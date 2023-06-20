Falta de integración de datos

La integración de datos es el proceso de combinar datos de diferentes fuentes, sistemas y formatos para crear una visión unificada y coherente de la información.

Sin embargo, muchas organizaciones tienen dificultades con la integración de datos debido a la complejidad de su infraestructura de TI, la variedad de fuentes de datos y la falta de estandarización. Esta falta de integración puede resultar en silos, inconsistencias y duplicaciones, lo que en última instancia afecta la integridad de los datos.

Múltiples herramientas analíticas

Las organizaciones suelen utilizar múltiples herramientas de analytics para procesar y analizar sus datos. Si bien estas herramientas pueden proporcionar insights valiosos, también pueden generar problemas de integridad de los datos si no se integran y configuran correctamente.

Por ejemplo, diferentes herramientas pueden interpretar y procesar los datos de manera diferente, lo que genera discrepancias en los informes e insights generados.

Mala auditoría

La auditoría de datos es el proceso de revisar y verificar periódicamente los datos de una organización para garantizar su precisión, integridad y coherencia.

Sin embargo, una auditoría de datos inadecuada o poco frecuente puede generar problemas de integridad de los datos, ya que los errores y las incoherencias pueden pasar desapercibidos y no abordarse. Sin un proceso sólido de auditoría de datos, es posible que las organizaciones no sean conscientes de la calidad de sus datos y tomen decisiones inexactas o poco confiables basadas en información defectuosa.

Dependencia de los sistemas heredados

Muchas organizaciones siguen confiando en sistemas heredados para almacenar y gestionar sus datos. Es posible que estos sistemas obsoletos no tengan las características, capacidades o medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad de los datos.

Además, la integración de sistemas existentes con aplicaciones modernas y fuentes de datos puede ser un desafío, lo que genera inconsistencias e imprecisiones en los datos.

Entrada incorrecta de datos

La entrada de datos es un componente crucial para mantener la integridad de los datos, ya que los errores humanos durante la entrada de datos pueden provocar imprecisiones e inconsistencias.

Las organizaciones deben asegurarse de que sus empleados reciban la capacitación y orientación adecuadas sobre los procedimientos de ingreso de datos para minimizar el riesgo de problemas de integridad de los datos. Además, la implementación de técnicas de validación de datos y herramientas de entrada de datos automatizadas puede ayudar a reducir la probabilidad de errores.

Ataques cibernéticos

Los ciberataques son una amenaza importante para la integridad de los datos, ya que los delincuentes cibernéticos pueden manipular, eliminar o robar información confidencial. Las organizaciones deben implementar medidas de seguridad sólidas para proteger sus datos del acceso no autorizado y garantizar su precisión y confiabilidad.