en toda su organización, y qué factores pueden afectar o reducir la calidad de los datos.

En este artículo:

 

Boletín de la industria

Las últimas noticias tecnológicas, respaldadas por los insights de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Ya está suscrito.

Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

Componentes clave de una estrategia de calidad de datos

Si bien las estrategias de calidad de datos varían mucho entre organizaciones, la mayoría de las estrategias incluyen estos elementos clave:

 

  1. Gobernanza de datos: establezca políticas y procedimientos que definan la gestión de datos de su organización, garantizando un manejo coherente de la información crítico. Esto incluye definir roles y responsabilidades relacionados con la gestión de conjuntos de datos y establecer directrices para la gestión de metadatos.
  2. Perfilado de datos: analice regularmente el contenido del conjunto de datos para identificar inconsistencias o errores. Las herramientas de perfilado automatizadas pueden detectar rápidamente anomalías o patrones que indiquen posibles problemas de integridad en los conjuntos de datos.
  3. Limpieza de datos: implemente medidas correctivas para abordar los problemas identificados y mejorar los niveles de precisión del conjunto de datos. Las herramientas de limpieza automatizadas pueden corregir errores comunes, como duplicados o missing values, sin intervención manual.
  4. Validación de datos: asegúrese de que las nuevas entradas de la base de datos se adhieran a reglas o estándares predefinidos para mantener la consistencia del conjunto de datos. Las comprobaciones de validación pueden implementarse en diversas etapas del ciclo de vida de los datos, incluyendo la ingesta, la transformación y el almacenamiento.
  5. Monitoreo de datos: monitoree continuamente los niveles de calidad de los datos de su organización para identificar proactivamente posibles problemas antes de que se conviertan en problemas mayores. Implementar una solución integral de observabilidad de los datos proporciona visibilidad sobre los indicadores clave de rendimiento (KPI) relacionados con el estado de tu conjunto de datos, permitiéndote dirección preocupaciones en tiempo real.

 

Mixture of Experts | 28 de agosto, episodio 70

Decodificación de la IA: Resumen semanal de noticias

Únase a nuestro panel de ingenieros, investigadores, responsables de producto y otros profesionales de talla mundial que se abren paso entre el revuelo de la IA para ofrecerle las últimas noticias e insights al respecto.
Vea los últimos episodios de podcasts

Beneficios de una estrategia de calidad de datos

La implementación de una estrategia sólida de calidad de datos ofrece numerosos beneficios que afectan directamente los resultados finales de su negocio y el éxito general. Algunas de estas ventajas incluyen:

 

  • Mejora en la toma de decisiones: datos de alta calidad permiten a los stakeholders tomar decisiones mejor informadas basadas en insights precisos, lo que conduce a Estrategia más eficaces y a una mayor eficiencia operativa.
  • Mejora de la experiencia del cliente: la información precisa sobre los clientes permite a las organizaciones ofrecer servicios personalizados que se adaptan a las necesidades individuales, lo que se traduce en mayores niveles de satisfacción y una mayor fidelidad a la marca.
  • Aumento de ingresos: los datos confiables ayudan a las empresas a identificar nuevas oportunidades de crecimiento al descubrir patrones o tendencias ocultos dentro de sus conjuntos de datos. Además, los datos de alta calidad reducen los costosos errores derivados de la información inexacta.
  • Tiempo de comercialización más rápido: una estrategia de calidad de datos bien ejecutada agiliza los procesos al eliminar redundancias y garantizar la precisión a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde el desarrollo hasta la entrega.
  • Mitigación de riesgos y gestión del cumplimiento: garantizar que su organización cumpla con las regulaciones de la industria es más fácil con conjuntos de datos confiables. Un enfoque eficaz para gestionar los riesgos de violación de la privacidad o incumplimiento comienza con el mantenimiento de altos estándares de integridad de datos.

        Creación de una estrategia de calidad de datos

        La creación de una estrategia exitosa de calidad de datos implica varios pasos para garantizar la precisión, consistencia y confiabilidad de los datos de su organización.

