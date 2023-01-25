En nuestro último blog, presentamos la gobernanza de datos: qué es y por qué es tan importante. En este blog, exploraremos los desafíos que enfrentan las organizaciones al comenzar su recorrido de gobernanza.

Las organizaciones han luchado durante mucho tiempo con la gestión de datos y la comprensión de los datos en un ámbito complejo y en constante crecimiento. Si bien los datos operativos ejecutan las operaciones comerciales diarias, obtener insights y aprovechar los datos en todos los procesos comerciales y flujos de trabajo presenta un conjunto conocido de desafíos de gobernanza de datos que la tecnología por sí sola no puede resolver.

Cada organización se enfrenta a los siguientes desafíos de gobernanza de datos, y es importante abordar estos como parte de su Estrategia: