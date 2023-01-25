En nuestro último blog, presentamos la gobernanza de datos: qué es y por qué es tan importante. En este blog, exploraremos los desafíos que enfrentan las organizaciones al comenzar su recorrido de gobernanza.
Las organizaciones han luchado durante mucho tiempo con la gestión de datos y la comprensión de los datos en un ámbito complejo y en constante crecimiento. Si bien los datos operativos ejecutan las operaciones comerciales diarias, obtener insights y aprovechar los datos en todos los procesos comerciales y flujos de trabajo presenta un conjunto conocido de desafíos de gobernanza de datos que la tecnología por sí sola no puede resolver.
Cada organización se enfrenta a los siguientes desafíos de gobernanza de datos, y es importante abordar estos como parte de su Estrategia:
Los silos de datos dificultan que las organizaciones obtengan una imagen completa y precisa de su negocio. Los silos existen naturalmente cuando los datos son gestionados por múltiples sistemas operativos. Los silos también pueden representar las realidades de una organización distribuida. Romper estos silos para fomentar el acceso a los datos, el intercambio de datos y la colaboración será un desafío importante para las organizaciones en los próximos años. La arquitectura de datos adecuada para vincular y obtener insights entre silos requiere la comunicación y coordinación de un programa estratégico de gobernanza de datos.
Los datos sin procesar sin definiciones y reglas comerciales claras son propensos a interpretaciones erróneas y confusión. Cualquier uso de datos, como combinar o consolidar conjuntos de datos de múltiples fuentes, requiere un nivel de comprensión de esos datos más allá de los formatos físicos. La combinación o vinculación de activos de datos en múltiples repositorios para obtener mayores analytics e insights requiere alineación. Necesita vincularse con datos maestros, datos de referencia, linaje de datos y jerarquías coherentes. Crear y mantener estas estructuras requiere las políticas y la coordinación de una gobernanza de datos eficaz.
La privacidad de datos y la seguridad de los datos son desafíos importantes cuando se trata de gestionar el creciente volumen, uso y complejidad de los nuevos datos. A medida que se recopilan y almacenan digitalmente cada vez más datos personales o sensibles, aumentan los riesgos de filtraciones de datos y ataques cibernéticos. Para abordar estos desafíos y practicar la administración responsable de datos, las organizaciones deben invertir en soluciones que puedan proteger sus datos contra accesos no autorizados y filtraciones.
A medida que el escenario regulatorio en torno a la gobernanza de datos continúa evolucionando, las organizaciones deben mantenerse actualizadas sobre los últimos requisitos y mandatos. Las organizaciones deben asegurarse de que sus prácticas de gobernanza de datos empresariales cumplan con las normas. Deben tener la capacidad de:
Una visión de 360 grados de los datos se refiere a tener una comprensión integral de todos los datos dentro de una organización, incluida su estructura, fuentes y uso. Piense en casos de uso como Customer 360, Patient 360 o Citizen 360 que proporcionan vistas específicas de la organización. Sin estas opiniones, las organizaciones tendrán dificultades para tomar decisiones empresariales basadas en datos, ya que puede que no tengan acceso a toda la información que necesitan para comprender plenamente su negocio y obtener los resultados correctos.
A medida que la cantidad de datos generados por las organizaciones siga creciendo, será cada vez más difícil gestionar y gobernar estos datos de manera eficaz. Esto puede requerir la implementación de nuevas tecnologías y procesos de gestión de datos para ayudar a manejar el volumen y la complejidad de los datos. Estas tecnologías y procesos deben adoptarse para trabajar dentro de la esfera de influencia de la gobernanza de datos.
La pandemia de COVID-19 condujo a un cambio significativo hacia el trabajo remoto, lo que puede presentar desafíos para las iniciativas de gobernanza de datos. Las organizaciones deben encontrar formas de gestionar eficazmente los datos y hacer seguimiento del cumplimiento entre fuentes de datos y stakeholders en un trabajo remoto. Con el trabajo remoto convirtiéndose en la nueva normalidad, las organizaciones deben asegurarse de que se acceda a sus datos y se utilicen adecuadamente, incluso cuando los empleados no están físicamente presentes en la oficina. Esto requiere un conjunto de mejores prácticas de gobernanza de datos, incluidas políticas, procedimientos y tecnologías, para controlar y monitorear el acceso a los datos y sistemas.
Si alguno o todos estos siete desafíos le resultan familiares y necesita apoyo con su estrategia de gobernanza de datos, sepa que no está solo. Nuestro próximo blog hablará sobre los pilares de una estrategia de gobernanza de datos y compartirá nuestro punto de vista sobre cómo establecer un marco de gobernanza de datos desde cero.
Mientras tanto, Aprenda más sobre cómo crear una organización basada en datos con la guía El diferenciador de datos para líderes de datos.