        Obtener liderazgo y apoyo de los stakeholders

        Antes de embarcarse en su camino hacia la calidad de los datos, es crucial obtener el apoyo del liderazgo y los stakeholders de su organización. Esto comienza con la creación de un caso de negocio sólido para su estrategia de calidad de datos. Para ello, deberá demostrar el valor de la calidad de los datos en términos de mejora de la toma de decisiones, aumento de la eficiencia operativa y reducción del riesgo. También puede destacar los posibles ahorros de costos que se pueden lograr mediante una mejor gestión de datos, así como los beneficios competitivos que se pueden obtener al tener una organización más basado en datos.

        Una vez que haya creado un caso de negocio convincente para su estrategia de calidad de datos, es hora de identificar a los stakeholders clave que desempeñarán un papel en su implementación. Esto puede incluir líderes empresariales, propietarios de datos, administradores de datos y equipos de TI. Es importante interactuar con estos stakeholders desde el principio del proceso, para garantizar que comprendan la importancia de la calidad de los datos y se comprometan a apoyar sus esfuerzos.

        Establezca SLA (acuerdos de nivel de servicio) de calidad de datos

        Uno de los primeros pasos para establecer SLA de calidad de datos es definir las métricas que se utilizarán para medir la calidad de los datos. Estas métricas deben estar alineadas con las metas y objetivos de su organización, y deben diseñarse para realizar un seguimiento del progreso de su estrategia de calidad de datos a lo largo del tiempo. Algunas métricas comunes de calidad de datos incluyen precisión, integridad, coherencia, puntualidad y singularidad.

        Una vez que haya definido sus métricas de calidad de datos, es hora de establecer objetivos para cada métrica. Estos objetivos deben ser realistas y alcanzables, y deben basarse en los niveles actuales de calidad de los datos de su organización, así como en los puntos de referencia y las mejores prácticas de la industria. Es importante involucrar a los principales stakeholders en este proceso para garantizar que se comprometan a alcanzar los objetivos que establezca.

        Para garantizar que su estrategia de calidad de datos sea exitosa, es importante monitorear e informar regularmente sobre sus métricas de calidad de datos. Esto puede ayudarle a identificar cualquier área en la que su Estrategia pueda estar quedando corta, y también puede ayudar a mantener la participación de los stakeholders al demostrar el progreso que se está logrando. Es recomendable establecer un calendario regular de reportes y emplear herramientas de visualización de datos para presentar tus hallazgos de forma clara y atractiva.

        Pon en marcha un programa de administración de datos.

        Un programa de administración de datos es un componente esencial de cualquier estrategia de calidad de datos. Este programa debe diseñarse para garantizar que los datos se gestionen y mantengan de manera coherente y precisa en toda la organización. Para ello, deberá definir las funciones y responsabilidades de sus administradores de datos, que serán responsables de supervisar la calidad de los datos de su organización. Esto puede incluir tareas como el perfilado de datos, la limpieza de datos y la gestión de metadatos.

        Después, es importante proporcionarles la formación y el apoyo necesarios para que puedan llevar a cabo sus tareas de forma eficaz. Esto puede incluir proporcionarles acceso a herramientas y recursos de calidad de datos, así como ofrecer sesiones de capacitación periódicas para ayudarlos a mantenerse al día con las mejores prácticas más recientes en gestión de datos.

        Automatice el linaje y la gobernanza de datos

        Las herramientas de linaje de datos pueden desempeñar un papel crucial en la automatización de su estrategia de calidad de datos. Estas herramientas le ayudan a rastrear el flujo de datos a través de su organización, lo que le permite identificar cualquier problema potencial y garantizar que sus datos sean precisos y coherentes. Al automatizar el linaje de datos, puede ahorrar tiempo y recursos, y reducir el riesgo de error humano.

