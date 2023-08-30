La creación de una estrategia exitosa de calidad de datos implica varios pasos para garantizar la precisión, consistencia y confiabilidad de los datos de su organización.

Obtener liderazgo y apoyo de los stakeholders

Antes de embarcarse en su camino hacia la calidad de los datos, es crucial obtener el apoyo del liderazgo y los stakeholders de su organización. Esto comienza con la creación de un caso de negocio sólido para su estrategia de calidad de datos. Para ello, deberá demostrar el valor de la calidad de los datos en términos de mejora de la toma de decisiones, aumento de la eficiencia operativa y reducción del riesgo. También puede destacar los posibles ahorros de costos que se pueden lograr mediante una mejor gestión de datos, así como los beneficios competitivos que se pueden obtener al tener una organización más basado en datos.

Una vez que haya creado un caso de negocio convincente para su estrategia de calidad de datos, es hora de identificar a los stakeholders clave que desempeñarán un papel en su implementación. Esto puede incluir líderes empresariales, propietarios de datos, administradores de datos y equipos de TI. Es importante interactuar con estos stakeholders desde el principio del proceso, para garantizar que comprendan la importancia de la calidad de los datos y se comprometan a apoyar sus esfuerzos.

Establezca SLA (acuerdos de nivel de servicio) de calidad de datos

Uno de los primeros pasos para establecer SLA de calidad de datos es definir las métricas que se utilizarán para medir la calidad de los datos. Estas métricas deben estar alineadas con las metas y objetivos de su organización, y deben diseñarse para realizar un seguimiento del progreso de su estrategia de calidad de datos a lo largo del tiempo. Algunas métricas comunes de calidad de datos incluyen precisión, integridad, coherencia, puntualidad y singularidad.

Una vez que haya definido sus métricas de calidad de datos, es hora de establecer objetivos para cada métrica. Estos objetivos deben ser realistas y alcanzables, y deben basarse en los niveles actuales de calidad de los datos de su organización, así como en los puntos de referencia y las mejores prácticas de la industria. Es importante involucrar a los principales stakeholders en este proceso para garantizar que se comprometan a alcanzar los objetivos que establezca.

Para garantizar que su estrategia de calidad de datos sea exitosa, es importante monitorear e informar regularmente sobre sus métricas de calidad de datos. Esto puede ayudarle a identificar cualquier área en la que su Estrategia pueda estar quedando corta, y también puede ayudar a mantener la participación de los stakeholders al demostrar el progreso que se está logrando. Es recomendable establecer un calendario regular de reportes y emplear herramientas de visualización de datos para presentar tus hallazgos de forma clara y atractiva.

Pon en marcha un programa de administración de datos.

Un programa de administración de datos es un componente esencial de cualquier estrategia de calidad de datos. Este programa debe diseñarse para garantizar que los datos se gestionen y mantengan de manera coherente y precisa en toda la organización. Para ello, deberá definir las funciones y responsabilidades de sus administradores de datos, que serán responsables de supervisar la calidad de los datos de su organización. Esto puede incluir tareas como el perfilado de datos, la limpieza de datos y la gestión de metadatos.

Después, es importante proporcionarles la formación y el apoyo necesarios para que puedan llevar a cabo sus tareas de forma eficaz. Esto puede incluir proporcionarles acceso a herramientas y recursos de calidad de datos, así como ofrecer sesiones de capacitación periódicas para ayudarlos a mantenerse al día con las mejores prácticas más recientes en gestión de datos.

Automatice el linaje y la gobernanza de datos

Las herramientas de linaje de datos pueden desempeñar un papel crucial en la automatización de su estrategia de calidad de datos. Estas herramientas le ayudan a rastrear el flujo de datos a través de su organización, lo que le permite identificar cualquier problema potencial y garantizar que sus datos sean precisos y coherentes. Al automatizar el linaje de datos, puede ahorrar tiempo y recursos, y reducir el riesgo de error humano.

Las herramientas de gobernanza de datos son otro componente importante de una estrategia automatizada de calidad de datos. Estas herramientas pueden ayudarle a gestionar las políticas y procedimientos de datos de su organización, garantizando que los datos se utilicen y mantengan de manera coherente y conforme a las normas. Algunas herramientas comunes de gobernanza de datos incluyen soluciones de catalogación de datos, herramientas de supervisión de la calidad de los datos y sistemas de control de acceso a los datos.

Desarrolle un plan de comunicaciones para su estrategia de calidad de datos

Una parte clave de su estrategia de calidad de datos debe ser comunicar el valor de la calidad de los datos a su organización. Esto puede ayudar a garantizar que tus esfuerzos en calidad de datos se consideren prioritarios, y también puede contribuir a mantener el compromiso y el apoyo de los stakeholders. Para ello, deberá desarrollar un mensaje claro y conciso que explique los beneficios de la calidad de los datos y demuestre cómo una mejor calidad de los datos puede ayudar a su organización a alcanzar sus objetivos.

También es importante compartir regularmente actualizaciones sobre su estrategia de calidad de datos con su organización. Esto puede ayudar a mantener el impulso y el entusiasmo por sus esfuerzos de calidad de datos, y también puede ayudar a demostrar el progreso que se está logrando. Algunas formas de hacerlo incluyen compartir paneles e informes de calidad de datos, destacar historias de éxito y estudios de casos, y celebrar hitos y logros clave.

Por último, es importante fomentar una cultura de calidad de los datos dentro de su organización. Esto significa alentar a todos, desde el liderazgo hasta los miembros individuales del equipo, a asumir la responsabilidad de la calidad de los datos con los que trabajan. Promoviendo una cultura de calidad de datos, puedes ayudar a garantizar que tu estrategia de calidad de datos sea exitosa y sostenible a largo plazo.