        Las herramientas de gobernanza de datos son otro componente importante de una estrategia automatizada de calidad de datos. Estas herramientas pueden ayudarle a gestionar las políticas y procedimientos de datos de su organización, garantizando que los datos se utilicen y mantengan de manera coherente y conforme a las normas. Algunas herramientas comunes de gobernanza de datos incluyen soluciones de catalogación de datos, herramientas de supervisión de la calidad de los datos y sistemas de control de acceso a los datos.

        Desarrolle un plan de comunicaciones para su estrategia de calidad de datos

        Una parte clave de su estrategia de calidad de datos debe ser comunicar el valor de la calidad de los datos a su organización. Esto puede ayudar a garantizar que tus esfuerzos en calidad de datos se consideren prioritarios, y también puede contribuir a mantener el compromiso y el apoyo de los stakeholders. Para ello, deberá desarrollar un mensaje claro y conciso que explique los beneficios de la calidad de los datos y demuestre cómo una mejor calidad de los datos puede ayudar a su organización a alcanzar sus objetivos.

        También es importante compartir regularmente actualizaciones sobre su estrategia de calidad de datos con su organización. Esto puede ayudar a mantener el impulso y el entusiasmo por sus esfuerzos de calidad de datos, y también puede ayudar a demostrar el progreso que se está logrando. Algunas formas de hacerlo incluyen compartir paneles e informes de calidad de datos, destacar historias de éxito y estudios de casos, y celebrar hitos y logros clave.

        Por último, es importante fomentar una cultura de calidad de los datos dentro de su organización. Esto significa alentar a todos, desde el liderazgo hasta los miembros individuales del equipo, a asumir la responsabilidad de la calidad de los datos con los que trabajan. Promoviendo una cultura de calidad de datos, puedes ayudar a garantizar que tu estrategia de calidad de datos sea exitosa y sostenible a largo plazo.

        Aprenda más sobre la confiabilidad de los datos

        Autor

        Eitan Chazbani

        Recursos

        Incremente la adopción de la IA con datos preparados para ella

        Descubra por qué la inteligencia de datos impulsada por IA y la integración de datos son críticos a la hora de impulsar la preparación de datos estructurados y no estructurados y acelerar los resultados de IA.
        Gartner Magic Quadrant 2024 para herramientas de integración de datos

        IBM fue nombrado líder por 19.º año consecutivo en Gartner Magic Quadrant 2024 para herramientas de integración de datos.
        The Data Differentiator

        Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
        El lakehouse de datos híbrido y abierto para la IA

        Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobernanza. Descubra el poder de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costos de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analytics, con todos sus datos, en cualquier lugar.
        Gobierno de datos y privacidad para líderes de datos

        Lea una guía de IBM sobre los componentes básicos de la gobernanza y la privacidad de los datos.
        Gestión de datos para IA y analytics a escala

        Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de analytics e IA.
        Predicciones de Gartner para 2024: cómo afectará la IA a los usuarios de analytics

        Obtenga insights únicos del panorama en evolución de las soluciones ABI, en el que se destaquen las principales conclusiones, suposiciones y recomendaciones para los líderes de datos y analytics.
        Navegando por la gobernanza, la gestión de riesgos y el cumplimiento en las empresas modernas

        Explore la sinergia vital de la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento (GRC) en las operaciones empresariales modernas.
        Soluciones relacionadas
        Soluciones de calidad de datos

        IBM ofrece soluciones de calidad de datos que optimizan dimensiones clave como la precisión, la integridad y la coherencia.

                 Explorar las soluciones de calidad de datos
        IBM Databand

        IBM Databand proporciona un monitoreo de la calidad de los datos en tiempo real para detectar problemas de mala calidad de los datos y garantizar una mejor calidad de los mismos.

                 Explore Databand
        Servicios de consultoría en datos y analytics

        Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting y cree una organización impulsada por insights que ofrezca ventajas empresariales.

                 Descubra los servicios de analytics
        Dé el siguiente paso

        IBM ofrece soluciones de calidad de datos que optimizan dimensiones clave como la precisión, la integridad y la coherencia.

                 Explorar las soluciones de calidad de datos Explorar los servicios de analytics